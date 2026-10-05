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Felsorakozott a NATO-ország hadserege az orosz határon: ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés
Világ

Felsorakozott a NATO-ország hadserege az orosz határon: ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés

Pénzcentrum
2026. október 5. 09:47

Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elitalakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az "aktív védelem" részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól.

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A Financial Times beszámolója szerint a tallinni vezetés határozott lépéseket tett a keleti határvidék megerősítésére. Ennek értelmében a legképzettebb észt egységeket az ország fő katonai bázisáról, Tapából az orosz határhoz közelebbi pozíciókba helyezik át.

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A védelmi struktúra fejlesztése azonban nem merül ki a csapatmozgásokban, hiszen új létesítményeket is építenek, a határ menti Narvában például egy ezer katona befogadására alkalmas támaszpontot hoznak létre.

A balti NATO-tagállamokban az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta folyamatos az aggodalom, hogy Moszkva a térségük ellen is offenzívát indíthat. Bár a Kreml azóta is többször tagadta az ilyen szándékokat, a balti országok emlékeztetnek arra, hogy az orosz politikai elit Ukrajna lerohanása előtt is pontosan ugyanígy kommunikált. Erre a tapasztalatra építve a helyi hírszerző szolgálatok úgy vélik, Vlagyimir Putyin orosz elnök napirendjén továbbra is szerepelhet a régió elleni invázió, amire a legmagasabb szinten fel kell készülni.

A nyugati hírszerző szolgálatok megítélése ugyanakkor megoszlik Oroszország NATO-val kapcsolatos valódi céljait illetően.

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Egyes országok szerint az elkövetkező időszakban reális veszélyt jelent egy közvetlen katonai beavatkozás, míg mások inkább a hibrid hadviselés fokozódására számítanak. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vádját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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