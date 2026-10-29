Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss

Egyre többen ismerik fel a hosszú távú öngondoskodás jelentőségét, de a magyarok megtakarításainak jelentős része továbbra is készpénzben vagy alacsony kamatozású számlákon áll, miközben sokan a nyugdíjas éveikben szembesülnek az anyagi korlátokkal. A kutatások szerint a nyugdíjasok 65 százaléka kénytelen anyagi okokból lemondani korábban megszokott dolgokról, ezért különösen fontos, hogy már aktív korban elkezdjük a rendszeres megtakarítást. A gyermekek jövőjétől a lakásvásárláson át az időskori biztonságig számos cél ösztönözheti a félretételt, a megfelelő pénzügyi megoldás kiválasztásánál pedig a hozam mellett az időtávot, a hozzáférhetőséget és a kockázatokat is érdemes mérlegelni.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum kiemelt tartalmi megoldása, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Ezúttal az október 29-i Takarékossági világnap apropóján a magyarok megtakarítási szokásait vizsgáltuk meg, hogy kiderítsük, milyen célokra tesznek félre a háztartások, hol tartják a pénzüket, és milyen befektetési lehetőségek közül választhatnak. Arra is kerestük a választ, hogyan készülnek a magyarok a nyugdíjas éveikre, milyen anyagi nehézségekkel szembesülnek az idősek, és miként változik a fiatalabb generációk öngondoskodási hajlandósága. Kérdéseinkre az OTP Nyugdíjpénztár, az OTP Bank, az Alfa Biztosító, valamint az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár válaszolt.

Fontos időben gondoskodni a nyugdíjas éveinkről

A nyugdíjcélú megtakarítás egyre kevésbé kizárólag az idősebb korosztályok ügye. Bár a nyugdíjas évekre való felkészülés sokak számára még mindig távolinak tűnhet a munkába állás első időszakában, az önkéntes nyugdíjpénztári adatok szerint a fiatalabb generációk is egyre nagyobb számban kezdenek félretenni. A korán elindított, rendszeres megtakarítás előnye, hogy hosszabb idő áll rendelkezésre a vagyon felépítésére, így akár kisebb összegek befizetésével is megkezdhető a tudatos pénzügyi tervezés.

Az OTP Nyugdíjpénztár tapasztalatai szintén ebbe az irányba mutatnak. Budai József ügyvezető igazgató a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy 2026 első tíz hónapjában közel 23 ezer új tagdíjfizető csatlakozott a pénztárhoz. Ez csaknem 10 százalékos bővülés az előző év azonos időszakában regisztrált 21 ezer új belépőhöz képest.

A hosszabb távú adatok még látványosabb növekedést mutatnak. Míg 2024 első tíz hónapjában valamivel több mint 14 ezer új belépőt regisztráltak, addig idén már közel 23 ezren választották a pénztárat. A bővülés arra utal, hogy egyre többen ismerik fel a nyugdíjcélú öngondoskodás jelentőségét, és nem halasztják az első megtakarítások elindítását a nyugdíjba vonulás előtti évekre.

A fiatalok is egyre tudatosabban készülnek a nyugdíjra

Az új belépők korösszetétele ugyancsak figyelemre méltó. Az OTP Nyugdíjpénztár adatai szerint 2026-ban a csatlakozók 40 százaléka még nem töltötte be a 35. életévét. Ez érdemi változás az elmúlt évekhez képest, hiszen a 35 év alattiak aránya 2023-ban és 2024-ben még 36 százalék körül alakult.

Budai József hozzátette, hogy a fiatalabb korosztályok növekvő aktivitásában több tényező is szerepet játszhat.

Erősödik a pénzügyi tudatosság,

terjed a digitális ügyintézés,

és többen foglalkoznak már karrierjük első szakaszában a későbbi pénzügyi biztonságuk megteremtésével.

A nyugdíjpénztári megtakarításokhoz kapcsolódó adó-visszatérítés, valamint a hosszú távú befektetés előnyeinek szélesebb körű ismertsége szintén vonzóbbá teheti ezt a formát.

