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Világ

Fordulat körvonalazódik az orosz gáz ügyében: Trump emberei már az Északi Áramlat jövőjéről egyeztetnek

Pénzcentrum
2026. október 8. 09:52

Magas rangú orosz és amerikai tisztségviselők – köztük Vlagyimir Putyin tanácsadója és Jared Kushner amerikai elnöki különmegbízott – amerikai befektetők bevonásáról tárgyalnak az Északi Áramlat-gázvezetékek kapcsán. Az egyeztetések fő célja, hogy a háború utáni időszakban amerikai üzleti érdekeltség jöjjön létre az Európába irányuló orosz energiaszállításokban - közölte a Portfolio a Reuters értesüléseire hivatkozva.

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A lap szerint Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és különmegbízottja az elmúlt hetekben Moszkvában és New Yorkban is egyeztetett egymással. Bár a megbeszélések pontos részletei nem nyilvánosak, az Ukrajna elleni háború előtt Németországot orosz földgázzal ellátó Északi Áramlat (Nord Stream) jövője kiemelt témaként szerepelt a napirenden. Dmitrijev emellett már szeptemberben is tárgyalt az amerikai energiaügyi és pénzügyminisztérium képviselőivel a háború lezárása utáni közös energetikai kezdeményezésekről.

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A tervek megvalósítását jelentősen nehezíti az európai, különösen a német álláspont. A német kormány ugyanis nem támogatja a vezetékek újraindítását: az orosz gázimportra európai szankciók vonatkoznak, Berlin pedig időközben alternatív beszerzési forrásokra állt át.

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A helyzetet a bonyolult tulajdonosi szerkezet is árnyalja: a hálózat 51 százaléka az orosz állami Gazpromé, 31 százaléka két német vállalaté, a fennmaradó részt pedig francia és holland cégek birtokolják. A német tulajdonosok ragaszkodnak a részesedésükhöz, hogy megőrizzék befolyásukat arra az esetre, ha a Gazprom a jövőben értékesítené saját tulajdonrészét.

Az Nord Stream mellett a felek az orosz Lukoil külföldi, elsősorban európai érdekeltségeinek – köztük olajfinomítóknak és töltőállomásoknak – az értékesítéséről is egyeztetnek. Az elképzelés szerint ezeket a vagyonelemeket egy amerikai, katari és egyesült arab emírségekbeli befektetőkből álló konzorcium vásárolná meg az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társaság (DFC) bevonásával. A tranzakció megvalósulása esetén az Egyesült Államok feloldaná az érintett eszközökre vonatkozó szankciókat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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