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Világ

Kitálalt az új brit miniszterelnök: valósjában az oroszok léptették ki az országot az EU-ból

Pénzcentrum
2026. október 12. 09:02

Andy Burnham brit miniszterelnök az első hivatalban lévő kormányfőként ismerte el, hogy Oroszország beavatkozott a tíz évvel ezelőtti Brexit-népszavazásba. A politikus egyértelmű megerősítést kapott az orosz befolyásolásról, amikor idén júniusban elfoglalta hivatalát.

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A Reuters által idézett podcastban a kormányfő elmondta, hogy amint megérkezett a Downing Streetre, azonnal rákérdezett a 2016-os népszavazás körüli esetleges orosz szerepvállalásra, amire határozott igennel válaszoltak neki. Azt azonban nem fejtette ki, hogy a beavatkozás pontosan hogyan történt, és azt sem részletezte, milyen bizonyítékok támasztják alá mindezt.

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A miniszterelnök egyúttal figyelmeztette Franciaországot és Németországot is, hogy Moszkva az ő belpolitikájukat is igyekszik manipulálni. Burnham nyilatkozata éles fordulatot jelent az eddigi hivatalos brit irányvonalhoz képest. Boris Johnson korábbi kormányfő – az uniós kilépés egykori szószólója – 2020-ban még úgy nyilatkozott, hogy semmi sem bizonyítja az orosz érintettséget.

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A londoni orosz nagykövetség egyelőre nem kommentálta az elhangzottakat. Moszkva korábban következetesen tagadta a befolyásolási kísérleteket, a vádakat pedig egyszerűen brit oroszellenes hisztériának minősítette.

A brit választók 2016-ban szűk többséggel, 52–48 százalékos arányban döntöttek az Európai Unió elhagyása mellett, amivel a második világháború óta nem látott politikai válságba sodorták az országot. Egy friss kutatás szerint azonban – egy évtizeddel a voksolás után – a szigetország lakosságát ma már sokkal inkább az unióba való visszatérés lehetősége foglalkoztatja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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