Mint elmondta: a fiatal korban megkezdett öngondoskodás egyik legnagyobb előnye az idő. Aki már a húszas éveiben rendszeresen félretesz, annak hosszabb idő áll rendelkezésére a megtakarítása felépítéséhez, mint annak, aki csak a nyugdíjkorhatár közeledtével kezd el ezzel foglalkozni. A rendszeresség ezért legalább olyan lényeges lehet, mint a befizetések nagysága.

Ugyanakkor nemcsak a fiatalok körében látnak növekedési lehetőséget.

A 40–50 éves korosztály megszólítása is fontos feladat, hiszen ebben az életkorban egyre kézzelfoghatóbbá válik a nyugdíjba vonulás, és sokan ekkor szembesülnek igazán azzal, hogy még nem rendelkeznek kellő mértékű nyugdíjcélú megtakarítással

- emelte ki Budai József.

Már a havi befizetések is növekednek

Nemcsak az új belépők száma emelkedik, hanem a megtakarítási aktivitás is erősödik. Az OTP Nyugdíjpénztárhoz 2026 első tíz hónapjában belépő tagok egyéni befizetéseinek összege már meghaladta az 1,8 milliárd forintot. Az átlagos havi befizetés idén elérte a 16 ezer forintot. A pénzintézet szerint a befizetések növekedése mögött nem egyetlen ok áll. Az elmúlt évek gazdasági és inflációs tapasztalatai sokak figyelmét ráirányították a pénzügyi biztonság fontosságára, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kap a hosszú távú tervezés is. A megtakarítási hajlandóságot az adó-visszatérítés lehetősége, valamint a nyugdíjpénztárak által elért kedvező hozamok is támogathatják.

A tagok emellett saját megtakarítási céljaik és kockázatvállalási hajlandóságuk alapján különböző befektetési portfóliók közül választhatnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy a megtakarítók az egyéni igényeikhez igazítsák a pénztári befektetéseiket.

A munkáltatók szerepe is egyre jelentősebb. Budai József szerint egyre több vállalat ismeri fel, hogy a nyugdíjpénztári hozzájárulás a munkavállalók támogatásának és megtartásának egyik eszköze lehet.

Lemondásokra kényszerülnek a nyugdíjasok: sokan az egészségükön is spórolnak

Az OTP Nyugdíjpénztár 65 év felettiek körében végzett felmérése szerint a nyugdíjasok 65 százaléka anyagi okokból kénytelen lemondani korábban megszokott dolgokról. Eközben mindössze 17 százalékuk takarékoskodott rendszeresen, kifejezetten a nyugdíjas éveire. A kutatás tanulságai az aktív korúak számára is fontosak lehetnek, hiszen a későbbi pénzügyi biztonság megalapozását érdemes időben elkezdeni.

Az anyagi korlátok miatt a nyugdíjasok gyakran visszafogják az utazásokat, a kulturális programokat és az éttermi látogatásokat. Az OTP Nyugdíjpénztár tapasztalatai szerint azonban a magánegészségügyi ellátás, a lakásfelújítás és a jobb minőségű élelmiszerek megvásárlása is egyre többeknek jelent nehézséget.

A felmérés alapján a jelenlegi nyugdíjasok mindössze 17 százaléka takarékoskodott rendszeresen, kifejezetten nyugdíjcélból. A gyermeknevelés, a lakhatás és a család támogatása miatt sokan háttérbe szorították a hosszú távú megtakarítást, vagy arra vártak, hogy később kedvezőbb anyagi helyzetbe kerüljenek.

Az OTP Nyugdíjpénztár adatai szerint a pénzügyileg teljesen felkészültnek érző nyugdíjasok 67 százaléka nem kényszerül anyagi okokból lemondásra. A felkészületlenek körében ez az arány mindössze 17 százalék. Egy korábban felépített önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás kiegészítheti az állami nyugdíjat, és nagyobb szabadságot adhat a mindennapi kiadások tervezésében. Az összegyűjtött pénz az egészség megőrzésére, a kikapcsolódásra vagy a lakókörnyezet karbantartására is több lehetőséget teremthet.

