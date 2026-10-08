Oroszország miatt erősít Nagy-Britannia és Németország: közös fellépés jön a szabotázsok ellen

Nagy-Britannia és Németország új együttműködést indít a kibertámadások, a szabotázs és más úgynevezett hibrid fenyegetések visszaszorítására. Andy Burnham brit miniszterelnök csütörtökön Berlinben találkozik Friedrich Merz német kancellárral, és a két ország a hírszerzési információk megosztásától a kritikus infrastruktúra védelméig több területen is szorosabbra fűzi együttműködését - írja az Euronews.

A brit és a német kormány szerint az Európát érő hibrid fenyegetések egyre komolyabbak. A most bejelentett partnerség célja, hogy a két ország közösen azonosítsa, elrettentse és megzavarja azokat a műveleteket, amelyek kritikus infrastruktúrát, vállalatokat vagy akár demokratikus intézményeket veszélyeztetnek.

A hibrid fenyegetés jóval szélesebb fogalom a hagyományos katonai támadásnál. Ide tartozhatnak a kibertámadások, a szabotázsakciók, a dezinformációs műveletek, valamint a stratégiai infrastruktúra ellen irányuló támadások.

A brit kormány szerint a most létrejövő együttműködésben a két ország megosztja az információkat, és összehangolja a fellépést a fenyegetések megfigyelésére, elrettentésére és megakadályozására. A cél kifejezetten az, hogy csökkenjen az ellenséges szereplők képessége arra, hogy Európában zavart okozzanak. A brit miniszterelnök szerint a támadások már nem valamiféle távoli, elméleti kockázatot jelentenek. A londoni kormány megfogalmazása szerint ezek közvetlenül elérhetik az infrastruktúrát, a vállalkozásokat és a demokratikus intézményeket is.

London és Berlin egyaránt egyre nyíltabban Oroszországot tekinti a legfontosabb hibrid fenyegetésnek. A brit kormány friss közlése szerint a közös fellépés egyik elsődleges célpontja éppen az orosz eredetű fenyegetések kezelése.

A német kormány augusztusban azzal vádolta meg Moszkvát, hogy köze volt egy Leipzig/Halle repülőtér ellen megkísérelt dróntámadáshoz. A brit miniszterelnök szeptemberben teljes támogatásáról biztosította Németországot az ügyben.

Németországban közben már azt is jelezték, hogy az orosz hibrid támadások a mindennapok részévé válhatnak. Berlin a szabotázsakciók mellett a kibertámadások és a drónfenyegetés kivédésére is új képességeket fejleszt. euronews

A cégek is a védekezés középpontjába kerülnek

A brit kormány már korábban is jelezte, hogy a védelmi vállalatokat és a kritikus nemzeti infrastruktúra üzemeltetőit tájékoztatni kell az Oroszországból érkező fenyegetésekről. A kibervédelem így egyre kevésbé kizárólag állami ügy, a vállalatok működésének biztonsága is közvetlenül része lett a nemzetbiztonsági stratégiának. Reuters

Ez gazdasági szempontból sem mellékes. Egy sikeres kibertámadás vagy szabotázs nemcsak adatokat veszélyeztethet, hanem leállíthat termelést, megakaszthat ellátási láncokat vagy hosszabb időre működésképtelenné tehet kulcsfontosságú szolgáltatásokat.

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A brit és német együttműködés ezért a gazdasági ellenálló képességet is erősítheti. A brit kormány ezt kifejezetten összekapcsolja a növekedéssel, mondván, hogy a biztonság és a gazdasági fejlődés egymástól nem választható el.

London közben közeledne Európához

Andy Burnham berlini útjának van egy másik, politikailag fontos üzenete is. A brit miniszterelnök szeptember végén arról beszélt a Munkáspárt konferenciáján, hogy a Brexit összességében több kárt okozott, mint hasznot, és Nagy-Britanniának hosszú távú kapcsolatot kell kialakítania az Európai Unióval, amely továbbra is az ország legfontosabb piaca. euronews

A brit–német biztonsági együttműködés így egy szélesebb európai közeledés részeként is értelmezhető. A két ország csütörtökön nemcsak biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal, hanem gazdasági és regionális fejlesztési ügyekről is. A vezetők egy üzleti fórumon brit és német vállalatok képviselőivel is találkoznak, ahol a beruházások és az ipari együttműködés kerülhet napirendre.

A találkozó egy másik fontos eseménye lesz a 2025-ben aláírt brit–német Kensington-szerződés ratifikációs okmányainak hivatalos kicserélése. Ezzel a kétoldalú megállapodás formálisan is hatályba lép, és tovább mélyíti a két ország együttműködését a tudomány, a technológia, a védelem, a biztonság és a gazdaság területén.

A csütörtöki találkozó tehát jóval többről szól, mint egy új kibervédelmi megállapodásról. London és Berlin egyszerre próbálja szorosabbra húzni a biztonsági kapcsolatokat, megvédeni a kritikus infrastruktúrát és erősíteni a gazdasági együttműködést egy olyan időszakban, amikor Európában egyre nagyobb hangsúlyt kap az orosz eredetű hibrid fenyegetések elleni védekezés.