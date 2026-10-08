2026. október 8. csütörtök Koppány
17 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Sorsdöntő órák előtt Ukrajna: azonnal Washingtonba repül a delegáció a pusztító orosz csapások után

Pénzcentrum
2026. október 8. 20:07

Nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter értékelésével Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint igenis van kiút az orosz–ukrán háború jelenlegi patthelyzetéből. A külügyminiszter szerint jelenleg nincs valódi kilátás diplomáciai megállapodásra, mert Moszkva a teljes Donbasz megszerzését követeli, amit Kijev elfogadhatatlannak tart. Zelenszkij ezzel szemben az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozását, több légvédelmi eszközt és az ukrán légifölény megerősítését sürgeti Washingtontól.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Volodimir Zelenszkij csütörtökön az észak-ukrajnai Prilukiban beszélt újságíróknak, ahová az előző napi orosz rakétatámadás áldozatai miatt látogatott el. A Reuters szerint az ukrán elnök vitatta Marco Rubio amerikai külügyminiszter friss helyzetértékelését, amely szerint az ukrajnai háború stratégiai patthelyzetbe került, és jelenleg nincs kilátás tárgyalásos rendezésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rubio a görög Kathimerini című lapnak adott interjújában azt mondta, hogy az amerikai diplomáciai erőfeszítések eddig nem vezettek áttöréshez. Szerinte a legnagyobb akadály Moszkva követelése, amely szerint Oroszországnak teljes ellenőrzést kellene szereznie a Donbasz felett, ezt viszont Ukrajna elfogadhatatlannak tartja. Rubio ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is kész konstruktív szerepet vállalni egy diplomáciai megoldás elérésében.

Zelenszkij szerint nincs zsákutca

Az ukrán elnök szerint a „patthelyzet” nem megváltoztathatatlan állapot. Úgy látja, Oroszországra nagyobb gazdasági nyomást kell helyezni, miközben Ukrajnának további katonai segítségre van szüksége.

Zelenszkij mindenekelőtt a légvédelem megerősítését és az ukrán légifölény megteremtését sürgette. Szerinte Vlagyimir Putyint akkor lehetne igazán tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, ha Ukrajna az Egyesült Államok támogatásával képes lenne javítani saját légi helyzetén. A kérés nem előzmény nélküli. Zelenszkij az elmúlt napokban is azt hangsúlyozta, hogy az F–16-osok és a hozzájuk szükséges lőszerek kulcsszerepet játszanak az orosz támadások kivédésében, miközben újabb légvédelmi rendszereket és elfogórakétákat sürgetett a szövetségesektől.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij szerint a diplomáciai folyamatot nem feladni kell, hanem olyan helyzetet kell teremteni, amelyben Moszkva érdekeltté válik az érdemi tárgyalásokban. Ennek részeként az ukrán elnök az Oroszország elleni gazdasági szankciók további szigorítását követeli. Azt is kifogásolta, hogy miközben Washington tárgyalásos rendezést keres, közben felmerülnek az Oroszországgal folytatott esetleges gazdasági együttműködés lehetőségei. Az ukrán elnök elmondása szerint ez ellentmondásos. Véleménye szerint Moszkvát nem gazdasági engedményekkel, hanem az exportból és a fegyverkezésből származó bevételeinek visszaszorításával kellene nyomás alá helyezni.

Pénteken Washingtonban folytatódhatnak az egyeztetések

Közben az ukrán tárgyalóküldöttség pénteken az Egyesült Államokba utazik. Zelenszkij szerint az ukrán fél kész technikai szintű tárgyalásokra, akár az Egyesült Arab Emírségekben, akár más, Washington által javasolt helyszínen. A Reuters szerint az ukrán delegáció pénteken és szombaton folytathat megbeszéléseket amerikai illetékesekkel.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kijev ugyanakkor arra vár, hogy Oroszország is mutassa jelét a tárgyalási készségnek. Zelenszkij korábban azt mondta, hogy ukrán oldalon nincs akadálya a technikai szintű háromoldalú egyeztetéseknek, de Moszkvának is készen kell állnia.

Közben egyre súlyosabb orosz támadások jönnek

A vita hátterében közben fokozódik a háborús eszkaláció. Oroszország október 7-én nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna több régiója ellen. Prilukiban egy lakóépületet ért rakétatalálat, amelynek az áldozatai miatt Zelenszkij személyesen is felkereste a térséget. A Reuters szerint a támadássorozatban legalább 32 ember halt meg, több mint százan pedig megsebesültek.

Az ukrán elnök közben arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a tél közeledtével tovább támadhatja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Kijev ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyez a légvédelemre, az elektronikai hadviselésre és a kritikus infrastruktúra védelmére.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #usa #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #marco rubio #légvédelem #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
2 órája
Trump már az elejétől fogva egyértelműen Oroszország győzelmét akarja, csak a látszat kedvéért segít tessék-lássék módon valamennyit Ukrajnának. Ezt a problémát Európának kéne megoldani, csak hát itt is túl sok a KGB-ügynök a politikusok között.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:07
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
október 8. 13:35 Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 8.
Rengeteg magyar fiatal játszik az egészségével: pedig ezzel az egyszerű szokással sokat tehetnének érte
2026. október 8.
A magyar dolgozók fele rengeteg pénzt bukik emiatt havonta: itt a top 10 ország, ahová menekülhetnek, sokkal jobb a helyzetük
2026. október 8.
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
2
3 napja
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
3
4 napja
Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort
4
2 hete
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
5
2 hete
Nem várt csapás érkezik a gáz- és olajpiacról: szívhatja a fogát rengeteg magyar család és cég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 19:45
Árulja gyerekkori otthonát Kis Grófo: ennyit kérnek az impozáns házért
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 19:22
Ledobta a bombát Trump: hirtelen fordulat jött az iráni háborúban, erre senki sem számított
Agrárszektor  |  2026. október 8. 20:28
Rendkívüli bejelentést tett az EU: új korszak kezdődik