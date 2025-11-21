A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
Borzasztó természeti csapás sújtott le erre az országra: rengetegen meghaltak - videón a pusztítás
Legalább 41 halálos áldozatot követeltek a Közép-Vietnámot sújtó áradások, miközben kilenc eltűnt személy keresése még folyamatban van - közölte a BBC.
Az elmúlt hétvége óta tartó heves esőzések következtében több mint 52 ezer otthon került víz alá, és félmillió háztartás, valamint vállalkozás maradt áram nélkül a vietnámi állami média jelentései szerint.
Számos területen az elmúlt három nap során a csapadékmennyiség meghaladta az 1,5 métert, egyes helyeken pedig az 1993-as rekordárvíz 5,2 méteres szintjét is túlszárnyalta.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros (1,5 milliárd font) kárt okoztak Vietnámban. Az elmúlt hónapokban két tájfun, a Kalmaegi és a Bualoi is pusztított az országban.
A jelenlegi áradások által leginkább sújtott területek közé tartozik Hoi An és Nha Trang tengerparti város, valamint a központi hegyvidék kávétermelő övezete, ahol a gazdák már az előző viharok miatt késlekedő betakarítással is küzdenek.
A helyi média által közzétett fényképeken tetőkön rekedt emberek láthatók, miközben az árvíz elönti otthonaikat. Egy online terjedő videón pedig egy függőhíd szakad le horgonyzási pontjairól Lam Dong tartományban.
A tartomány szükségállapotot hirdetett, miután földcsuszamlások rongáltak meg fontos utakat és autópályákat. A forgalom teljesen leállt, miután a Mimosa-hágó egy része – amely a népszerű Da Lat turistaváros fontos bevezető útvonala – egy szakadékba omlott.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A katasztrófa által érintett régiókban tízezreket evakuáltak. Katonai csapatokat és rendőröket vezényeltek ki, hogy vészhelyzeti menedékhelyeket állítsanak fel az emberek biztonságba helyezésére.
Egy nha trangi étteremtulajdonos az AFP-nek elmondta, hogy üzleteit körülbelül egy méter magasságban elöntötte a víz. "Aggódom az éttermeim és üzleteim berendezései miatt, de természetesen most semmit sem tehetek. Nem hiszem, hogy a víz hamarosan visszahúzódna, mivel az eső nem állt el" – nyilatkozta Bui Quoc Vinh.
A hatóságok figyelmeztetése szerint legalább vasárnapig mérsékelt vagy erős esőzések várhatók Közép-Vietnám területén.
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
28 pontos amerikai béketervezet körvonalazódik az orosz–ukrán háború lezárására. Az USA már tájékoztatja az európai és ukrán vezetőket is.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.