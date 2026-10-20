A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit:
A Vintedre is begyűrűztek a francia zavargások: így lépnek fel a lopott árukkal kereskedőkkel szemben
Eltávolította a felületéről a franciaországi zavargások során kifosztott üzletekből származó árukra vonatkozó hirdetéseket a Vinted. Az online piactér a francia hatóságokkal együttműködve igyekszik megakadályozni a lopott termékek értékesítését a platformján - jelentette a BBC.
A hétvégi zavargások során Párizsban, Marseille-ben, Lille-ben és több más francia városban is tucatjával törtek fel és fosztottak ki üzleteket. A megélhetési költségek emelkedése és a közkiadások elleni tüntetésekből kirobbant erőszakhullám nyomán legalább 1200 embert vettek őrizetbe. A francia Kereskedelmi és Iparkamara (CCI) elnöke, Alain Di Crescenzo tájékoztatása szerint több mint 2000 vállalkozást ért közvetlen kár, a pusztítás összértéke pedig eléri a több százmillió eurót.
A Vinted szóvivője hangsúlyozta, hogy a lopott áruk értékesítése és kereskedelme szigorúan tilos a platformon, a szabályszegők fiókját pedig akár véglegesen is felfüggeszthetik. A vállalat közlése szerint a hétvége óta azonnali lépéseket tettek a fosztogatásokhoz köthető hirdetések azonosítására és eltávolítására, emellett fokozottan figyelik a gyanús ajánlatokat. Hozzátették, hogy a kockázatok felderítése érdekében szorosan együttműködnek a francia hatóságokkal és a rendőrséggel.
Az eBay elmondása szerint nem tapasztalt növekedést a fosztogatásokhoz köthető hirdetések számában, ugyanakkor jelezte, hogy a bűnüldöző szervekkel együttműködve vizsgálja a gyanús termékeket, és a hatósági megerősítést követően haladéktalanul törli az érintett hirdetéseket.
A zavargások a luxusmárkákat sem kímélték. A párizsi Place Vendôme-on biztonsági őrök védték a lezárt üzleteket, ennek ellenére a Dior, a Rolex, a Louis Vuitton és a Ralph Lauren kirakatai is megrongálódtak. Marseille-ben az Olympique de Marseille labdarúgócsapat hivatalos boltját is kifosztották, az egyesület azóta be is zárta az üzletet. Hasonlóan járt el a Lille is, amelynek szurkolói boltja bizonytalan ideig zárva tart.
Minden évben megfogadjuk, hogy idén nem költekezünk túl karácsonykor, mégis előfordul, hogy december 23-án kapkodva vásároljuk a túlárazott ajándékokat.
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Nem minden áruházi parkolóban lehet korlátlan ideig ingyen várakozni, és még ugyanazon boltlánc üzleteinél is eltérhetnek a feltételek.
Költségvetés 2027: nem teljesen elégedettek a magyar boltok, ezt várják az árrésstop kivezetésén felül
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli az árrésstop kivezetését, mert a döntéssel a magyar vásárlók és a hazai élelmiszer-gazdaság is jól jár.
Súlyos fulladásveszély miatt visszahívtak egy Temun árult bébi játszószőnyeget és labdamedencét.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
Az európai üvegvisszaváltó rendszerek jelentősen eltérnek egymástól: a magyar megoldással szemben sok helyen a csomagolás mérete és anyaga is meghatározza a visszakapott pénzt.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
Egy elromlott mosógép, telefon vagy háztartási gép javítása ma sokszor majdnem annyiba kerül, mint egy új készülék, ezért a fogyasztók gyakran inkább a cserét választják.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Amikor egy régóta használt tárgy elromlik, a tulajdonosnak érdemes mérlegelnie, hogy megéri-e még pénzt költenie rá.
Fontos hírt kaptak a Telekom-ügyfelei: változik a számlák befizetése, ezeknek az ügyfeleknek csak pár napjuk maradt
Október 31-én véget ér a Magyar Telekom és a Díjnet együttműködése, innentől tehát a Díjneten nem lehet számlákat befizetni.
Óriási akciót robbantott a Pepco október közepén: ennek rengeteg családanya örülni fog, ezeket keresi most mindenki
Női télikabátokkal, bokacsizmákkal és meleg kiegészítőkkel, valamint a gyerekeknek Mancs őrjáratos darabokkal készül október 15-től a Pepco.
Romló terméskilátások, emelkedő világpiaci árak és korábbi jelzik, hogy egyre feszültebbé válik a cukorpiac.
Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé.
Csúnyán lehúzta Rácz Jenő mekis luxushamburgerét a magyar gasztroinfluenszer: “Ezt a hamburgert soha ne vegyétek meg”
Nem győzte meg Erdődi Pétert a McDonald’s Rácz Jenő nevével kínált új hamburgere.
Gasztronómiai szakújságírók nemrég összevetették a McDonald’s és a Burger King húspogácsáját. Arra jutottak, hogy...
A felmérés rámutatott, hogy a résztvevők kedvezőbben értékelték a lazacot, amikor nem kaptak információt a takarmány összetételéről.
Veszélyes szalagok miatt hívtak vissza egy Temun kapható gyermekjelmezt. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy azonnal intézkedjenek.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
Nem biztos, hogy a közbiztonság és a higiéniai körülmények romlására a boltok környékén a készpénzhasználat kivezetése a megfelelő válasz.
Népszerű ásványvizet hívtak vissza azonnali hatállyal: mikrobiológiailag van gond vele, ezek a tételek érintettek
Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kétféle Primavera ásványvizet hívott vissza a Magyarvíz Kft.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.