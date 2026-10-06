A vízkészletek állapota egyre szélsőségesebb képet mutat: egyes térségekben súlyos aszály és vízhiány, máshol pusztító árvizek jelentkeznek.
Dróntámadás ért két hajót a NATO-övezetben: az egyik elsüllyedt, nyoma veszett a legénységnek
Dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett. A jelentések szerint ez az első ilyen jellegű incidens egy NATO-tagállam kizárólagos gazdasági övezetében - közölte az euronews.
A bolgár kormány közlése szerint Rumen Radev miniszterelnök kedden rendkívüli ülést hívott össze a támadások miatt. A mentési műveleteket irányító Rumen Nikolov a bolgár közszolgálati rádiónak elmondta, hogy az elsüllyedt hajó eltűnt legénysége után jelenleg is keresés folyik, a másik hajó személyzetét viszont sikerült kimenteni.
A Maritime.bg bolgár hajózási szakportál információi szerint az elsüllyedt teherhajó a togoi lobogó alatt közlekedő Alfa Watan, amely a romániai Sulina kikötőjébe tartott. Utolsó ismert pozícióját kedd hajnali 2 óra után jelezték, mintegy 70 tengeri mérföldre a bolgár partoktól.
A másik megtámadott hajó az Able volt, amelynek 18 fős legénysége a fedélzeten keletkezett tűz miatt kénytelen volt elhagyni a járművet. A tengerészeket – akik közül többen megsérültek – a Dioscuria nevű bolgár komp vette a fedélzetére.
A drónok származási helyét egyelőre nem sikerült tisztázni. A támadás mindössze egy nappal azután történt, hogy a Fekete-tengeren dróntámadás ért egy gabonát szállító, török tulajdonú teherhajót, amely szintén elsüllyedt.
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A hírre Magyar Péter miniszterelnök is reagált Facebook-oldalán, jelezte, hogy Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát az eset kapcsán.
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