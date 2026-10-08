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Irán, irániak vs. USA, Egyesült Államok, Amerika, Donald Trump elnök, másolás, űrháború, válság, Hormuzi-szoros, nyersolaj, nyersanyag, nemzetközi feszültség, kapcsolatok, Közel-Kelet, dízel, benzin, védelem, háború
Világ

Ledobta a bombát Trump: hirtelen fordulat jött az iráni háborúban, erre senki sem számított

Pénzcentrum
2026. október 8. 19:22

Donald Trump amerikai elnök szerint Washington „eredményes megbeszéléseket” folytat Iránnal, ezért az Egyesült Államok a november 3-i félidős választások előtt nem indít újabb támadást az ország ellen. 

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Trump csütörtökön a Truth Socialön közölte, hogy az Egyesült Államok „eredményes megbeszéléseket” folytat az iráni vezetéssel. Egyúttal egyértelművé tette, hogy a november 3-i amerikai félidős választások előtt nem indítanak támadást Irán ellen. 

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A kijelentés azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt napokban éppen egy esetleges új amerikai katonai művelet lehetősége tartotta izgalomban a piacokat. A Pentagon közben felkészülési lépéseket tett egy esetleges nagyobb iráni hadműveletre, így Trump mostani kijelentése komoly irányváltásnak tűnhet a kommunikációban. 

Trump bejelentése ugyanakkor nem jelent tűzszünetet vagy békemegállapodást. Az amerikai elnök világossá tette, hogy az Irán elleni blokád továbbra is fennmarad, miközben az olaj továbbra is áramlik a Hormuzi-szoroson keresztül. A Washington és Teherán közötti tárgyalások az elmúlt hetekben többször is elindultak, majd elakadtak. Irán szeptemberben olyan javaslatot tett, amelynek része lett volna a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a harcok lezárása, Trump azonban ezt elutasította. 

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Az amerikai álláspont közben változatlanul kemény az iráni atomprogrammal kapcsolatban. JD Vance alelnök egy Reuters-interjúban két nappal korábban azt mondta, hogy Teheránnak érdemben csökkentenie kell urándúsítási képességét ahhoz, hogy lezárulhasson a háború. 

A novemberi félidős választások időzítése nem véletlenül került Trump nyilatkozatának középpontjába. Az Iránnal vívott háború és annak gazdasági következményei ugyanis egyre komolyabb politikai teherként nehezednek a republikánusokra.

A háború a Reuters szerint havonta nagyjából 3 milliárd dollárba kerül az Egyesült Államoknak, miközben a magas üzemanyagárak már közvetlenül is érzik az amerikai háztartások. Trump korábban többször arról beszélt, hogy az olajárak a háború lezárása után meredeken eshetnek, ezért a konfliktus gazdasági következményei a választási kampányban is egyre fontosabbak. 

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A mostani bejelentés így egyszerre szólhat a külpolitikáról és az amerikai belpolitikáról. Trump időt nyerhet, hogy a diplomáciai csatornákon keresztül próbálja rendezni a konfliktust anélkül, hogy a választások előtt újabb katonai eszkalációval és még magasabb energiaárakkal kellene szembenéznie.

Közben a Hormuzi-szorosban továbbra is komoly a feszültség

A Trump által bejelentett támadási moratórium ellenére a térségben a helyzet korántsem nyugodt. Irán a héten újabb figyelmeztetéseket adott ki a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók számára, és a Reuters szerint Teherán akár új szállítási útvonalak blokkolására is kész lehet. 

A hajóforgalom már jelentősen visszaesett. A Kpler adatai szerint kedden mindössze hét áruszállító hajó haladt át a szoroson, ami július óta a legalacsonyabb érték. Az olajmozgások a háború alatti csúcshoz képest 27 százalékkal estek, napi mintegy 10,1 millió hordóra. 

 
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
Jah, mint ahogy Ukrajnában is 24 óra alatt békét csinált már másfél éve, lol. A kötőszavakat se szabad elhinni a narancssárga kreténnek.
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