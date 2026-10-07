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Itt a forgatókönyv az ukrajnai háború lezárására
Ukrajna nemzetközi partnereivel karöltve öt különböző tűzszüneti keretrendszeren dolgozik a béke megteremtése érdekében – közölte az ukrán külügyminisztérium. Kijev szerint a kidolgozott javaslatok reálisak és kölcsönösen előnyösek, a megállapodás létrejöttéhez azonban Oroszország együttműködésére is elengedhetetlenül szükség van.
Az ukrán diplomácia aktívan keresi a konfliktus lezárásának lehetőségeit. Heorhij Tyhyj külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón – az RBK-Ukrajina beszámolója szerint – megerősítette, hogy Kijev továbbra is nyitott a békét célzó megoldásokra. A korábban Andrij Szibiha külügyminiszter által is említett öt lehetséges forgatókönyv nemzetközi partnerek bevonásával készült, és a rendezés szempontjából kulcsfontosságú területeket fedi le.
Az első opció egy teljes, mindkét fél számára kötelező érvényű tűzszünet, amellyel kapcsolatban Kijev álláspontja szerint már csak Moszkva válaszára várnak. A második pont a fekete-tengeri hajózás biztonságának garantálása, ami különösen Egyiptom és Törökország számára kiemelt fontosságú.
Ezzel szorosan összefügg India felvetése is, amely a tengeri élelmiszer-biztonságra és az export zavartalanságára fókuszál. Új-Delhi emellett egy energiabiztonsági megállapodáson is aktívan dolgozik, amely véget vetne az energetikai infrastruktúrát célzó csapásoknak. Az energiaszektor védelmére az Egyesült Államok szintén külön javaslatot készít elő.
A szóvivő ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az ukrán fél békeszándéka önmagában kevés a fegyvernyugváshoz. Kiemelte, hogy a megegyezéshez az orosz félnek is el kell fogadnia a felvázolt kereteket, hiszen ahogy fogalmazott, "a tangóhoz két ember kell".
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