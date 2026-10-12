Szőlő metszése ősszel, szaporítás vesszőről és új szőlő ültetése ősszel: így alapozd meg most a jövő évi bőséges termést

Aki szőlőt nevel, annak ősszel nem csak a szüretre kell gondolnia. Ilyenkor több olyan fontos munka is akad a tőkék körül, amely a következő évi fejlődésre és termésre is hatással lehet: sor kerülhet az előmetszésre, a dugványozáshoz szükséges vesszők levágására és előkészítésére, valamint a gyökeres szőlőoltványok elültetésére is. Összefoglaljuk, mikor és hogyan végezhető el a szőlő metszése ősszel, mitől lehet sikeres az új szőlő ültetése, valamint milyen feladatokat takar a szőlő szaporítása vesszőről ősszel.

Szőlő metszése ősszel: muszáj szőlőt metszeni a tél előtt?

Bár a szőlő metszése ősszel is elvégezhető, nem feltétlenül kell ilyenkor végleges formára metszeni a tőkét. A szőlőt lombhullástól egészen a tavaszi növekedés megindulásáig lehet metszeni, Magyarországon azonban a végleges metszést gyakran inkább tél végére vagy kora tavaszra hagyják.

Az őszi metszés egyik kockázata, hogy a visszavágott tőkén kevesebb tartalék rügy marad arra az esetre, ha a tél folyamán fagykár éri a növényt. Fagynak kitett fekvésben, érzékeny fajtáknál vagy fiatal tőkéknél ezért különösen célszerű lehet várni a nagyobb beavatkozással.

Ősszel inkább az úgynevezett előmetszésnek van itt az ideje, amely során eltávolíthatjuk a biztosan felesleges, sérült vagy beteg vesszőrészeket. Ilyenkor a megtartott vesszőket még a véglegesnél hosszabbra hagyjuk, a következő évi termést meghatározó pontos rügyszámot így csak a tél végén vagy kora tavasszal állítjuk be.

Lombhullás után nem árt néhány hetet várni az előmetszéssel, hogy a vesszők beérése teljesen befejeződhessen. Ha pedig ez megtörtént, válasszunk enyhébb, fagymentes napot a munkához, mert erős fagyban a vesszők ridegebbek és nehezebben kezelhetők.

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Őszi szőlőmetszés lépésről lépésre

Az őszi, leginkább októberi kerti munka célja elsősorban az, hogy rendbe tegyük a tőkét, és eltávolítsuk azokat a részeket, amelyekre biztosan nem lesz szükség. A legjobb, ha már a metszés tervezett időpontja előtt néhány nappal alaposan átnézzük a tőkéket, így előre felmérhetjük, mely részek igényelnek majd beavatkozást.

A munkához szükség lesz egy éles, tiszta metszőollóra, vastagabb vesszőknél pedig ágvágó olló is jól jöhet. A tompa szerszám összenyomhatja, roncsolhatja a vesszőt, ezért metszés előtt ellenőrizzük a pengét, és ha szükséges, élezzük meg.

Amennyiben beteg részeket távolítunk el a szőlőről, a szerszámokat alaposan fertőtlenítsük, mielőtt a következő vesszőhöz vagy tőkéhez nyúlnánk.

Először vizsgáljuk át a teljes tőkét. Keressük meg az elszáradt, eltört, sérült vagy beteg vesszőket, és különítsük el őket az egészséges részektől. Ne kezdjünk rögtön vágni, előbb mérjük fel, mely vesszőket kell biztosan eltávolítani, és melyeket érdemes egyelőre meghagyni. A biztosan beteg és elhalt részekkel kezdjük. Ezeket az egészséges szövetig vágjuk vissza, hogy ne maradjon a tőkén elhalt vagy károsodott vessződarab.Távolítsuk el a törött és erősen sérült vesszőket. Az olyan részeket, amelyek megtörtek, felhasadtak vagy más módon súlyosan károsodtak, ne hagyjuk a tőkén a téli hónapokra. Vágjuk vissza a túl hosszú vesszőrészeket. Itt még ne a végleges termőrészek kialakítása legyen a cél, csak azokat a részeket vegyük le, amelyekről egyértelmű, hogy később sem maradnának meg. Ha bizonytalanok vagyunk egy vesszővel kapcsolatban, inkább hagyjuk meg a későbbi metszésig. Ne ritkítsuk túl erősen a tőkét. Az őszi előmetszésnél fontos, hogy maradjon elegendő tartalék vessző és rügy a téli időszakra. Végül tegyünk rendet magunk után. A beteg vagy fertőzésgyanús vesszőket különítsük el az egészséges nyesedéktől. Az egészséges ágakat felaprítva komposztálhatjuk vagy a zöldhulladék közé dobhatjuk, a betegeket viszont tegyük külön zsákba vagy gyűjtőedénybe, majd a helyi zöldhulladék-kezelés szabályai szerint gondoskodjunk róluk. Ezután tisztítsuk meg a metszőollót és az ágvágót is, hogy a következő használatkor tiszta szerszámokkal dolgozhassunk.

