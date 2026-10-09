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Rendkívüli bejelentés a Kremlből: hamarosan közvetlenül beszél egymással Putyin és Trump
Világ

Rendkívüli bejelentés a Kremlből: hamarosan közvetlenül beszél egymással Putyin és Trump

MTI
2026. október 9. 16:18

Várhatóan hamarosan létrejön Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtónak.

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Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló még október folyamán elutazik-e Oroszországba. Mint mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig mindig kész találkozni velük. Az orosz elnök sajtótitkára elmondta, hogy Putyin a FÁK-országok türkmenisztáni csúcstalálkozóján nem tárgyalt hivatali partnereivel a "különleges hadműveletről".

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Közölte, hogy az orosz államfő, valamint Ilham Aliyev azeri és Maszúd Pezeskján iráni elnök egy háromoldalú találkozón a különböző ágazatokban - egyebek között az energetika terén - való együttműködés kérdéseit vitatták meg.

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Címlapkép: Getty Images
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