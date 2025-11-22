Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt

Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette, és 13-at még keresnek – a legsúlyosabban érintett területek közé tartozik Dak Lak és Khanh Hoa tartomány. A természeti katasztrófák több százezer lakóházat, mezőgazdasági területet és állatállományt érintettek, miközben a mentőcsapatok továbbra is küzdenek az elzárt térségekben rekedt emberek kimentéséért. Az idei monszunidőszak különösen pusztító volt: októberig már 279 halálos áldozatot vagy eltűntet regisztráltak Vietnámban.

Nemrég számoltunk be arról a Pénzcentrum oldalán, hogy Vietnám egyre népszerűbb úti cél azoknak, akik a mostani zord időjárású Európából melegebb éghajlatra utazna pár hétre, sőt a szolgáltatás árai is alacsonyabbak, mint egy éve voltak.

Most zonban úgy tűnik, vietnám jelenleg mégsem annyira jó választás, hisen a napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember vesztette életét, és 13 eltűntet még keresnek - közölte a vietnami környezetvédelmi minisztérium, amit a vietnami katasztrófavédelmi és gátkezelési hatóság is megerősített.

A magyar Konzuli Szolgálat figyelmeztetése szerint minden évben június 1-től egészen november végéig tart a tájfun szezon. Ebben az időszakban bármikor előfordulhatnak heves esőzések, áradások, akár 100 km/órát meghaladó szélviharok is. Amennyiben ebben az időszakban terveznek Vietnámba utazni, kérjük, kövessék figyelemmel a Nemzeti Hidrometeorológiai Előrejelző Központ (National Centre for Hydrometeorological Forecasting – NCHMF) tájékoztatásait. Az NCHMF honlapja angol nyelven is elérhető.

A jelentések alapján a legsúlyosabban érintett terület a közép-vietnami Dak Lak tartomány, ahol 27 áldozat volt. Súlyos károk keletkeztek Khanh Hoa tartományban is, ahol 14-en haltak meg.

A part menti Nha Trang városát és más közép-vietnami régiókat elöntötte a víz. Közel 80 ezer hektárnyi mezőgazdasági terület került víz alá, és több mint 3,2 millió baromfi és más haszonállat pusztult el vagy sodródott el. A vietnami katasztrófavédelem adatai alapján több mint 28 ezer épület áll víz alatt, további közel ezer megsérült.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Reuters hírügynökség jelentése szerint összesen 235 ezer lakóház került víz alá, a dpa hírügynökség szerint pedig több mint 70 ezer. Péntek óta az ár lassan visszahúzódik, a mentőcsapatok továbbra is ház tetőkről és fakoronákból mentenek embereket. Számos autópálya és alsóbbrendű út továbbra is járhatatlan földcsuszamlások miatt, körülbelül 300 ezer háztartás áramellátása szünetel. A térséget az elmúlt hetekben ismétlődő, rendkívül erős esőzések sújtják: a déli és középső régiókra október vége óta többször zúdult intenzív csapadék.

A csapadékmennyiség egyes helyeken elérte az 1900 millimétert az elmúlt héten. A hónap elején már tucatnyi halálos áldozattal járó áradás történt, különösen a turisták körében népszerű Hue és Hoi An városokban. Napokkal ezelőtt egy távolsági autóbuszt temetett be egy földcsuszamlás, hatan meghaltak, 19-en megsérültek. A gazdasági kár nagysága hírügynökségi jelentések szerint mintegy 9 billió dong (358 millió amerikai dollár). Vietnámban a június-novemberi monszunidőszakban gyakoriak a hasonló természeti katasztrófák. Az idei az októberi adatok szerint már 279 halálos áldozatot vagy eltűntet regisztráltak különféle természeti csapások miatt.