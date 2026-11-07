A politikai ellentétek az utcán is megmutatkoztak, miután a városháza előtt tüntetők követelték Vitalij Klicsko lemondását.
Friss! Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van
Lövöldözés volt szombat délután Krakkó főterén, legalább öt ember meghalt. Egy katonai jellegű ruhát viselő férfi az autójából lőtt a járókelőkre. A rendőrök meglőtték, de előtte még két rendőrt is megsebesített.
Szombat délután lövöldözés volt Krakkó főterén. A rendőrség szerint öt ember meghalt, nagyjából egy tucatnyian megsebesültek. A sebesültek között két rendőr is van. A támadót a rendőrök meglőtték.
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Amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről
- A támadás: A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre.
- Tűzharc: A rendőrség szóvivője szerint a férfi katonai jellegű öltözetet viselt. Amikor a rendőrök elfogták és fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Ebben két rendőr megsebesült.
- A támadó: Meglőtték, és kórházba szállítják. A kilétéről és az állapotáról nincs hivatalos információ.
- Áldozatok: A rendőrség szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült. A sebesültek állapotáról nincs adat. A város hivatalos fiókja szerint az áldozatok pontos számát még vizsgálják.
- Helyszín: A Fő teret lezárták, a rendőrök a térre vezető utcákról is elküldik az embereket. A városvezetés szerint a rendőrség a közeli Dietla utcában is akcióban volt, ennek a támadással való kapcsolata nem ismert. A város arra kéri a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket.
- Politikai reakciók: Donald Tusk miniszterelnök tragikusnak nevezte a lövöldözést. Közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja, a rendőrség pedig a támadás hátterét és minden körülményét vizsgálja. Marcin Kierwiński belügyminiszter a helyszínre indult. Karol Nawrocki államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes körű tisztázását várja. Közölte, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba tart. Tom Rose varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett.
- Még nem tudni: a támadó kilétét és indítékát, a sebesültek állapotát, hogy voltak-e tettestársai, és hogy terrorcselekményről van-e szó.
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