Budai József szerint a megtakarítás szükséges mértéke az egyéni céloktól, a várható nyugdíjtól és az anyagi lehetőségektől függ. A legfontosabb, hogy mindenki a saját helyzetéhez igazodva kezdjen félretenni, majd lehetőségei szerint fokozatosan növelje a befizetéseit - fogalmazott.

Az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a 30–50 év közötti korosztálynak sem érdemes megvárnia a magasabb jövedelmet vagy a kedvezőbb élethelyzetet. Már kisebb összegek rendszeres félretételével is el lehet kezdeni a nyugdíjas évekre való felkészülést, a megtakarítás pedig később, az anyagi lehetőségek javulásával növelhető.

Rengeteg pénz hever kihasználatlanul a magyaroknál

A nyugdíjas évekre való felkészülés nemcsak azon múlik, hogy mennyit teszünk félre, hanem azon is, mit kezdünk a megtakarításainkkal. A magyar háztartások pénzügyi vagyonának jelentős része továbbra is készpénzben vagy látra szóló bankbetétben áll, miközben az állampapírok, a befektetési alapok, a részvények és az ETF-ek is lehetőséget kínálnak a vagyon gyarapítására. Az OTP Bank szerint a megfelelő befektetés kiválasztásakor nem a legmagasabb elérhető hozamot kell elsőként keresni, hanem a pénzügyi célokat, a befektetési időtávot és a vállalható kockázatot kell mérlegelni.

A nyugdíjasévek anyagi biztonságát jelentősen befolyásolhatja, hogy valaki időben elkezdi-e a megtakarítást. A félretett pénz önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő, hiszen az sem mindegy, hogy az összeg hosszú éveken át készpénzben vagy kamatot alig fizető számlán marad, esetleg olyan befektetésbe kerül, amely jobban illeszkedik a megtakarító céljaihoz.

A magyar háztartások jelenleg mintegy 125 ezer milliárd forintos pénzügyi megtakarítási állományából körülbelül 20 ezer milliárd forint van készpénzben vagy látra szóló betétben. Ez rövid távú tartalékként hasznos lehet, hosszabb távon azonban az infláció csökkentheti a pénz vásárlóerejét.

Bankbetét helyett mibe kerülhet a pénz?

Aki a bankbetétnél magasabb hozamot szeretne elérni, többféle befektetési lehetőség közül választhat. Az állampapírok, a banki és vállalati kötvények, a befektetési alapok, a részvények és a tőzsdén kereskedett ETF-ek eltérő hozamlehetőségeket és kockázatokat kínálnak.

Nincs azonban mindenki számára egyformán megfelelő befektetés. A választás során négy fő szempontot érdemes figyelembe venni.

Az első az időtáv, vagyis az, hogy mikor lesz szükség a pénzre. A hosszabb időre nélkülözhető megtakarításoknál nagyobb tér nyílhat a magasabb kockázatú, ugyanakkor nagyobb hozamlehetőséget kínáló eszközök előtt.

A második a likviditás. Nem csupán az számít, hogy egy befektetés milyen gyorsan váltható pénzzé, hanem az is, hogy az eladás vagy visszaváltás milyen költséggel és milyen árfolyamon történhet.

A harmadik szempont a kockázattűrés, hiszen az árfolyamok ingadozása pénzügyi és érzelmi szempontból is megterhelő lehet. Végül a teljes portfóliót is érdemes vizsgálni, nem csupán egyetlen befektetést önmagában.

Az OTP Bank jelezte, hogy több százezer aktív értékpapírszámlával rendelkező ügyféllel dolgozik, és ügyfelei több mint 80 százaléka rendelkezik befektetési alappal. A bank tájékoztatása alapján mind az értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek száma, mind a számlákon elhelyezett vagyon évről évre emelkedik.

A magyar háztartások tőkepiaci részvétele ugyanakkor továbbra is alacsony. Az OTP által hivatkozott piaci adatok szerint a lakossági megtakarítások mindössze 3,4 százaléka jelenik meg a magyar tőkepiacon.

A befektetési portfóliók összetétele az elmúlt időszakban változott. Az MNB 2026-os Megtakarítási jelentése szerint a korábban kiemelkedő kamatot kínáló inflációkövető állampapírok átárazódása, kamatfizetése és lejárata után a felszabaduló pénzek egy része más befektetésekbe áramlott. Több megtakarító fordult a befektetési jegyek, a részvények, az ETF-ek és más, magasabb várható hozamot, de nagyobb kockázatot kínáló eszközök felé.

