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Rendkívüli bejelentést tett a miniszter: eltörlik a szolgálati járandóság bérplafonját és a 15 százaléknyi szja-t
Két lépésben változtatna a kormány a szolgálati nyugdíj rendszerén. 2027-ben eltörölnék a szolgálati járandóság mellett megszerezhető jövedelem korlátját, 2028-tól pedig megszüntetnék a korábbi nyugdíjösszegből levont, a személyi jövedelemadó mértékéhez igazodó 15 százalékos csökkentést. A bejelentést Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter tette csütörtök reggel.
Jelentős változásokat jelentett be a kormány a korábban szolgálati nyugdíjba vonult katonák és rendvédelmi dolgozók ellátásával kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter közös, a Facebookon közzétett videójában közölte, hogy két lépésben rendeznék a szolgálati járandóság rendszerének egyes szabályait.
Pósfai Gábor szerint a korábbi szabályozás két problémát okozott az érintetteknek. Egyrészt korlátozta, hogy a szolgálati járandóság mellett mennyi jövedelmet szerezhetnek munkavégzéssel, másrészt a korábbi szolgálati nyugdíj összegét az szja mértékével csökkentették. A belügyminiszter bejelentése szerint 2027-ben eltörölnék a kereseti korlátot, így az érintetteknek nem kellene attól tartaniuk, hogy a meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt szüneteltetik az ellátásukat.
Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette, hogy 2028-tól a 15 százalékos levonást is megszüntetnék, vagyis visszaadnák az érintetteknek a korábban levont összeget. A honvédelmi miniszter a finanszírozásról azt mondta, hogy az intézkedésekre az idei és a jövő évi költségvetésben még nincs fedezet, de 2028-tól kigazdálkodják a szükséges összeget.
Eltörlik a kereseti korlátot, többet dolgozhatnak az érintettek
A jelenlegi szabályozás szerint a szolgálati járandóságban részesülőknél éves kereseti korlát érvényesül. A hatályos törvény alapján, ha a biztosítással járó munkaviszonyból származó, járulékalapot képező jövedelem meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér tizennyolcszorosát, a szolgálati járandóság folyósítását az adott év hátralévő részére szüneteltetni kell, a törvényben meghatározott feltételekkel.
Ez a szabály azoknak jelenthet különösen fontos változást, akik az ellátásuk mellett tovább dolgoznak, és a keresetük meghaladja a jelenlegi éves keretösszeget. A korlát eltörlésével a tervek szerint a munkából származó jövedelmük növelése miatt nem kellene elveszíteniük a szolgálati járandóság folyósítását. A részletszabályokat és a változtatás pontos feltételeit a későbbi jogszabály-módosításnak kell rögzítenie.
Miért csökkentették a szolgálati nyugdíj összegét?
A szolgálati nyugdíj rendszerét 2012-ben alakították át. Az érintettek egy részének korábbi ellátását szolgálati járandóságként folyósították tovább, amelynek összegét a törvény alapján a személyi jövedelemadó akkori mértékével csökkentették. A szabályozás az szja mértékének változásához kötötte az ellátás összegének módosítását is.
A most bejelentett intézkedés ezt a csökkentést szüntetné meg 2028-tól. A változás tehát nem egyszerűen egy újabb nyugdíjemelést jelentene, hanem a korábbi szabályozásból eredő levonás eltörlését.
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A két miniszter szerint a tervezett intézkedések a katonákat és a rendvédelmi dolgozókat egyaránt érintik. A jogosultak pontos köréről és arról, hogy a módosítás miként jelenik majd meg a folyósított ellátásokban, a jogszabályi részletek megjelenése után lehet majd biztosat mondani.
A bejelentés egy korábban megkezdett felülvizsgálat újabb lépése. Ruszin-Szendi Romulusz már júliusban arról beszélt, hogy felülvizsgálják a szolgálati járandóság rendszerét, és olyan megoldást készítenek elő, amely figyelembe veszi az érintettek helyzetét és a költségvetés lehetőségeit is.
Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt
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