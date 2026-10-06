2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
23 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felső felvétel a Shahed 136 kamikaze katonai UAV-ról (drónról), amely nagy sebességgel repül a háború sújtotta város felett a célpontja felé. Alatta láthatóak a lerombolt épületek, amelyek a háború borzalmait örökítik meg.
Világ

Dróntámadás ért két hajót a NATO-övezetben: az egyik elsüllyedt, nyoma veszett a legénységnek

Pénzcentrum
2026. október 6. 11:17

Dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett. A jelentések szerint ez az első ilyen jellegű incidens egy NATO-tagállam kizárólagos gazdasági övezetében - közölte az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A bolgár kormány közlése szerint Rumen Radev miniszterelnök kedden rendkívüli ülést hívott össze a támadások miatt. A mentési műveleteket irányító Rumen Nikolov a bolgár közszolgálati rádiónak elmondta, hogy az elsüllyedt hajó eltűnt legénysége után jelenleg is keresés folyik, a másik hajó személyzetét viszont sikerült kimenteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Maritime.bg bolgár hajózási szakportál információi szerint az elsüllyedt teherhajó a togoi lobogó alatt közlekedő Alfa Watan, amely a romániai Sulina kikötőjébe tartott. Utolsó ismert pozícióját kedd hajnali 2 óra után jelezték, mintegy 70 tengeri mérföldre a bolgár partoktól.

Kapcsolódó cikkeink:

A másik megtámadott hajó az Able volt, amelynek 18 fős legénysége a fedélzeten keletkezett tűz miatt kénytelen volt elhagyni a járművet. A tengerészeket – akik közül többen megsérültek – a Dioscuria nevű bolgár komp vette a fedélzetére.

A drónok származási helyét egyelőre nem sikerült tisztázni. A támadás mindössze egy nappal azután történt, hogy a Fekete-tengeren dróntámadás ért egy gabonát szállító, török tulajdonú teherhajót, amely szintén elsüllyedt.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hírre Magyar Péter miniszterelnök is reagált Facebook-oldalán, jelezte, hogy Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát az eset kapcsán.
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #hajó #románia #világ #tenger #drón #támadás #mentés #bulgária #orosz-ukrán háború #nato
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:36
13:18
13:10
13:03
12:48
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 6. 13:36 Eldőlt az euró sorsa Magyarországon? Fontos üzenetet küldött az MNB, erre kevesen számítottak
október 6. 10:34 Beindult a rakéta a magyar tőzsdén: óriási ralit vezet az OTP a múlt heti zuhanás után
október 5. 17:35 Valósággal kilőtt a magyar tőzsde: mi áll a rali mögött?
október 5. 13:36 Elképesztő adatok láttak napvilágot: több mint 5200 milliárdos hiánynál jár a magyar állam
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 6.
Most működik igazán a legális banki trükk: százezreket nyerhetsz egy egyszerű lépéssel, nem érdemes várni
2026. október 6.
Fordulóponthoz értek a nyugdíj-megtakarítások: nagy változásokat sürgetnek, rengeteg magyar lehet érintett
2026. október 5.
Hamarosan teljesen átrajzolódhat a szupergazdagok térképe: errefelé robban be a jólét a közeljövőben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 6. kedd
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
2
23 órája
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
3
2 hete
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
4
2 hete
Nem várt csapás érkezik a gáz- és olajpiacról: szívhatja a fogát rengeteg magyar család és cég
5
2 hete
Veszélyben a magyarok uniós pénzei? Elképesztő követeléssel állt elő az öt leggazdagabb tagállam
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 13:03
Most működik igazán a legális banki trükk: százezreket nyerhetsz egy egyszerű lépéssel, nem érdemes várni
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 10:25
Megvan a pontos dátum: ekkor vezethetik be az eurót Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 6. 12:34
Mi folyik itt? Alig vásárolnak már a magyarok ezekben a boltokban