Felsorakozott a NATO-ország hadserege az orosz határon: ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés

Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elitalakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az "aktív védelem" részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól.

A Financial Times beszámolója szerint a tallinni vezetés határozott lépéseket tett a keleti határvidék megerősítésére. Ennek értelmében a legképzettebb észt egységeket az ország fő katonai bázisáról, Tapából az orosz határhoz közelebbi pozíciókba helyezik át.

A védelmi struktúra fejlesztése azonban nem merül ki a csapatmozgásokban, hiszen új létesítményeket is építenek, a határ menti Narvában például egy ezer katona befogadására alkalmas támaszpontot hoznak létre.

A balti NATO-tagállamokban az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta folyamatos az aggodalom, hogy Moszkva a térségük ellen is offenzívát indíthat. Bár a Kreml azóta is többször tagadta az ilyen szándékokat, a balti országok emlékeztetnek arra, hogy az orosz politikai elit Ukrajna lerohanása előtt is pontosan ugyanígy kommunikált. Erre a tapasztalatra építve a helyi hírszerző szolgálatok úgy vélik, Vlagyimir Putyin orosz elnök napirendjén továbbra is szerepelhet a régió elleni invázió, amire a legmagasabb szinten fel kell készülni.

A nyugati hírszerző szolgálatok megítélése ugyanakkor megoszlik Oroszország NATO-val kapcsolatos valódi céljait illetően.

Egyes országok szerint az elkövetkező időszakban reális veszélyt jelent egy közvetlen katonai beavatkozás, míg mások inkább a hibrid hadviselés fokozódására számítanak. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vádját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot.