Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk

Szeretteink elvesztésére nehéz felkészülni, arra pedig még ritkábban gondolunk, mi történik a digitális életükkel, ha egyszer már nem lesznek velünk. A gyász idején így azzal is szembesülhetünk, hogy a közös emlékekhez nem férünk hozzá, miközben az elhunyt online jelenléte tovább él. A mesterséges intelligencia már arra is lehetőséget kínál, hogy az ismerős hangot és szóhasználatot utánozva beszélgessünk egy elveszített szerettünk digitális másával. Rab Árpád jövőkutató azonban arra figyelmeztet, hogy a hátrahagyott adatok sorsa és felhasználása az itt maradók számára is fájdalmas következményekkel járhat.

Egy családi hagyatékban a fényképalbum, a levelek vagy a kézzel írt napló gyakran legalább annyira fontos, mint a pénzben kifejezhető vagyon. Ezekből lehet felidézni egy hangulatot, megismerni egy korábban ismeretlen történetet, vagy egyszerűen újra megnézni valakit, akivel már nem találkozhatunk. Ugyanezek az emlékek ma telefonokon, levelezőrendszerekben és közösségi oldalakon is gyűlnek, sokszor anélkül, hogy másutt lenne belőlük másolat.

Egy online fiók azonban egészen más feltételekkel kerülhet a család kezébe, mint egy doboz fénykép. A Google elhunyt felhasználókra vonatkozó tájékoztatója például külön is kitér arra, hogy sokan nem hagynak utasítást digitális ügyeik rendezésére. A vállalat bizonyos esetekben átadhatja a fiók tartalmát, jelszavakat és más bejelentkezési adatokat viszont nem ad ki. A mesterséges intelligencia megjelenésével közben az is kérdéssé vált, hogy az összegyűlt emlékeket mire használhatják fel: egy megőrzött hangfelvétel ma már egy új mondatokat kimondó digitális másolat alapanyaga is lehet.

„Halálunk után digitális adataink helyzete, illetve az a felett való rendelkezés egy igazi szürke zóna napjainkban” – fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére Rab Árpád jövőkutató. A bizonytalanság már ott elkezdődik, hogy a mindennapokban sajátunkként kezelt fiókok fölött valójában milyen rendelkezési jogunk van, és ebből mit adhatunk tovább az örököseinknek.

A családi emlékekhez sem jár automatikusan hozzáférés

A közösségi oldalakhoz a szolgáltató feltételei szerint férünk hozzá. A profilunkat hosszú éveken át építhetjük, képeket tölthetünk fel rá, kapcsolatokat tarthatunk fenn rajta, ettől azonban még nem rendelkezünk vele ugyanúgy, mint az otthon őrzött tárgyainkkal. Rab Árpád arra hívja fel a figyelmet, hogy számos digitális szolgáltatás esetében használati jogosultságot kapunk, amelynek továbbadása korlátozott lehet.

Hasonló helyzet állhat elő egy online zene- vagy filmgyűjteménynél, illetve a számítógépes játékoknál is. A vásárlás élménye könnyen azt a benyomást kelti, hogy a megszerzett tartalommal később szabadon rendelkezhetünk. A hozzáférés és annak átadhatósága azonban a konkrét szolgáltatás szabályaitól is függ. A saját készítésű képekhez vagy írásokhoz fűződő jogokat pedig külön kell kezelni attól, hogy ki léphet be az ezeket tároló fiókba.

Az örökösök és a szolgáltatók közötti konfliktusban ráadásul egyszerre több, érthető érdek jelenik meg. A család szeretné megőrizni a közös fényképeket, hozzáférni egy elkészült kézirathoz vagy rendezni a hátrahagyott ügyeket. Ugyanebben a fiókban viszont olyan magánbeszélgetések is lehetnek, amelyeket az elhunyt életében sem osztott volna meg a hozzátartozóival. Az üzenetek másik résztvevőjének magánszférája szintén érintett.

A rokoni kapcsolatból ezért nem következik, hogy a szolgáltató minden tartalmat automatikusan kiad. Előzetes rendelkezés hiányában a hozzáférés megszerzése elhúzódó ügyintézéshez, jogvitához is vezethet, miközben a család akár csak néhány pótolhatatlan fényképet szeretne megmenteni.

A határvonal, vagy a cselekvési tér azon alapszik, hogy mit állított be a felhasználó életében

– emelte ki Rab Árpád.

Erre szolgálnak a hagyatéki kapcsolattartók és az inaktív fiókok kezelésére kialakított beállítások. Ezekkel előre megjelölhetjük, ki intézkedhet, illetve milyen adatokhoz férhet hozzá. A jogosultságok azonban szolgáltatásonként eltérnek: a Facebook hagyatéki kapcsolattartója például nem léphet be az elhunyt nevében, és nem olvashatja el a privát üzeneteit. A Google Inaktívfiók-kezelőjében meghatározott adatok megosztásáról rendelkezhetünk. Az előzetes beállítás tehát konkrét feladatokra és tartalmakra adhat felhatalmazást.

