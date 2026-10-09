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Filmbe illő milliárdos rablás rázta meg a luxusvilágot: így pakolták ki a neves borászatot a profi tolvajok
Világ

Filmbe illő milliárdos rablás rázta meg a luxusvilágot: így pakolták ki a neves borászatot a profi tolvajok

Pénzcentrum
2026. október 9. 14:17

Körülbelül ötmillió euró értékben loptak el harmincezer palack bort az egyik legnevesebb olasz borászattól, a toszkánai Marchesi Antinoritól. A cégvezető szerint a profin megszervezett akció Olaszország történetének legnagyobb ilyen jellegű bűncselekménye - írta meg a BBC.

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Az olasz sajtó beszámolói szerint legalább hét maszkos férfi tört be a vállalat toszkánai raktárába a hétvégén, éppen akkor, amikor a cég egy külföldi szállítmányt készített elő.

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A tolvajok hatástalanították a riasztórendszert és a kamerákat, majd a borászat saját targoncáit használva két nagy teherautót raktak meg a legértékesebb toszkán vörösborokkal, köztük Tignanello, Solaia és Guado al Tasso tételekkel. A bűncselekményre csak hétfő reggel, a dolgozók érkezésekor derült fény. A rendőrség egyelőre senkit sem tartóztatott le az ügyben - írta meg a BBC.

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Az ellopott palackok egyenkénti ára 150 és 500 euró között mozog. A vállalat szerint a célzott választás egyértelműen arra utal, hogy az elkövetők komoly borismerettel és belső információkkal is rendelkeztek.

Renzo Cotarella vezérigazgató bízik abban, hogy a hatóságok hamarosan a szállítmány nyomára bukkannak. Mint mondta, két teherautónyi áru nem tűnhet el nyomtalanul, a toszkán utakon pedig rengeteg térfigyelő kamera működik, ami segítheti a nyomozást. Hozzátette, elképzelni sem tudja, hogyan lehetne ekkora mennyiségű és értékű luxusbort feltűnés nélkül értékesíteni a világpiacon.

Idén kifejezetten megszaporodtak a hasonló bűncselekmények Olaszországban. Az elmúlt hónapokban a szintén kiemelt borvidéknek számító észak-olaszországi Piemont régióban például két alkalommal is több százezer euró értékben zsákmányoltak prémium palackokat a tolvajok.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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