Újabb óriási összeg kell Ukrajnának: Brüsszelben dőlhet el a következő hónapok finanszírozása

Komoly finanszírozási rés alakult ki Ukrajna katonai kiadásaiban, miközben az orosz támadások fokozódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint 23,5 milliárd euróra lenne szükség ahhoz, hogy az ország finanszírozni tudja a védekezést, ennek egy részét pedig már megszorításokkal próbálják előteremteni. Az uniós védelmi miniszterek hétfőn Brüsszelben tárgyalnak az ukrán támogatásról, miközben Európa saját légterének és tengeri útvonalainak védelme is napirendre kerül.

Az ukrán finanszírozási igény az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt. Az Euronews beszámolója szerint Zelenszkij 23,5 milliárd eurós hiányról beszélt, amelyre az ukrán hadsereg további finanszírozásához lenne szükség. Szerhij Koreckij miniszterelnök vasárnap arról beszélt, hogy ebből mintegy 6 milliárd eurót költségcsökkentő intézkedésekkel fedeznének, a fennmaradó összeget pedig nemzetközi partnerektől várják.

A kérdés így egyre sürgetőbb az Európai Unió számára is. Az uniós védelmi miniszterek hétfőn Brüsszelben többek között az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról egyeztetnek. Különösen a légvédelem került előtérbe, mivel az orosz drón- és rakétatámadások az ukrán városok és infrastruktúra mellett az ország légvédelmi készleteit is komoly nyomás alatt tartják.

Közben Európa saját védelme is egyre fontosabb napirendi pont. Az orosz támadások hatásai ugyanis már nem kizárólag Ukrajnában érezhetők. Az Euronews szerint Európa több országában is egyre nagyobb figyelmet kapnak a drónokkal, repülőgépekkel és más, potenciális hibrid fenyegetésekkel kapcsolatos incidensek.

Az Európai Bizottság ezért egy olyan sürgősségi protokoll kialakítását készíti elő, amely a hibrid fenyegetésekre adhatna közös európai választ. Az egyik fontos kérdés az lesz, hogyan lehet ezt összehangolni a NATO tevékenységével úgy, hogy ne jöjjenek létre párhuzamos rendszerek.

23,5 milliárd euró hiányzik

A finanszírozási rés nagysága különösen azért fontos, mert Ukrajna háborús kiadásai folyamatosan magasak. Az ukrán vezetés szerint az eredetileg 2026 második felére tervezett források egy részét már korábban fel kellett használni a háború intenzitása miatt.

Az Euronews korábbi beszámolója szerint az EU részéről is felmerült, hogy Ukrajnának részletesen be kell mutatnia, pontosan miből áll össze a 23 milliárd euró feletti többletigény. Az egyik lehetséges megoldás az uniós támogatási hitel kifizetéseinek előrehozása lehet, ez azonban azt eredményezné, hogy a következő évben kevesebb forrás maradna.

Az Európai Unió már rendelkezik egy jelentős finanszírozási mechanizmussal. Az Ukrajna-támogatási hitel védelmi keretéből 2026-ra 28,3 milliárd eurót különítettek el, amelyből szeptember közepéig 11,65 milliárd eurót folyósítottak.

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A befagyasztott orosz vagyon is szóba került

Az egyik régóta vitatott lehetőség a befagyasztott orosz jegybanki eszközök felhasználása. Az EU-ban mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon van befagyasztva, amelynek jelentős része Belgiumban, az Euroclearnél található.

Az eszközök felhasználása azonban jogi és pénzügyi kérdéseket is felvet. Belgium korábban több alkalommal jelezte az ezzel kapcsolatos aggályait. Az Európai Bizottság ugyanakkor kész folytatni az egyeztetéseket arról, hogyan lehetne előrelépni ebben a kérdésben.

Brüsszelben közben már sikerült felszabadítani egy korábban elakadt katonai támogatási csomagot is. Az uniós tagállamok pénteken megállapodtak egy 6,6 milliárd eurós ukrajnai katonai segélyprogram felszabadításáról. A program 2023 tavasza óta akadt el.

A következő időszakban ezért egyszerre több kérdést kell megoldania az EU-nak. Biztosítani kell Ukrajna rövid távú finanszírozását, növelni kell a légvédelmi támogatást, miközben az európai országok saját védelmi képességeit is fejleszteniük kell.

Az Euronews által idézett Gabrielius Landsbergis, Litvánia korábbi külügyminisztere szerint a következő egy év egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan tud Európa elegendő pénzügyi támogatást biztosítani Ukrajnának. A brüsszeli tárgyalások így nemcsak az Ukrajnának szánt következő fegyverszállítmányokról szólhatnak. Az is kérdés, hogy az EU milyen pénzügyi konstrukcióval tudja hosszabb távon fenntartani a támogatást, miközben saját védelmi kiadásai és biztonsági feladatai is egyre nagyobb forrásokat igényelnek.