A felügyelet nélkül maradó profil kockázata

Ha a hozzátartozók nem kezdeményezik a fiók törlését vagy – ahol erre lehetőség van – emlékoldallá alakítását, a profil továbbra is megmaradhat. Rab Árpád ezeket nevezi szellemprofiloknak: az online jelenlét látható nyomai megvannak, miközben a fiók mögött már nincs olyan felhasználó, aki figyelné, mi történik vele.

Mivel a fiókot senki sem felügyeli, ha egy adatszivárgás során kikerül a jelszó az internetre, nincs, aki észrevegye a gyanús belépést

– figyelmeztetett a jövőkutató.

Az elhunyt nevében jelentkező csaló kihasználhatja az ismerősök bizalmát. A tágabb kapcsolati körben olyanok is lehetnek, akik nem értesültek a halálesetről, így egy régi ismerőstől érkező üzenetet valódi megkeresésként fogadhatnak. A visszaélés lehetőségét az évek alatt felépült, hitelesnek tűnő profil és a hozzá kapcsolódó személyes emlékek erősíthetik.

A közeli hozzátartozóknak már önmagában megrázó lehet, ha váratlan aktivitást látnak az elveszített családtag fiókjában. Egy onnan érkező üzenet különösen fájdalmas helyzetet teremthet. A fiók rendezése ezért a gyászolók szempontjából is jelentőséggel bír.

A megmaradás ugyanakkor nem feltétlenül jelent korlátlan idejű megőrzést. A szolgáltatók inaktivitási szabályai eltérhetnek; a Google például fenntartja a lehetőséget a legalább két éve inaktív személyes fiókok és adataik törlésére, meghatározott kivételekkel. A fontos emlékek sorsát ezért arra sem lehet biztonsággal alapozni, hogy azok majd maguktól megmaradnak az interneten.

A halálunk után is maradhat üzleti érték az adatainkban

A digitális hagyaték szabályozása többféle jogterületet érint. Rab Árpád az adatvédelem egyik lényeges határára is felhívta a figyelmet: a GDPR az elhunytak személyes adataira nem alkalmazandó, kezelésükre a tagállamok alkothatnak külön szabályokat. Ezt az uniós rendelet 27. preambulumbekezdése is rögzíti.

Magyarországon az információs önrendelkezési jogról szóló törvény meghatározott feltételekkel a halál utáni öt évben is lehetővé teszi egyes adatvédelmi jogok érvényesítését az erre felhatalmazott személynek, szűkebb körben pedig a közeli hozzátartozónak. Ez önmagában nem jelent általános belépési jogosultságot az elhunyt összes fiókjába.

A hátramaradt adatok a platformok számára is értéket képviselhetnek. Rab Árpád a lehetséges további felhasználások között említette a mesterséges intelligencia tanítását is, elsősorban anonimizált adatokból. A konkrét felhasználás lehetősége azonban az adatok jellegétől, a szolgáltatási feltételektől és az alkalmazandó jogtól függ. A haláleset önmagában nem tesz minden tartalmat szabadon felhasználhatóvá; az élő személyekre vonatkozó adatok és a szerzői jogok továbbra is korlátot jelenthetnek.

Az örökösök szempontjából szintén lehet a hagyatéknak közvetlen pénzbeli értéke. Egy domainnév, egy digitális gyűjtemény vagy egy értékes játékbeli tárgy olyan vagyonelemet, illetve jogosultságot jelenthet, amelyről a családnak esetleg nincs is tudomása. Az érték megléte és az átruházhatóság itt két külön kérdés: mindkettőt az adott eszköz és szolgáltatás alapján lehet megítélni.

Színészek, zenészek esetében a digitális képmás, a hang és a stílus már ma is komoly árucikk

– hangsúlyozta Rab Árpád. Hozzátette: az örökösök számára az ezek felhasználásához kapcsolódó jogosultságok is bevételt hozhatnak, a digitális hagyaték azonban a kevésbé ismert embereknél is rejthet eladható értékeket.

Egy fiók ráadásul más szolgáltatásokhoz is kapcsolódhat. Aki rendszeresen a közösségi profiljával jelentkezik be különböző oldalakra, annak több digitális ügye függhet ugyanattól a hozzáféréstől. A hagyaték áttekintésekor ezért azt is tisztázni kell, milyen további regisztrációk kapcsolódnak az adott fiókhoz, és mit érintene annak megszüntetése.

Az emlékekből beszélgetőpartner készülhet

A mesterséges intelligencia a digitális örökség különösen érzékeny felhasználását teszi lehetővé. Már létező üzletág épül azokra a rendszerekre, amelyek egy elhunyt ember kommunikációját, hangját vagy megjelenését próbálják felidézni. Az úgynevezett gyászbotokkal a hozzátartozó úgy beszélgethet, hogy a válaszok egy ismerős személy stílusát utánozzák.

Az ehhez felhasználható anyagok jelentős része hétköznapi tevékenységeink során keletkezik. Üzenetváltások, videóbeszélgetések, fényképek, naptárbejegyzések és naplók szolgálhatnak egy digitális avatár alapjául. A technológia ezeket a különböző helyeken, eltérő formában összegyűlt nyomokat használhatja fel arra, hogy személyesnek és ismerősnek ható válaszokat adjon.

