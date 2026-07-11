2026. július 11. szombat Nóra, Lili
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország 2 1 Belgium
BEL
 Vége
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Ma 23:00
Negyeddöntő
ARG
Argentína Svájc
SUI
 Vasárnap 03:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Japántól délre fekvő Fülöp-szigeteki tenger topográfiai térképének 3D renderelése a 2023. augusztus 12-i felhőkkel.Nagyon erős Lan tájfun a Csendes-óceán felett Japán felé halad.Minden forrásadat nyilvános.Felhőtextúra: Global
Világ

Kegyetlen tájfun csapott le Ázsiára: 345 járatot töröltek a térségben, több mint 600 ezer embert szólítottak fel evakuálásra

Pénzcentrum/MTI
2026. július 11. 11:14

Heves esőkkel és erős széllel csapott le szombaton Japán déli részére a Bavi tájfun, a hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A tájfun pedig nem áll meg, megy tovább: vasárnap érheti el Kínát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tájfun a Japán déli részén lévő Szakisima-szigeteket érte, a Bavit kísérő széllökések helyi hatóságok szerint elérték az óránkénti 144 kilométeres sebességet, a meteorológiai előrejelzések szerint pedig ez az érték akár 198 kilométerre is nőhet a nap folyamán. A légitársaságok összesen 345 járatot töröltek a térségben, Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartás jelentett áramkimaradást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bavi várhatóan Tajvan északi része felé veszi az irányt, ahol máris több mint 14 ezer embert evakuáltak a sziget hegyvidéki területeiről. Jóllehet a tájfun ereje várhatóan csökkenni fog, a helyi hatóságok heves esőzésekre figyelmeztettek, és bejelentették, hogy ideiglenesen leállítják a forgalmat a vasútvonalak nagy részén. 

A Bavi várhatóan vasárnap reggel ér a Kína keleti részén lévő, tízmilliós Vencsou városához, ahol a hatóságok már több mint 600 ezer embert szólítottak fel evakuálásra, 100 ezret pedig a szomszédos Fucsien tartományban.
Címlapkép: Getty Images
#áradás #világ #áramkimaradás #japán #esőzés #ázsia #kína #széllökések #evakuálás #járattörlés #tajvan

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:58
11:31
11:14
11:03
10:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 10.
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 11. szombat
Nóra, Lili
28. hét
Július 11.
Népesedési világnap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
3 napja
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
3
2 hete
Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják
4
2 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
5
1 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 11. 10:05
Régi aratók filléres magyaros menüje: így készült a cséplőleves és nagymamám madárlátta foszlós buktája
Pénzcentrum  |  2026. július 11. 09:32
14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: szerencséjük volt, közel 84 millió forintot osztottak szét közöttük
Agrárszektor  |  2026. július 11. 11:03
Nehéz helyzetbe került rengeteg termelő: nem tudni, van-e kiút ebből