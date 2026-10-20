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A Vintedre is begyűrűztek a francia zavargások: így lépnek fel a lopott árukkal kereskedőkkel szemben

Pénzcentrum
2026. október 20. 17:48

Eltávolította a felületéről a franciaországi zavargások során kifosztott üzletekből származó árukra vonatkozó hirdetéseket a Vinted. Az online piactér a francia hatóságokkal együttműködve igyekszik megakadályozni a lopott termékek értékesítését a platformján - jelentette a BBC.

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A hétvégi zavargások során Párizsban, Marseille-ben, Lille-ben és több más francia városban is tucatjával törtek fel és fosztottak ki üzleteket. A megélhetési költségek emelkedése és a közkiadások elleni tüntetésekből kirobbant erőszakhullám nyomán legalább 1200 embert vettek őrizetbe. A francia Kereskedelmi és Iparkamara (CCI) elnöke, Alain Di Crescenzo tájékoztatása szerint több mint 2000 vállalkozást ért közvetlen kár, a pusztítás összértéke pedig eléri a több százmillió eurót.

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A Vinted szóvivője hangsúlyozta, hogy a lopott áruk értékesítése és kereskedelme szigorúan tilos a platformon, a szabályszegők fiókját pedig akár véglegesen is felfüggeszthetik. A vállalat közlése szerint a hétvége óta azonnali lépéseket tettek a fosztogatásokhoz köthető hirdetések azonosítására és eltávolítására, emellett fokozottan figyelik a gyanús ajánlatokat. Hozzátették, hogy a kockázatok felderítése érdekében szorosan együttműködnek a francia hatóságokkal és a rendőrséggel.

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Az eBay elmondása szerint nem tapasztalt növekedést a fosztogatásokhoz köthető hirdetések számában, ugyanakkor jelezte, hogy a bűnüldöző szervekkel együttműködve vizsgálja a gyanús termékeket, és a hatósági megerősítést követően haladéktalanul törli az érintett hirdetéseket.

A zavargások a luxusmárkákat sem kímélték. A párizsi Place Vendôme-on biztonsági őrök védték a lezárt üzleteket, ennek ellenére a Dior, a Rolex, a Louis Vuitton és a Ralph Lauren kirakatai is megrongálódtak. Marseille-ben az Olympique de Marseille labdarúgócsapat hivatalos boltját is kifosztották, az egyesület azóta be is zárta az üzletet. Hasonlóan járt el a Lille is, amelynek szurkolói boltja bizonytalan ideig zárva tart.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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