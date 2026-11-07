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Budapest, 2015. december 2.Fodor Zsóka színész a Hogy volt!? címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának stúdiójában. A mûsorban az ötven évvel ezelõtt az egykori Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán végze
Nyugdíj

Borzasztóan kevés: kiderült, ennyi nyugdíjat kap Fodor Zsóka – nyugdíjas otthonba költözhet élete utolsó éveire

Pénzcentrum
2026. november 7. 08:59 4 perc

Fodor Zsóka 84 évesen is színpadra áll. Nem csak a szerep miatt. A nyugdíja ugyanis „borzasztóan kevés”, korábban azt mondta, a rezsije a háromszorosát viszi el.

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Fodor Zsóka a Meglepetés magazinnak adott friss interjújában ismét beszélt arról, miért dolgozik még mindig. A színésznő a napokban az ötödik darabját próbálja, és nem titkolja: a rendszeres munkára a megélhetése miatt is szüksége van. „Ami borzasztóan kevés…” – mondta a nyugdíjáról.

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A Barátok közt Magdi anyusaként ismertté vált színésznő nem először vall az anyagi helyzetéről. Az elmúlt években a Pénzcentrum több interjúját is feldolgozta, ezekből elég pontosan kirajzolódik, hogyan alakulnak nyugdíjas évei pénzügyi szempontból.

A rezsi a nyugdíj háromszorosa volt

A legbeszédesebb mondatot 2024 elején mondta a Blikknek. „Dolgoznom kell, a nyugdíjamból nem tudnék megélni. Háromszor annyiba kerül a pesti és a pécsi lakásom rezsije, mint a nyugdíjam” – idézte akkor a Pénzcentrum.

Forintösszeget a színésznő egyik interjúban sem mondott. Az arány viszont önmagában sokat elárul: két lakás fenntartását a nyugdíj még harmadrészben sem fedezte. 

A gondok nem újak. Már 2021 januárjában úgy fogalmazott a hot! magazinnak, hogy „a nyugdíjam a rezsire sem elég, nyolc hónapja egy vasat se kerestem, a tartalékaimat fogyasztom” – írtuk akkor. A járványidőszak leállásai alatt tehát a megtakarításaiból élt.

A kamatokból akart megélni, nem jött be

Fodor Zsóka elmondása szerint volt terve a nyugdíjas évekre. „Anyám halálakor eladtam az ő és az én lakásomat is, gondoltam, a kamatokból kényelmesen megélek. Na ez nem így lett, habár tartalékom van” – mondta a Blikknek.

Ezért vállalta el 2024-ben az RTL napi telenovelláját, A szomszéd tehenét is. Pedig korábban azt mondta, napi sorozatot többé nem vállal. Az autóját is eladta, hogy ne legyen fenntartási költsége – erről a Meglepetésnek beszélt, ahogy arról is, hogy saját ingatlana nincs, megtakarításait és tárgyait unokahúgára hagyja.

Költözés és idősotthon: megfordult a kép

Idén nyáron újabb fordulat jött. A Borsnak júniusban elmondta, hogy eladják a budapesti lakást, ahol élt, így életében már kilencedszer kellett új otthont keresnie – számoltunk be róla. Azóta új budapesti albérletbe költözött.

Az idősotthon kérdésében is változott a helyzete. 2023-ban még úgy nyilatkozott a Best magazinnak, hogy nem megy nyugdíjasházba, mert „nincs annyi pénzem, borzasztó magasak a beugrók” – írtuk akkor.

Októberben viszont arról beszélt, hogy egy idősotthonokat üzemeltető cég vezetője garantálta neki: ha eljön az ideje, beköltözhet hozzájuk. Egyedül él, közeli családtagja nincs, ezért elmondása szerint nagy teher esett le róla – erről itt írtunk.

Nincs rendszeres fizetés, nincs erő kipótolni

A friss interjú apropója kollégája, a 90 éves Pásztor Erzsi visszavonulása volt. Fodor Zsókát elszomorították azok a kommentek, amelyek szerint Erzsinek ideje lett volna átadnia a helyét a fiataloknak.

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Eltűnődtem azon, hogy azok az emberek (…) elgondolkodtak-e már azon, hogy egyszer ők is eljutnak abba a korba, amikor nincs rendszeres fizetés, nincs erő ahhoz, hogy kipótolják a havi bevételt

– mondta a Meglepetésnek.

Pásztor Erzsi helyzete hasonló. 2024-ben arról beszélt, hogy 50 év pálya után 190 ezer forint a nyugdíja, mellé a Kossuth-díj után 120 ezer forintos járadékot kap. „Hát röhej” – foglalta össze akkor.

Sok vidéki színész jár hasonló cipőben

Fodor Zsóka pályájának 70 százaléka vidéken telt. Szerinte a vidéki színészek alig tudnak megélni, mert a fővárosi kollégáikkal szemben nincs lehetőségük reklámokból vagy sorozatokból kiegészíteni a jövedelmüket.

Ez a nyugdíjukban is visszaköszön. A magyar nyugdíj a munkával szerzett jövedelemhez és a szolgálati időhöz igazodik, így az alacsonyabb fizetésű pályák alacsonyabb ellátást is jelentenek.

Mit tanulhatunk Fodor Zsóka esetéből?

A színésznő története nem egyedi. Sok idős ember számára a nyugdíj önmagában nem fedezi a lakhatás költségeit, főleg ha egyedül él, vagy albérletben lakik. A tartalék sokszor gyorsabban fogy, mint tervezték – ahogy a kamatokból élés terve sem vált be nála.

Akinek van rá lehetősége, érdemes még aktív korában utánaszámolni, mekkora nyugdíjra számíthat, és mennyi a lakhatás valós költsége. Egy megfelelő, időben elkezdett nyugdíjmegtakarítás ezeket mind fedezheti, így biztosítva a nyugodt nyugdíjas éveket.

Fotó: Zih Zsolt, MTI/MTVA
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