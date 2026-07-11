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Kegyetlen tájfun csapott le Ázsiára: 345 járatot töröltek a térségben, több mint 600 ezer embert szólítottak fel evakuálásra
Heves esőkkel és erős széllel csapott le szombaton Japán déli részére a Bavi tájfun, a hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A tájfun pedig nem áll meg, megy tovább: vasárnap érheti el Kínát.
A tájfun a Japán déli részén lévő Szakisima-szigeteket érte, a Bavit kísérő széllökések helyi hatóságok szerint elérték az óránkénti 144 kilométeres sebességet, a meteorológiai előrejelzések szerint pedig ez az érték akár 198 kilométerre is nőhet a nap folyamán. A légitársaságok összesen 345 járatot töröltek a térségben, Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartás jelentett áramkimaradást.
A Bavi várhatóan Tajvan északi része felé veszi az irányt, ahol máris több mint 14 ezer embert evakuáltak a sziget hegyvidéki területeiről. Jóllehet a tájfun ereje várhatóan csökkenni fog, a helyi hatóságok heves esőzésekre figyelmeztettek, és bejelentették, hogy ideiglenesen leállítják a forgalmat a vasútvonalak nagy részén.
A Bavi várhatóan vasárnap reggel ér a Kína keleti részén lévő, tízmilliós Vencsou városához, ahol a hatóságok már több mint 600 ezer embert szólítottak fel evakuálásra, 100 ezret pedig a szomszédos Fucsien tartományban.
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