Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások

Ukrajna két egymást követő napon is csapást mért a Yandex orosz technológiai vállalat adatközpontjaira, ezzel jelentős károkat okozva az ország meghatározó digitális infrastruktúrájában. A támadások az orosz–ukrán háború újabb eszkalációs lépését jelentik, miután korábban Moszkva is ukrán adatközpontokat vett célba.

Pénteken az orosz Google-ként is emlegetett Yandex kalugai adatközpontját érték ukrán dróncsapások, amelyek részben megbénították a létesítmény működését. Egy nappal korábban a vállalat Rjazanyi területen található, stratégiai jelentőségű szaszovói adatközpontját érte találat, ahol a Yandex mesterségesintelligencia-modelljeinek fejlesztéséhez használt három szuperszámítógép közül kettő is üzemel. A cég közlése szerint a szaszovói létesítményben keletkezett károkat még vizsgálják, így egyelőre nem tudni, helyreállíthatók-e a berendezések.

A Yandex alkalmazásai a navigációtól a zenehallgatáson és a videós tartalmakon át az ételrendelésig az orosz mindennapok szerves részét képezik. A vállalat közleménye szerint a csapások a működésük gerincét érték, amire a piac is azonnal reagált, és a cég árfolyama 3,75 százalékot esett, így a legnagyobb vesztes lett a moszkvai tőzsdén - írta a Reuters.

Marjana Lazaricseva, a T-Investments részvényelemzési vezetője úgy vélte, a kockázatok nem csupán a szolgáltatások ideiglenes fennakadásait és az egyes üzletágak kieső bevételeit érintik, hanem a Yandex kiterjedt vállalati ügyfélkörét is károsíthatják. Hozzátette, hogy a cég a terhelés egy részét még át tudja irányítani más adatközpontokba, de a támadássorozat folytatódása esetén ez a mozgástér is beszűkülhet.

A több mint négy éve tartó konfliktusban mindkét fél egyre kiterjedtebb csapásokat mér a másik infrastruktúrájára. Az energetikai létesítmények és a finomítók mellett idén már a kikötők, az olaj- és gabonaszállító teherhajók, az e-kereskedelmi raktárak, valamint az adatközpontok is célkeresztbe kerültek. Oroszország az elmúlt hónapban ukrán adatközpontokat és távközlési hálózatokat ért el, egyebek mellett Kijev belvárosában is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön úgy fogalmazott, hogy minden támadásra tükörszerű választ adnak.