Egy ilyen rendszer az eredeti felvételeken túl új megszólalásokat is létrehoz. A családtag kérdezhet tőle, elmondhatja, mi történt vele, és olyan választ kaphat, amelyet az elhunyt valójában soha nem mondott ki. A hang és a szóhasználat hasonlósága könnyen elfedheti, hogy az adott mondatot egy szoftver állította elő. A jövőkutató arra a kérdésre, hogy egy ilyen gátolja-e, vagy segíti a gyász folyamatot a következőt válaszolta:

Ezt nem tudom megítélni, azt azonban tudom, hogy engem nagyon zavar.

Rab Árpád személy szerint inkább attól tart, hogy az elhunyttal folytatott beszélgetés utánzása lassíthatja a veszteség feldolgozását. Nem ítéli el azokat, akik még életükben megbeszélik egy ilyen rendszer használatát, és kellő fenntartással kezelik annak válaszait.

A gép tévedése újabb sebeket okozhat

A digitális másolat létrehozásának egyik alapvető kérdése a beleegyezés. Abból, hogy valaki évtizedeken át levelezett, fényképeket töltött fel és hangüzeneteket küldött, még nem következik, hogy halála után a személyiségét utánzó szolgáltatást szeretett volna hátrahagyni. A család emlékezési igénye és az elhunyt életében kialakított határai között itt is feszültség keletkezhet.

„Komoly etikai aggályaim vannak, főleg, ha az elhunyt életében sosem egyezett bele abba, hogy adatait így használják, vagy nem biztos, hogy felmérjük, hogy egy MI hallucináció ilyen esetben milyen károkat, sebeket okozhat, és azt sem tartom etikusnak, hogy egy újabb formája jelent meg a gyász monetizálásának” – mondta Rab Árpád.

A hallucináció ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a rendszer valótlan, kitalált tartalmat ad elő hihető formában. Egy gyászbot esetében ennek különös súlya lehet: a téves állítás az elhunyt ismerős hangján, a rá emlékeztető fordulatokkal érkezhet. Előfordulhat például, hogy a gép egy meg nem történt közös eseményre utal, vagy olyan érzelmet tulajdonít az elhunytnak, amelyről nincs hiteles információ.

A hozzátartozó eközben éppen azért fordulhat a rendszerhez, mert személyes közelséget keres. Egy kitalált mondat így a kapcsolatáról őrzött emlékeit is megzavarhatja. Minél meggyőzőbb az utánzás, annál nehezebb lehet érzelmileg elválasztani a gép válaszát attól az embertől, akire emlékeztet.

A gyász üzleti hasznosításával az elveszített ember felidézésének lehetősége válik értékesíthető termékké. A hozzátartozó kötődése így egy vállalat által működtetett rendszerhez kapcsolódhat, amelynek feltételeire és későbbi működésére csak korlátozott befolyása van.

Még életünkben rendezhetjük a digitális hagyatékot

Rab Árpád a legfontosabb lépésnek azt tartja, hogy még életünkben rendelkezzünk az online hagyatékunkról. Ehhez először nekünk kell átlátnunk, milyen fiókjaink vannak, hol találhatók a fontos emlékeink, és mely hozzáférésekhez kapcsolódik anyagi érték. A hozzátartozók ezek létezéséről sem feltétlenül tudnak.

Érdemes végiggondolni, mit szeretnénk megőrizni, mit töröltetnénk, és kire bíznánk az ügyintézést. A családi fotók megőrzéséről, a személyes levelezés sorsáról és a digitális másolat készítéséhez való hozzájárulásról külön is dönthetünk. Ezek eltérő kívánságok lehetnek, amelyeket egyetlen általános felhatalmazás nem feltétlenül fejez ki pontosan.

A digitális hagyatékra a végrendelkezésben is érdemes kitérni. Emellett a szolgáltatásokban elérhető beállításokat is rendezni kell: kijelölni a hagyatéki kapcsolattartókat, megszüntetni a felesleges regisztrációkat, és átgondolni az automatizált aktivitások leállítását. A fontos tartalmak hozzáférését és a fiókok megszüntetését célszerű összehangolni, hogy a törléssel ne vesszenek el a megőrzésre szánt emlékek.

A jelszavakhoz való hozzáférés előkészítésére Rab Árpád biztonságos, zárt rendszert és egy megbízott személy bevonását javasolja. Ennek során a belépés technikai lehetőségét, a szolgáltató szabályait és a felhasználó kívánságait egyaránt figyelembe kell venni. A cél, hogy a kiválasztott ember tudja, hol találja a szükséges információkat, és pontosan mire kapott felhatalmazást.

Az előzetes rendezés a hozzátartozókat is tehermentesítheti. Így egy veszteség után kevesebb bizonytalan ügyben kell dönteniük, és egyértelműbb lehet számukra, mely emlékeket őrizzék meg, mely fiókokat zárják le, illetve milyen felhasználásba nem egyezett bele az elhunyt.

Címlapképen Rab Árpád, jövőkutató. Fotó: Berecz Valter/Pénzcentrum