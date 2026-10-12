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Hőszivattyú cseréje profi kaukázusi fűtésszerelő által. Ipari téma.
Otthon

Nagyon fontos hírt kaptak a kertes házban élő magyarok: ezzel kevesen számolnak a fűtésszámlájuk kapcsán

Pénzcentrum
2026. október 12. 19:31

Nem kizárólag új építésű, padlófűtéses házakban lehet jó választás a hőszivattyú. Egy korszerűsített régebbi családi ház, megfelelő feltételek mellett akár radiátoros fűtéssel is alkalmas lehet rá. A döntő kérdés az épület hőigénye, a szükséges vízhőmérséklet, a hőleadók és az elektromos hálózat állapota. A túl nagy berendezés ráadásul ugyanúgy problémát okozhat, mint a túl kicsi - hívja fel a figyelmet közleményében a Gree, egy hőszivattyúkkal foglalkozó vállalat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hőszivattyú-vásárlás egyik leggyakoribb hibája, hogy a tulajdonos túl korán kezd konkrét készüléket keresni. Előbb azt kellene meghatározni, mennyi hőt veszít az épület a leghidegebb időben, és milyen vízhőmérséklettel lehet ezt pótolni.

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Egy új, jól szigetelt, padló- vagy más felületfűtéssel ellátott ház kedvező környezetet teremt a technológiának, de egy régebbi ingatlan kora önmagában nem kizáró ok.

„Meglévő háznál nem az épület kora dönti el, hogy alkalmas-e hőszivattyúra. Egy megfelelően korszerűsített régebbi ház is jó jelölt lehet. Ha viszont nagy a hőveszteség, gyenge a szigetelés, rosszak a nyílászárók, és a fűtési rendszer tartósan magas vízhőmérsékletet igényel, akkor először magával az épülettel érdemes foglalkozni” – hívta fel a figyelmet Gyekiczki Pál, a hőszivattyúk műszaki szakértője.

A radiátor sem kizáró ok

Szintén elterjedt elképzelés, hogy hőszivattyú kizárólag padlófűtéssel működhet gazdaságosan. A felületfűtés valóban kedvező, mert alacsonyabb vízhőmérséklettel képes kifűteni a helyiségeket, de radiátoros rendszer esetén sem kell automatikusan lemondani a váltásról.

Ha egy régebbi házat időközben leszigeteltek vagy kicserélték a nyílászárókat, kisebb lehet a hőigénye, mint amikor a radiátorokat eredetileg méretezték. Emiatt azok akár alacsonyabb előremenő vízhőmérséklettel is megfelelő teljesítményt adhatnak.

„Radiátoros háznál meg kell nézni, hogy a meglévő hőleadók alacsonyabb vízhőmérséklet mellett is le tudják-e adni az adott helyiséghez szükséges teljesítményt. Ehhez érdemes helyiségenként meghatározni a hőigényt és ellenőrizni a radiátorok teljesítményét. A padlófűtés nagyon jól illeszkedik a hőszivattyúhoz, de nem ez az egyetlen megoldás, ahogyan működhet” – magyarázta Gyekiczki Pál.

A nagyobb hőszivattyú sem feltétlenül jobb

A „biztonság kedvéért” túlméretezett berendezés szintén rossz döntés lehet. Ha a hőszivattyú teljesítménye jelentősen meghaladja az épület igényét, enyhébb időben gyakrabban ki- és bekapcsolhat. A túl kicsi készülék ezzel szemben a leghidegebb napokon lehet kevés.

Ezért a választás alapja a hőveszteség-számítás. Ehhez kell igazítani a hőszivattyú teljesítményét, valamint a hőleadókat, a hidraulikai rendszert és a szabályozást.

„Az egyik leggyakoribb tévedés, hogy egyszerűen kivesszük a kazánt, és a helyére beteszünk egy hőszivattyút. Az épületet, a hőleadókat, a hidraulikai rendszert, a szabályozást és az elektromos hálózatot együtt kell ilyenkor megvizsgálni. Egy jó berendezésből sem lesz jó rendszer, ha ezek nincsenek megfelelően egymáshoz méretezve” – mondta a szakértő.

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A magas COP még nem jelent alacsony fűtésszámlát

A készülékek adatlapján szereplő COP-érték ugyancsak félrevezető lehet, ha önmagában nézzük. Ez egy meghatározott külső hőmérsékleten és vízhőmérsékleten mért pillanatnyi hatékonysági mutató.

A teljes fűtési szezon költségét többek között az időjárás, az előremenő víz hőmérséklete, a kívánt szobahőmérséklet, a használati melegvíz-igény és a szabályozás is befolyásolja. Emiatt ugyanaz a készülék két különböző házban egészen más fogyasztást produkálhat.

A gazdaságosságot Magyarországon a H tarifa is javíthatja: ez október 15. és április 15. között vehető igénybe az arra jogosult berendezésekkel. A pontos jogosultságot azonban mindig az adott készüléktípus és a hálózati elosztó aktuális feltételei alapján kell ellenőrizni.

A villamos hálózatot is fel kell mérni

A beruházás előtt azt is tisztázni kell, hogy az ingatlan elektromos hálózata elbírja-e a tervezett rendszert. A hőszivattyú mellett számítanak az egyéb nagyfogyasztók, például az indukciós főzőlap vagy az elektromosautó-töltő is, így egyes ingatlanoknál teljesítménybővítésre lehet szükség.

A monoblokk rendszereknél – ilyen a Versati V is – a hűtőkör a kültéri egységen belül marad, az épület felé pedig fűtési víz kering. Ezáltal hűtőköri telepítésre nincs szükség, ugyanakkor a kültéri vízkör fagyvédelméről is gondoskodni kell. A split rendszereknél a kültéri és beltéri egységet hűtőközegcsövek kötik össze, ezért a két megoldás közül mindig az adott épülethez viszonyítva kell választani.

A korszerű rendszerek megfelelő kialakítással a fűtés mellett használati melegvíz előállítására és nyári hűtésre is alkalmasak lehetnek.

Gyekiczki Pál szerint a teendők sorrendje egyszerű: először az épület hőigényét kell meghatározni, utána a meglévő fűtési rendszer és az elektromos hálózat állapotát kell felmérni, és csak ezek ismeretében érdemes konkrét hőszivattyút választani és komplett rendszerre ajánlatot kérni.
Címlapkép: Getty Images
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