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Új szőlőtőke telepítése: dugványt vagy oltványt használjunk?

Ha új szőlőtőkét szeretnénk telepíteni, alapvetően két út közül választhatunk. Egyfelől dönthetünk a szaporítás mellett, amikor egy már meglévő tőkéről levágott vesszőből készítünk dugványt. A szőlő szaporítása vesszőről ősszel elsősorban ezeknek a dugványoknak az előkészítését jelenti, hogy a tavaszi gyökereztetésig megfelelően tudjuk tárolni. A másik lehetőség, hogy faiskolában vásárolunk meggyökeresedett szőlőoltványt, amit már azonnal a végleges helyére telepíthetünk - ebben az esetben a szőlő ültetése ősszel valóban megtörténik.

A két megoldás között nem csak az időzítésben van különbség. A dugványból saját gyökerű szőlő fejlődik, míg az oltványnál a választott szőlőfajtát egy másik, ellenállóbb gyökérzetű szőlőre oltják. Ennek főként a filoxéra nevű kártevő elleni védekezésben van jelentősége. Ez a rovar a szőlő gyökerét támadja, ezért saját gyökerű szőlőt elsősorban magas kvarctartalmú, úgynevezett immunis homoktalajba ajánlott telepíteni.

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Hová kerüljön az új szőlőtőke?

Akár dugványból nevelt saját gyökerű szőlőt, akár faiskolai oltványt telepítünk, a végleges hely kiválasztásánál ugyanazokra az alapfeltételekre kell figyelni. A szőlő napos, meleg fekvésben fejlődik a legjobban, és nem kedveli azokat a területeket, ahol tartósan megáll a víz.

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Már a telepítés előtt gondoljuk át azt is, milyen támrendszert vagy lugast szeretnénk később kialakítani. Ha csak néhány tőkét ültetünk a kertbe, közöttük általában 1–1,5 méteres távolság jó kiindulópont lehet, de a pontos értéket a fajta és a későbbi művelésmód is befolyásolja. Több sor telepítésénél nagyobb sortávolságra lesz szükség, hogy a növények elegendő fényt kapjanak, és később kényelmesen hozzáférjünk a tőkékhez.

Így lesz sikeres a szőlő szaporítása vesszőről ősszel

A sikeres szaporításhoz elengedhetetlen, hogy egészséges, egyéves, őszre már elfásodott vesszőt válasszunk. Nagyjából ceruzavastagságú vagy annál kissé erősebb darabot keressünk, amelyen több ép, jól fejlett rügy található. A túl vékony, gyenge, sérült vagy beteg vesszőket ne használjuk, és a még zöld, nem kellően beérett hajtáscsúcsokat is hagyjuk ki. A kiválasztott vesszőből több dugványt is készíthetünk.

Bár a dugványok tényleges elültetésére és gyökereztetésére csak tavasszal kerül sor, a szaporítással kapcsolatos teendők már ősszel megkezdődnek. Ilyenkor kell kiválasztani és feldarabolni a megfelelő vesszőket, majd úgy eltárolni őket a tél folyamán, hogy tavaszig ne száradjanak ki és ne károsodjanak.

