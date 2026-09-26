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New York, 2024. szeptember 26.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere érkezik a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott megbeszélésre az
Világ

Ez a háború kitörése óta először történt meg: zárt ajtók mögött csapott össze az orosz és a német külügyminiszter

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 22:35

Az ukrajnai háború kitörése óta először ült tárgyalóasztalhoz az orosz és a német külügyminiszter szombaton, az ENSZ New York-i közgyűlésén. Míg a német tárcavezető a konfliktus eszkalációjának megállítására és tűzszünetre szólította fel Moszkvát, az orosz diplomácia vezetője a közgyűlés előtt tartott beszédében azzal vádolta meg Európát, hogy szándékosan gátolja a békefolyamatot.

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Szergej Lavrov és Johann Wadephul húszperces, zárt ajtók mögötti találkozójának létrejöttéről eltérően nyilatkoztak a felek. Az orosz oldal állítása szerint a megbeszélést a németek kezdeményezték, berlini források szerint viszont Lavrov jelezte tárgyalási szándékát egy harmadik félen keresztül. A két ország között 2022 januárja óta ez volt az első közvetlen külügyminiszteri egyeztetés.

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A megbeszélésen Wadephul határozottan felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel a Németországgal, Európával és a NATO-val szembeni veszélyes eszkalációval. Kiemelte, hogy a közelmúltbeli lipcsei drónincidenshez hasonló esetek nem tántorítják el Berlint Ukrajna támogatásától, csupán tovább rontják a már amúgy is súlyos károkat szenvedett kétoldalú kapcsolatokat. A német külügyminiszter elítélte az ukrán civil lakosság elleni célzott támadásokat, tartós tűzszünetet és a fekete-tengeri gabonaexport helyreállítását sürgette, ugyanakkor jelezte, hogy a konstruktívabb viszonyhoz való visszatérés lehetősége továbbra is nyitva áll.

Lavrov az ENSZ-közgyűlésen elmondott beszédében éles kritikával illette Európát. Azzal vádolta a kontinenst, hogy – a jelenlegi amerikai Trump-kormányzat érdekeivel is szembemenve – minden rendelkezésére álló eszközzel akadályozza a békés rendezést. Azt állította, hogy a Nyugat fegyverszállítmányokkal segíti Kijevet a civilek és a polgári infrastruktúra elleni drón- és rakétatámadásokban.

Az orosz külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Moszkva a körülményektől függetlenül végigviszi a küzdelmét, és el fogja érni ukrajnai katonai céljait. Felszólalásában a nyugati világot olyan kisebbségnek nevezte, amely évszázados dominanciája után most kiszámíthatatlanul, nyers erővel próbálja megőrizni kiváltságait és másokra rákényszeríteni a szabályait, amivel az egész bolygó lakosságát veszélyezteti.

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Fotó: KKM, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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