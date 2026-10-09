Ukrajna két egymást követő napon is csapást mért az orosz technológiai vállalat adatközpontjaira, jelentős károkat okozva az ország meghatározó digitális infrastruktúrájában.
Rendkívüli bejelentés a Kremlből: hamarosan közvetlenül beszél egymással Putyin és Trump
Várhatóan hamarosan létrejön Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtónak.
Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló még október folyamán elutazik-e Oroszországba. Mint mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig mindig kész találkozni velük. Az orosz elnök sajtótitkára elmondta, hogy Putyin a FÁK-országok türkmenisztáni csúcstalálkozóján nem tárgyalt hivatali partnereivel a "különleges hadműveletről".
Közölte, hogy az orosz államfő, valamint Ilham Aliyev azeri és Maszúd Pezeskján iráni elnök egy háromoldalú találkozón a különböző ágazatokban - egyebek között az energetika terén - való együttműködés kérdéseit vitatták meg.
Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!
Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!
Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!Create your own user feedback survey
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