Az OTP Bank tapasztalatai alapján a befektetők között jelentős különbségek vannak. Egyesek továbbra is a konzervatív, kiszámíthatóbb hozamú termékeket keresik, és mindössze egy-két eszköztípusban tartják a pénzüket. Mások már több eszközosztályra épülő, diverzifikált portfóliót alakítanak ki, és tudatosan követik befektetéseik alakulását.

Az OTP Bank szerint a legtöbb lakossági befektető kivár a piaci bizonytalanságok idején, és nem reagál minden rövid távú árfolyammozgásra. A privátbanki ügyfelek körében pedig általánosabb a széles körben diverzifikált portfóliókra épülő megközelítés.

A legnagyobb hiba, ha évekig hozzá sem nyúlunk a megtakarításhoz

A hosszabb időn át készpénzben vagy látra szóló betétben tartott pénz az infláció miatt fokozatosan veszíthet vásárlóerejéből. Az OTP Bank szerint ugyanakkor az sem jó stratégia, ha valaki kizárólag a pillanatnyilag legmagasabb hozamot kínáló termék alapján dönt, figyelmen kívül hagyva a saját pénzügyi helyzetét és a befektetés kockázatait.

A bank szakértői piaci bizonytalanság idején a hosszú távú befektetési stratégia követését és az érzelmi alapú döntések kerülését javasolják. Egy árfolyamesést vagy piaci korrekciót érdemes a teljes portfólió összefüggésében értékelni, ahelyett, hogy a befektető hirtelen minden eszközét eladná vagy kizárólag egyetlen befektetési lehetőségre összpontosítana.

Lakásra, autóra és utazásra is gyűjtenek a családok

A bankbetétek, az állampapírok és a tőzsdei befektetések mellett a megtakarítási biztosítások is részei lehetnek a háztartások pénzügyi terveinek. Ahogy a befektetéseknél, úgy ezeknél a konstrukcióknál sem mindegy, milyen célra gyűjt valaki, mennyi időre tudja nélkülözni a pénzét, és milyen kockázatot vállal. A megtakarítás ugyanis sok esetben nem önmagáért történik, hanem egy konkrét élethelyzetet alapoz meg, legyen szó a gyermekek továbbtanulásáról, lakásvásárlásról vagy a későbbi pénzügyi biztonság megteremtéséről.

Az Alfa Biztosító tanácsadóinak visszajelzései szerint az egyik legfontosabb megtakarítási cél a gyermekek életkezdésének támogatása. A szülők sokszor már évekkel korábban elkezdenek pénzt gyűjteni a továbbtanulásra, a kollégiumi vagy albérleti költségekre, illetve az első lakás megvásárlásához szükséges önerőre.

A másik kiemelt cél a pénzügyi biztonsági tartalék felépítése. A váratlan kiadások, a betegség vagy az esetleges jövedelemkiesés miatt egyre fontosabbá válhat a könnyen hozzáférhető megtakarítás. Az Alfa szerint sokan három-hat havi megélhetésnek megfelelő tartalék kialakítására törekednek, és a gazdasági bizonytalanságok, valamint az inflációs sokkok is hozzájárultak ahhoz, hogy felértékelődött a gyorsan mozgósítható pénz szerepe.

A megtakarítási célok között továbbra is meghatározó a lakásvásárlás, az építkezés és a meglévő ingatlan felújítása. Sokan kifejezetten a lakáshitelhez szükséges önerőt próbálják összegyűjteni, míg mások energetikai korszerűsítésre vagy nagyobb felújításokra tesznek félre. A lakásvásárlási szándékot az aktuális hitelkamatok és az otthonteremtési támogatások is befolyásolhatják.

A középtávú célok között az autóvásárlás, az esküvők és más nagyobb családi események finanszírozása, valamint az utazás is szerepel. Az Alfa tapasztalatai szerint az elmúlt években különösen felértékelődött a likvid tartalékok jelentősége, miközben a fiatalabb generációk körében egyre hangsúlyosabbá válik a tudatosabb pénzügyi tervezés. A rövid távú fogyasztási célok mellett sokan már a lakhatásukat és a későbbi önállóságukat is igyekeznek megalapozni.

