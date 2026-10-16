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Világ

Trump keményen nekiment Zelenszkijnek: szerinte az ukrán elnök akadályozza a békét

Pénzcentrum/MTI
2026. október 16. 09:31

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mára az ukrajnai háború lezárásának akadályává vált. Trump egy interjúban arról beszélt, hogy az ukrán államfővel nehezebb tárgyalni, mint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat is bírálta, amelyek szerinte a világpiaci olajárak emelkedéséhez vezethetnek.

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Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehezebb tárgyalópartner, mint orosz hivatali kollégája, és mostanra az ukrajnai háború lezárásának akadályává vált.

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Az amerikai ultrakonzervatív Newsmax csatornának helyi idő szerint csütörtökön adott interjúban Trump azt mondta: egy békemegállapodás csak az ukrán elnök nélkül jöhet létre, mert "Zelenszkijjel nem jó tárgyalni".

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"Nem akar megállapodni. Azt mondja, hogy meg akar, de mégsem állapodik meg. Nem rajongok érte" - fogalmazott az amerikai elnök.

Mindazonáltal úgy vélekedett, hogy a 2022-ben kirobbant háborúnak hamarosan vége lesz. Trump szerint mindkét vezető békét akar, de Zelenszkijjel nehezebb tárgyalni, mint Vlagyimir Putyinnal.

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"Gyalázatosnak" nevezte, hogy Ukrajna újból elkezdte az orosz nyersolajfinomítók elleni támadásokat. Hangsúlyozta, hogy nagyon sok más lehetséges célpont van, és az olajfinomítók elleni támadásokkal nem tesznek jót a világgal. Megjegyezte, Zelenszkij ezzel azt éri el, hogy emelkedni fog az olaj világpiaci ára.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
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