Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat

Alig mozdult a forint hétfő délelőtt, az euró jegyzése 365 forint körül, a dolláré 326 forint felett alakult. A devizapiacok figyelmét a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat köti le, miközben a dollár másfél éves csúcsa közelében mozog.

Hétfő délelőtt az euróval szemben lényegében stagnált a forint, a jegyzés 365 körül járt. A dollárral szemben 0,3 forintos, mintegy 0,1 százalékos gyengülést mutatott a magyar deviza, így az árfolyam 326 forint felett mozgott. A lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben sem volt érdemi elmozdulás, az euró-dollár árfolyam pedig 1,119 körül stagnált.

A forint az euróval szemben még 365 felett nyitotta a reggelt, majd kismértékben erősödött. A dollárral szemben a kora délelőtti enyhe erősödést később hasonlóan csekély gyengülés váltotta fel, összességében azonban szűk sávban ragadtak az árfolyamok.

Az erős dollár és az inflációs kilátások adhatják az irányt

A dollár a hét elején továbbra is másfél éves csúcsa közelében mozgott. A hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex az ázsiai kereskedésben enyhén, 102,16 pontra csökkent. A visszafogott piaci aktivitás mellett a jegyzések szűk sávban ingadoztak.

A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz. Ez az egyik utolsó meghatározó makroadat a Fed október végi kamatdöntése előtt, ezért érdemben befolyásolhatja a kamatvárakozásokat és a dollár mozgását.

Az amerikai jegybank szeptemberben 2023 óta először emelt kamatot. A piaci árazások hétfő reggel 81 százalékos valószínűséget jeleztek arra, hogy októberben változatlan marad az irányadó ráta, szemben az egy hónappal korábbi 51 százalékkal. Egy újabb októberi kamatemeléshez erős indok kellene, de a vártnál magasabb infláció ismét előtérbe helyezheti a januári szigorítás lehetőségét.

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Ellentétes hírek mozgatják az olajpiacot

A közel-keleti feszültségek továbbra is bizonytalanságot okoznak a piacokon. A jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, és a hétvégén két tartályhajót is találat ért.

A Brent típusú kőolaj ára ennek ellenére 1,4 százalékkal, hordónként 103,3 dollárra csökkent az ázsiai kereskedésben, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet. Az olajár alakulása az inflációs kilátásokon keresztül a kamatpályára és a devizapiacokra is jelentős hatással lehet.