Vágjuk le és daraboljuk fel a kiválasztott vesszőt. Készítsünk belőle 3-4 rügyes dugványokat. Már daraboláskor figyeljünk arra, melyik vég volt eredetileg a tőke törzséhez közelebb, mert ez lesz a dugvány alsó része; a hajtáscsúcs felőli vég pedig a felső. Jelöljük meg az alsó végét. Darabolás után könnyű összekeverni a két irányt, ezért az alsó véget rögtön jelöljük meg, például egy eltérő vágással vagy más egyértelmű módon. Így tavasszal biztosan a megfelelő irányban kerül majd a földbe a dugvány. Tároljuk úgy, hogy ne száradjanak ki. A dugványokat feldolgozás után minél hamarabb tegyük hűvös, fagyvédett helyre, enyhén nedves homokba vagy más, nedvességet tartó közegbe. A közeg maradjon nyirkos a tél folyamán, de ne legyen tocsogós, mert a túl sok nedvesség rothadást okozhat. Tavasszal válogassuk át és áztassuk be a dugványokat. Erre általában március végén–április elején, a tartós fagyok elmúltával és a talaj felmelegedésével kerülhet sor. A megpuhult, penészes vagy rothadásnak indult darabokat dobjuk ki, az egészséges vesszőket pedig ültetés előtt néhány órára állítsuk vízbe. Ültessük el a dugványokat. A dugvány nagyobb része kerüljön a földbe, a felső rügy pedig maradjon a talajfelszín közelében vagy kissé fölötte. Ültetés után finoman tömörítsük a talajt a vessző körül, majd öntözzük be.

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Szőlő ültetése ősszel: útmutató a sikeres telepítéshez

Őszi ültetéshez olyan oltványt válasszunk, amelynek gyökérzete fejlett, rugalmas és nem száradt ki, a növényen pedig nem láthatók sérülések vagy betegségre utaló jelek. Az oltási helyet is nézzük meg: legyen ép, stabil és jól összeforrt.

A szabadgyökerű oltvány gyökerei könnyen kiszáradnak, ezért vásárlás után ne hagyjuk napokig fedetlenül vagy meleg helyen állni. Ha nem tudjuk rögtön elültetni, a gyökereket tartsuk nyirkosan és hűvös helyen addig, amíg sor kerül a telepítésre.

Az őszi ültetésnél már egy gyökeres, faiskolában vásárolt oltvány kerül a végleges helyére. A telepítésre a lombhullást követő időszak alkalmas, amíg a talaj nincs átfagyva és még jól művelhető; enyhe időben akár a novemberi kerti munkák közé is tartozhat.

Készítsük elő az oltványt. Ültetés előtt néhány órára állítsuk vízbe a növényt. A sérült vagy megtört gyökérrészeket tiszta metszéssel távolítsuk el. Ássunk megfelelő méretű ültetőgödröt. Akkora gödörre van szükség, amelyben a gyökerek kényelmesen elférnek, nem törnek meg és nem hajlanak vissza felfelé. Kiindulásként nagyjából 40 × 40 centiméteres alapterületű, 50–60 centiméter mély gödörrel számolhatunk. Helyezzük az oltványt a gödörbe. A gyökereket terítsük szét úgy, hogy ne hajoljanak vissza, és olyan mélyre helyezzük a növényt, hogy az oltási hely a föld visszatöltése után is a talajszint fölött maradjon. Töltsük vissza a földet. Fokozatosan töltsük vissza a kitermelt talajt, közben finoman tömörítsük, hogy a gyökerek körül ne maradjanak nagyobb levegős üregek. Friss trágyát vagy tömény műtrágyát ne tegyünk közvetlenül a gyökerekhez. Öntözzük be az oltványt. Az ültetés utáni beöntözés segít abban, hogy a talaj megfelelően körülvegye a gyökereket.

Így védd az ősszel ültetett szőlőt a téli fagyoktól

Az ősszel telepített fiatal oltvány érzékenyebb lehet a téli hidegre, ezért az ültetés után érdemes földdel felkupacolni a tövét. A földkupac ideiglenesen az oltási helyet és a vessző alsó részét is takarhatja, így minimalizálhatjuk a fagykár kockázatát.

Tavasszal, amikor az erős fagyok veszélye elmúlt, a kupacot fokozatosan bontsuk vissza, hogy az oltási hely ismét a talajfelszín fölé kerüljön. Az ősszel elültetett oltvány végleges visszametszését is ekkor, tavasszal érdemes elvégezni.