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Világ

Friss! Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van

Pénzcentrum
2026. november 7. 16:29 2 perc

Lövöldözés volt szombat délután Krakkó főterén, legalább öt ember meghalt. Egy katonai jellegű ruhát viselő férfi az autójából lőtt a járókelőkre. A rendőrök meglőtték, de előtte még két rendőrt is megsebesített.

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Szombat délután lövöldözés volt Krakkó főterén. A rendőrség szerint öt ember meghalt, nagyjából egy tucatnyian megsebesültek. A sebesültek között két rendőr is van. A támadót a rendőrök meglőtték.

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Amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről

  • A támadás: A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre.
  • Tűzharc: A rendőrség szóvivője szerint a férfi katonai jellegű öltözetet viselt. Amikor a rendőrök elfogták és fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Ebben két rendőr megsebesült.
  • A támadó: Meglőtték, és kórházba szállítják. A kilétéről és az állapotáról nincs hivatalos információ.
  • Áldozatok: A rendőrség szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült. A sebesültek állapotáról nincs adat. A város hivatalos fiókja szerint az áldozatok pontos számát még vizsgálják.
  • Helyszín: A Fő teret lezárták, a rendőrök a térre vezető utcákról is elküldik az embereket. A városvezetés szerint a rendőrség a közeli Dietla utcában is akcióban volt, ennek a támadással való kapcsolata nem ismert. A város arra kéri a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket.
  • Politikai reakciók: Donald Tusk miniszterelnök tragikusnak nevezte a lövöldözést. Közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja, a rendőrség pedig a támadás hátterét és minden körülményét vizsgálja. Marcin Kierwiński belügyminiszter a helyszínre indult. Karol Nawrocki államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes körű tisztázását várja. Közölte, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba tart. Tom Rose varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett.
  • Még nem tudni: a támadó kilétét és indítékát, a sebesültek állapotát, hogy voltak-e tettestársai, és hogy terrorcselekményről van-e szó.

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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