A megtakarítási formák közötti választást az állami ösztönzők is befolyásolhatják. Az Alfa példaként a Babakötvényt és a lakossági állampapírokat említi, amelyek bizonyos célok felé terelhetik a háztartások pénzét.

A 30–45 évesek lehetnek a megtakarítási biztosítások legaktívabb ügyfelei

Az Alfa Biztosító tapasztalatai alapján a megtakarítási biztosításokat választó ügyfelek életkora és pénzügyi céljai között szoros kapcsolat figyelhető meg.

A 30–45 éves korosztály a legaktívabb csoportok közé tartozik. Ők jellemzően családalapítás, lakásvásárlás vagy a gyermekek jövőjének finanszírozása miatt terveznek hosszabb távra, de a nyugdíj-kiegészítés is megjelenhet a céljaik között.

A 45–55 évesek körében már erősebben előtérbe kerülhet a nyugdíjasévek anyagi megalapozása. Ez a korosztály sok esetben stabilabb egzisztenciával rendelkezik, és egyre tudatosabban készül arra, hogy a munkából származó jövedelem megszűnése után is megőrizze pénzügyi mozgásterét.

Az 55 év felettiek körében az Alfa szerint kevésbé jellemző a 15–20 éves, rendszeres díjfizetésű konstrukciók választása. Náluk inkább az egyszeri díjas biztosítások kerülhetnek előtérbe, például vagyonmegőrzési vagy örökléstervezési célból. Arra is van példa, hogy a nagyszülők az unokáik javára indítanak rendszeres megtakarítást.

A fiatalabb, 20–35 éves ügyfelek elsősorban a gyermekek életkezdésére, a lakásvásárláshoz szükséges önerő kiegészítésére és a hosszú távú vagyonépítésre összpontosíthatnak. A hosszabb időtáv lehetőséget ad arra, hogy nagyobb szerepet kapjanak a részvényekbe vagy más tőkepiaci eszközökbe fektető konstrukciók, bár ezek magasabb kockázattal is járhatnak.

Az idősebb ügyfeleknél ezzel szemben gyakrabban kerül előtérbe a nyugdíj-kiegészítés, a vagyon megőrzése és a későbbi vagyonátadás. Az Alfa tapasztalatai szerint körükben nagyobb lehet az érdeklődés a kötvény- és pénzpiaci eszközök, illetve a tőkevédelmi célú megoldások iránt.

Havi néhány tízezer forinttal is elindulhat a megtakarítás

Az Alfa tájékoztatása szerint a rendszeres díjfizetésű megtakarítási biztosítások havi díja a magyar piacon jellemzően 20–50 ezer forint között mozog. Vannak, akik havi 10–15 ezer forinttal kezdenek, míg a magasabb jövedelmű ügyfelek, például egyes középvezetők vagy vállalkozók, akár 50–100 ezer forintot is félretehetnek ilyen formában.

Az egyszeri díjas konstrukcióknál általában magasabb belépési összegre van szükség. Az Alfa egyes termékeinél euróban vagy dollárban is lehet megtakarítani. A biztosító tájékoztatása szerint az Alfa Nova euróalapú termék 3000 eurótól, az Alfa Nexa dolláralapú konstrukció pedig 10 ezer dollártól érhető el. A biztosítás kiválasztásakor azonban nem elég kizárólag a befizetési összeget és a lehetséges hozamot vizsgálni. A költségstruktúra, különösen a teljes költségmutatóként ismert TKM, a hozzáférhetőség, a rugalmasság és az adózási feltételek egyaránt lényegesek.

A megtakarítási biztosítások jellemzően hosszú távú elköteleződést igényelnek. Az Alfa szerint ezek a konstrukciók különösen hosszú, akár 10–15 éves vagy még hosszabb időtávon lehetnek megfelelőek. A szerződés idő előtti visszavásárlása ugyanakkor veszteséggel járhat, ezért a választás előtt azt is mérlegelni kell, hogy a rendszeres díjfizetés hosszabb távon fenntartható-e.

