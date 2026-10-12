2026. október 12. hétfő Miksa
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarországon 9-szer drágább ugyanaz a gyógyszer, mint Angliában: sokkoló árakat találtak a patikában
Egészség

Magyarországon 9-szer drágább ugyanaz a gyógyszer, mint Angliában: sokkoló árakat találtak a patikában

Pénzcentrum
2026. október 12. 19:04

Angliában jóval olcsóbb a népszerű torokgyógyszer, mint Magyarországon: egy budapesti patikában 4200 forintot kértek a 24 darabos Strepsilsért, miközben Bristolban a 36 darabos kiszerelés is alig 450 forintba kerül. A különbség még úgy is meghökkentő, hogy a gyógyszerárakat patikánként, kiszerelésenként és országonként is több tényező befolyásolja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy budapesti patikában 4200 forintba került a 24 darabos Strepsils, miközben ugyanennek a terméknek Bristolban a 36 darabos kiszerelésért mindössze 1,19 fontot, vagyis nagyjából 500 forintot kérnek. A 24 darabos kiszerelés ott 1,17 fontba kerül – derül ki Láng Balázs újságíró friss Facebook-posztjából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejegyzés szerint a vásárló Budapesten kezdődő torokgyulladás miatt ment be egy patikába, ahol egy Cataflamot és egy 24 darabos Strepsilst vett. A két termékért összesen 8800 forintot fizetett. Később derült ki számára, hogy a Strepsils önmagában 4200 forint volt. 

Ez azt jelenti, hogy a magyarországi ár a bristoli 36 darabos kiszerelés árának nagyjából kilencszerese volt, miközben az angliai doboz több tablettát tartalmazott. A poszt szerzője azt írta, Magyarországon a 36 darabos kiszerelés jellemzően 5500–6200 forintba kerül. Persze  gyógyszerárak patikánként, kiszerelésenként és terméktípusonként eltérhetnek, de a bejegyzésben szereplő árkülönbség így is jelentős.

A vényköteles gyógyszerek ügyében már lépett a kormány

A magas gyógyszerárakról szóló vita azért is aktuális, mert a Tisza-kormány nemrég változtatott a vényköteles gyógyszerek adózásán. Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla,  2026. szeptember 1-jétől eltörölték a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját. A vény nélkül kapható készítmények áfakulcsa továbbra is öt százalék marad.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden patikai termék olcsóbb lett. A kedvezmény nem vonatkozik automatikusan a vény nélkül kapható készítményekre. A NAV külön is kiemelte, hogy a 0 százalékos áfa csak a meghatározott vényköteles gyógyszerekre és a humán gyógyászati célú magisztrális készítményekre érvényes. Vagyis a megfázásra, torokfájásra, köhögésre, fájdalomcsillapításra használt, recept nélkül megvásárolható termékek jelentős része továbbra is a normál adózási és piaci szabályok szerint árazódik. 

Miért ilyen drágák Magyarországon a vény nélkül kapható gyógyszerek?

A vény nélküli gyógyszerek magas ára mögött több tényező áll. Az egyik legfontosabb, hogy ezek a készítmények jellemzően szabadárasak: az NNGYK tájékoztatása szerint a vény nélkül kapható, illetve a társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek ára gyógyszertáranként eltérő lehet. Vagyis nem úgy működnek, mint a támogatott vényköteles gyógyszerek, amelyeknél az állami támogatási rendszer és a NEAK által nyilvántartott árak erősebben keretezik a beteg által fizetendő összeget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Emellett az árakat befolyásolhatja a forint árfolyama, az importköltség, a nagykereskedelmi és patikai árrés, a kisebb magyar piac mérete, valamint az is, hogy bizonyos termékeket Magyarországon csak gyógyszertárban, szigorúbb értékesítési feltételek mellett lehet megvenni.

A GVH 2026 elején külön vizsgálatot is indított a vény nélkül kapható gyógyszerek piacán, mert a versenyhatóság szerint egyes piaci magatartások vagy erőfölényes helyzetek is hozzájárulhatnak a magas árakhoz. A GVH ugyanakkor hangsúlyozta: az eljárás megindítása önmagában nem jelenti jogsértés kimondását.

Nem véletlen tehát, hogy egy egyszerű torokfájás vagy megfázás ma már könnyen több ezer forintos kiadást jelenthet Magyarországon, különösen akkor, ha valaki több vény nélküli készítményt veszünk egyszerre.
Címlapkép: Getty Images
#drága #egészség #gyógyszer #áfa #árak #gvh #patika #magyarország #gyógyszertár #gyógyszerek #anglia

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
A UK-ben minden receptre felírt gyógyszer ingyenes a 60 év felettiek számára, 60 alattiaknak pedig csak egy egységes receptdíjat (ha jól emlékszem 10 fontot) kell fizetni minden gyógyszerért, többhavi adagért is. Ezt hasonlítsd az ottani jövedelmekhez, a magyar gyógyszerárakat pedig a magyar jövedelmekhez hogy lásd, micsoda rabló szutyokfészekben élünk itt.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:51
19:44
19:31
19:18
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
október 12. 13:50 Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
október 12. 10:44 Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 12.
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 12.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
2026. október 12.
Már minden 9. új autó kínai márkától jön Magyarországra: megindult a drasztikus átrendeződés?
2026. október 12.
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 12. hétfő
Miksa
42. hét
Október 12.
Kolumbusz-nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
4 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
4
1 hete
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
5
4 napja
Hatalmas változás jön a magyar kórházakban és magánrendelőkben: már jövő héten elindul az új rendszer
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 17:56
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? 10 fogós kérdés az októberi történelemből
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 15:58
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Agrárszektor  |  2026. október 12. 20:32
Súlyos fertőzés terjed Magyarországon: sokan nem is tudnak róla