Heavy rain causes flooding in Ho Chi Minh City ( Saigon ) Thu Thiem District 2
Világ

Borzasztó természeti csapás sújtott le erre az országra: rengetegen meghaltak - videón a pusztítás

Pénzcentrum
2025. november 21. 13:15

Legalább 41 halálos áldozatot követeltek a Közép-Vietnámot sújtó áradások, miközben kilenc eltűnt személy keresése még folyamatban van - közölte a BBC.

Az elmúlt hétvége óta tartó heves esőzések következtében több mint 52 ezer otthon került víz alá, és félmillió háztartás, valamint vállalkozás maradt áram nélkül a vietnámi állami média jelentései szerint.

Számos területen az elmúlt három nap során a csapadékmennyiség meghaladta az 1,5 métert, egyes helyeken pedig az 1993-as rekordárvíz 5,2 méteres szintjét is túlszárnyalta.

A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros (1,5 milliárd font) kárt okoztak Vietnámban. Az elmúlt hónapokban két tájfun, a Kalmaegi és a Bualoi is pusztított az országban.

A jelenlegi áradások által leginkább sújtott területek közé tartozik Hoi An és Nha Trang tengerparti város, valamint a központi hegyvidék kávétermelő övezete, ahol a gazdák már az előző viharok miatt késlekedő betakarítással is küzdenek.

A helyi média által közzétett fényképeken tetőkön rekedt emberek láthatók, miközben az árvíz elönti otthonaikat. Egy online terjedő videón pedig egy függőhíd szakad le horgonyzási pontjairól Lam Dong tartományban.

A tartomány szükségállapotot hirdetett, miután földcsuszamlások rongáltak meg fontos utakat és autópályákat. A forgalom teljesen leállt, miután a Mimosa-hágó egy része – amely a népszerű Da Lat turistaváros fontos bevezető útvonala – egy szakadékba omlott.

A katasztrófa által érintett régiókban tízezreket evakuáltak. Katonai csapatokat és rendőröket vezényeltek ki, hogy vészhelyzeti menedékhelyeket állítsanak fel az emberek biztonságba helyezésére.

Egy nha trangi étteremtulajdonos az AFP-nek elmondta, hogy üzleteit körülbelül egy méter magasságban elöntötte a víz. "Aggódom az éttermeim és üzleteim berendezései miatt, de természetesen most semmit sem tehetek. Nem hiszem, hogy a víz hamarosan visszahúzódna, mivel az eső nem állt el" – nyilatkozta Bui Quoc Vinh.

A hatóságok figyelmeztetése szerint legalább vasárnapig mérsékelt vagy erős esőzések várhatók Közép-Vietnám területén.
Címlapkép: Getty Images