A megfelelő megtakarítási forma tehát nem mindenkinek ugyanaz. A gyermekek jövőjére, a lakásvásárlásra vagy a nyugdíjasévekre gyűjtőknek eltérő időtávval és hozzáférési igénnyel kell számolniuk. A döntésnél ezért a pénzügyi célok, a költségek, a kockázatok és a megtakarító élethelyzetének együttes mérlegelése adhat alapot a hosszú távon is fenntartható választáshoz.

Hosszú távú gondoskodás

A gyermekek jövője, a lakásvásárlás és a pénzügyi biztonsági tartalék felépítése mellett a nyugdíjas évekre való felkészülés is egyre nagyobb figyelmet kap a megtakarítók körében. Míg a megtakarítási biztosításoknál sokan konkrét életcélokra gyűjtenek, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál a hosszú távú pénzügyi biztonság kerül előtérbe. Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár adatai alapján az új belépők száma tovább emelkedik, és a fiatalabb generációk már meghatározó szerepet játszanak a bővülésben.

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár tapasztalatai szerint 2024-ben és 2025-ben is dinamikusan nőtt az új belépők száma, a folyamat pedig 2026-ban is folytatódik. Marusinecz Tamás szerint az idei év első kilenc hónapjában annyian csatlakoztak a pénztárhoz, hogy az új belépők száma már meghaladta a 2025-ös teljes éves adatot.

A belépők között korábban az X generáció tagjai voltak jelentős súlyban, ma azonban egyre több Y és Z generációs ügyfél választja a nyugdíjpénztári megtakarítást. Az Allianz ezt többek között a kedvező hozameredményekkel, a teljesen online belépési lehetőséggel, a folyamatosan fejlesztett digitális ügyintézéssel és a közösségi médiában való aktív jelenléttel magyarázza.

Évről évre többet fizetnek be a pénztártagok

Nemcsak a belépők száma, hanem a megtakarítási aktivitás is növekszik. Marusinecz Tamás tájékoztatása szerint az elmúlt években a fizető tagok átlagos havi befizetése évente 3–4 ezer forinttal emelkedett. A növekedés mögött a meglévő tagok magasabb befizetései és az új belépők által vállalt nagyobb tagdíjak egyaránt szerepet játszanak. Ez arra utal, hogy a nyugdíjcélú öngondoskodás nemcsak több embert ér el, hanem egyes megtakarítóknál a vállalt összegek is növekednek.

Az Allianz várakozásai szerint 2026 végén és 2027-ben is erősödhet a nyugdíjcélú megtakarítások iránti érdeklődés. A pénztár szerint ebben szerepet játszhatnak a kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal kapcsolatos aggodalmak, valamint az, hogy sokan a jövőben várható állami nyugdíjuk értékét is bizonytalannak látják. A nyugdíjpénztári megtakarítások befektetési lehetőségként is egyre nagyobb figyelmet kaphatnak. Az elmúlt évek kedvező hozameredményei szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy többen válasszák ezt a formát, bár a jövőbeni hozamok nem garantáltak.

A nyugdíjpénztári piac egyik legfontosabb kérdése a munkáltatói hozzájárulások jövője. Marusinecz Tamás szerint a 2019-es adójogszabály-változások után a munkáltatók jelentős része fokozatosan visszavonult a nyugdíjpénztári juttatások finanszírozásától. Az Allianz képviselője úgy látja, hogy a vállalatok szerepe nélkülözhetetlen lehet egy hosszú távon fenntartható és megfelelően finanszírozott nyugdíjrendszerben. A munkáltatói támogatás nemcsak a befizetések növelését segíthetné, hanem az egyéni öngondoskodás iránti bizalmat is erősíthetné.

A pénztár ezért bizakodva figyeli a munkáltatói nyugdíjcélú juttatásokkal kapcsolatos kormányzati terveket. A munkáltatók számára kedvezőbb feltételek kialakítása az Allianz szerint új lendületet adhatna az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításoknak, és a nyugdíjrendszer finanszírozásában is fontos szerepet tölthetne be.