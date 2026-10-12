Folytatódik az OTP lendületes emelkedése hétfőn.
Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
Alig mozdult a forint hétfő délelőtt, az euró jegyzése 365 forint körül, a dolláré 326 forint felett alakult. A devizapiacok figyelmét a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat köti le, miközben a dollár másfél éves csúcsa közelében mozog.
Hétfő délelőtt az euróval szemben lényegében stagnált a forint, a jegyzés 365 körül járt. A dollárral szemben 0,3 forintos, mintegy 0,1 százalékos gyengülést mutatott a magyar deviza, így az árfolyam 326 forint felett mozgott. A lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben sem volt érdemi elmozdulás, az euró-dollár árfolyam pedig 1,119 körül stagnált.
A forint az euróval szemben még 365 felett nyitotta a reggelt, majd kismértékben erősödött. A dollárral szemben a kora délelőtti enyhe erősödést később hasonlóan csekély gyengülés váltotta fel, összességében azonban szűk sávban ragadtak az árfolyamok.
Az erős dollár és az inflációs kilátások adhatják az irányt
A dollár a hét elején továbbra is másfél éves csúcsa közelében mozgott. A hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex az ázsiai kereskedésben enyhén, 102,16 pontra csökkent. A visszafogott piaci aktivitás mellett a jegyzések szűk sávban ingadoztak.
A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz. Ez az egyik utolsó meghatározó makroadat a Fed október végi kamatdöntése előtt, ezért érdemben befolyásolhatja a kamatvárakozásokat és a dollár mozgását.
Az amerikai jegybank szeptemberben 2023 óta először emelt kamatot. A piaci árazások hétfő reggel 81 százalékos valószínűséget jeleztek arra, hogy októberben változatlan marad az irányadó ráta, szemben az egy hónappal korábbi 51 százalékkal. Egy újabb októberi kamatemeléshez erős indok kellene, de a vártnál magasabb infláció ismét előtérbe helyezheti a januári szigorítás lehetőségét.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ellentétes hírek mozgatják az olajpiacot
A közel-keleti feszültségek továbbra is bizonytalanságot okoznak a piacokon. A jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, és a hétvégén két tartályhajót is találat ért.
A Brent típusú kőolaj ára ennek ellenére 1,4 százalékkal, hordónként 103,3 dollárra csökkent az ázsiai kereskedésben, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet. Az olajár alakulása az inflációs kilátásokon keresztül a kamatpályára és a devizapiacokra is jelentős hatással lehet.
Figyelem! Leállás jön az MBH Banknál: nem lesz használható a netbank és az app, átutalások is szünetelnek
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között több szolgáltatás sem lesz elérhető az MBH Banknál.
Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
Péntek délelőtt folytatódott a forint hét eleje óta tartó erősödése, az euró jegyzése 365 forint alatt maradt.
Erősödéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, az OTP a csütörtöki zuhanás után már 3 százalékos pluszba került.
Nagyot esett csütörtökön a magyar tőzsde, az OTP napközben több mint 5 százalékos mínuszba is került, és az amerikai részvénypiacok is gyengüléssel nyitottak
Nem tudott tartósan erősödni a forint csütörtök délelőtt: dél körül ismét 367 közelébe emelkedett az euró jegyzése.
Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek.
Széles körű eladási hullám söpört végig a piacokon szerdán.
Súlyos pénzt bukik, aki itt tartja a megtakarításait Magyarországon: rengetegen estek bele a csapdába
A magyar gazdaság dinamizálásának és a versenyképesség növelésének kulcsa a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése.
A gyenge kezdés után szerda délelőtt visszakapaszkodott az előző napi záróértéke közelébe a BUX,
Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq kedden, miközben az Nvidia piaci értéke megközelítette a 6000 milliárd dollárt.
Kedd délelőtt a forint teljesített a legjobban a közép-kelet-európai devizák közül, az euró jegyzése 366 alá süllyedt.
Jön a nagy októberi leállás a magyar bankokban: akadozhat átutalás, kártyás fizetés, SZÉP-kártya, de még a készpénzfelvétel is szünetelhet
Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.
Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken kedden reggel, a magyar piac pedig az OTP vezetésével felülteljesít.
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
Ahhoz, hogy a dobozok folyamatosan visszakerüljenek a körforgásba, sűrű hálózatra, könnyen elérhető visszavételi pontokra, profi ipari mosásra és nyomon követésre van szükség.
Erősödéssel közelít a hétfői záráshoz a magyar tőzsde, mind a négy hazai blue chip pluszban áll.
Hétfő délelőtt 368 forint körül jegyezték az eurót, miközben a közös deviza a dollárral szemben 17 hónapos mélypontra esett az ázsiai kereskedésben.
Enyhe emelkedéssel kezdte a hetet a magyar tőzsde, miközben a francia piacot az államadóssággal kapcsolatos aggodalmak és a Schneider Electric zuhanása húzta lefelé.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.