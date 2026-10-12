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Világ

Meglépték! Eddigi legnagyobb csapását mérte az EU Oroszországra, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. október 12. 14:17

Az Európai Unió külügyminiszterei az eddigi legkiterjedtebb szankciós döntésüket hozták meg az orosz–ukrán háborúval összefüggésben: összesen 1646 orosz magánszemély és vállalat szankcionálásáról döntöttek. A hétfői luxembourgi ülésen elfogadott csomag az orosz hadiipar kulcsfontosságú beszállítóit, valamint a megszállt ukrán területeken tartott illegitim választások résztvevőit veszi célba, közölte a Telex.

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Az unió tagállamainak külügyminiszterei 1646 személy és cég szankcionálásáról döntöttek. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője rámutatott, hogy a szankcionáltak fele olyan ballisztikus rakéták előállításában vesz részt, amelyekkel napi szinten támadnak ukrán polgári célpontokat.

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Kallas hangsúlyozta, hogy a polgári infrastruktúra bombázása nem a békeszándékot jelzi, így a jelenlegi helyzetben nem a nyomás enyhítésére, hanem annak fokozására van szükség az orosz vezetéssel szemben.

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Az EU 77 embert, ebből 74 jelöltet és a Központi Választási Bizottság három tagját – is szankciókkal sújtott az Ukrajna oroszok által megszállt területein megrendezett álválasztások miatt. A Tanács állásfoglalása szerint ez a lépés súlyosan sérti Ukrajna területi egységét és a nemzetközi jogot, beleértve az ENSZ Alapokmányát is.

A szankciók értelmében az érintettek nem léphetnek be az Európai Unió területére, az uniós vagyonukat befagyasztják, továbbá kizárják őket az európai gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokból. A megállapodáson és annak jogi tisztázásán hetek óta, az Oroszországnak tulajdonított lipcsei robbantási kísérlet óta dolgoztak a tagállamok. A mostani, kiugróan nagy létszámú bővítéssel az orosz agresszió miatt szankcionáltak teljes listája immár több mint 4600 nevet tartalmaz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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