Magyarországon 9-szer drágább ugyanaz a gyógyszer, mint Angliában: sokkoló árakat találtak a patikában

Angliában jóval olcsóbb a népszerű torokgyógyszer, mint Magyarországon: egy budapesti patikában 4200 forintot kértek a 24 darabos Strepsilsért, miközben Bristolban a 36 darabos kiszerelés is alig 450 forintba kerül. A különbség még úgy is meghökkentő, hogy a gyógyszerárakat patikánként, kiszerelésenként és országonként is több tényező befolyásolja.

Egy budapesti patikában 4200 forintba került a 24 darabos Strepsils, miközben ugyanennek a terméknek Bristolban a 36 darabos kiszerelésért mindössze 1,19 fontot, vagyis nagyjából 500 forintot kérnek. A 24 darabos kiszerelés ott 1,17 fontba kerül – derül ki Láng Balázs újságíró friss Facebook-posztjából.

A bejegyzés szerint a vásárló Budapesten kezdődő torokgyulladás miatt ment be egy patikába, ahol egy Cataflamot és egy 24 darabos Strepsilst vett. A két termékért összesen 8800 forintot fizetett. Később derült ki számára, hogy a Strepsils önmagában 4200 forint volt.

Ez azt jelenti, hogy a magyarországi ár a bristoli 36 darabos kiszerelés árának nagyjából kilencszerese volt, miközben az angliai doboz több tablettát tartalmazott. A poszt szerzője azt írta, Magyarországon a 36 darabos kiszerelés jellemzően 5500–6200 forintba kerül. Persze gyógyszerárak patikánként, kiszerelésenként és terméktípusonként eltérhetnek, de a bejegyzésben szereplő árkülönbség így is jelentős.

A vényköteles gyógyszerek ügyében már lépett a kormány

A magas gyógyszerárakról szóló vita azért is aktuális, mert a Tisza-kormány nemrég változtatott a vényköteles gyógyszerek adózásán. Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, 2026. szeptember 1-jétől eltörölték a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját. A vény nélkül kapható készítmények áfakulcsa továbbra is öt százalék marad.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden patikai termék olcsóbb lett. A kedvezmény nem vonatkozik automatikusan a vény nélkül kapható készítményekre. A NAV külön is kiemelte, hogy a 0 százalékos áfa csak a meghatározott vényköteles gyógyszerekre és a humán gyógyászati célú magisztrális készítményekre érvényes. Vagyis a megfázásra, torokfájásra, köhögésre, fájdalomcsillapításra használt, recept nélkül megvásárolható termékek jelentős része továbbra is a normál adózási és piaci szabályok szerint árazódik.

Miért ilyen drágák Magyarországon a vény nélkül kapható gyógyszerek?

A vény nélküli gyógyszerek magas ára mögött több tényező áll. Az egyik legfontosabb, hogy ezek a készítmények jellemzően szabadárasak: az NNGYK tájékoztatása szerint a vény nélkül kapható, illetve a társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek ára gyógyszertáranként eltérő lehet. Vagyis nem úgy működnek, mint a támogatott vényköteles gyógyszerek, amelyeknél az állami támogatási rendszer és a NEAK által nyilvántartott árak erősebben keretezik a beteg által fizetendő összeget.

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Emellett az árakat befolyásolhatja a forint árfolyama, az importköltség, a nagykereskedelmi és patikai árrés, a kisebb magyar piac mérete, valamint az is, hogy bizonyos termékeket Magyarországon csak gyógyszertárban, szigorúbb értékesítési feltételek mellett lehet megvenni.

A GVH 2026 elején külön vizsgálatot is indított a vény nélkül kapható gyógyszerek piacán, mert a versenyhatóság szerint egyes piaci magatartások vagy erőfölényes helyzetek is hozzájárulhatnak a magas árakhoz. A GVH ugyanakkor hangsúlyozta: az eljárás megindítása önmagában nem jelenti jogsértés kimondását.

Nem véletlen tehát, hogy egy egyszerű torokfájás vagy megfázás ma már könnyen több ezer forintos kiadást jelenthet Magyarországon, különösen akkor, ha valaki több vény nélküli készítményt veszünk egyszerre.