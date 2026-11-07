Friss! Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van

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Lövöldözés volt szombat délután Krakkó főterén, legalább öt ember meghalt. Egy katonai jellegű ruhát viselő férfi az autójából lőtt a járókelőkre. A rendőrök meglőtték, de előtte még két rendőrt is megsebesített.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Szombat délután lövöldözés volt Krakkó főterén. A rendőrség szerint öt ember meghalt, nagyjából egy tucatnyian megsebesültek. A sebesültek között két rendőr is van. A támadót a rendőrök meglőtték. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Cikkünk folymatosan frissül! Amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről A támadás: A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre.

A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre. Tűzharc: A rendőrség szóvivője szerint a férfi katonai jellegű öltözetet viselt. Amikor a rendőrök elfogták és fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Ebben két rendőr megsebesült.

A rendőrség szóvivője szerint a férfi katonai jellegű öltözetet viselt. Amikor a rendőrök elfogták és fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Ebben két rendőr megsebesült. A támadó: Meglőtték, és kórházba szállítják. A kilétéről és az állapotáról nincs hivatalos információ.

Meglőtték, és kórházba szállítják. A kilétéről és az állapotáról nincs hivatalos információ. Áldozatok: A rendőrség szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült. A sebesültek állapotáról nincs adat. A város hivatalos fiókja szerint az áldozatok pontos számát még vizsgálják.

A rendőrség szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült. A sebesültek állapotáról nincs adat. A város hivatalos fiókja szerint az áldozatok pontos számát még vizsgálják. Helyszín: A Fő teret lezárták, a rendőrök a térre vezető utcákról is elküldik az embereket. A városvezetés szerint a rendőrség a közeli Dietla utcában is akcióban volt, ennek a támadással való kapcsolata nem ismert. A város arra kéri a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket.

A Fő teret lezárták, a rendőrök a térre vezető utcákról is elküldik az embereket. A városvezetés szerint a rendőrség a közeli Dietla utcában is akcióban volt, ennek a támadással való kapcsolata nem ismert. A város arra kéri a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket. Politikai reakciók: Donald Tusk miniszterelnök tragikusnak nevezte a lövöldözést. Közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja, a rendőrség pedig a támadás hátterét és minden körülményét vizsgálja. Marcin Kierwiński belügyminiszter a helyszínre indult. Karol Nawrocki államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes körű tisztázását várja. Közölte, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba tart. Tom Rose varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett.

Donald Tusk miniszterelnök tragikusnak nevezte a lövöldözést. Közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja, a rendőrség pedig a támadás hátterét és minden körülményét vizsgálja. Marcin Kierwiński belügyminiszter a helyszínre indult. Karol Nawrocki államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes körű tisztázását várja. Közölte, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba tart. Tom Rose varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett. Még nem tudni: a támadó kilétét és indítékát, a sebesültek állapotát, hogy voltak-e tettestársai, és hogy terrorcselekményről van-e szó.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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