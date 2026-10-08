Sorsdöntő órák előtt Ukrajna: azonnal Washingtonba repül a delegáció a pusztító orosz csapások után

Nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter értékelésével Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint igenis van kiút az orosz–ukrán háború jelenlegi patthelyzetéből. A külügyminiszter szerint jelenleg nincs valódi kilátás diplomáciai megállapodásra, mert Moszkva a teljes Donbasz megszerzését követeli, amit Kijev elfogadhatatlannak tart. Zelenszkij ezzel szemben az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozását, több légvédelmi eszközt és az ukrán légifölény megerősítését sürgeti Washingtontól.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön az észak-ukrajnai Prilukiban beszélt újságíróknak, ahová az előző napi orosz rakétatámadás áldozatai miatt látogatott el. A Reuters szerint az ukrán elnök vitatta Marco Rubio amerikai külügyminiszter friss helyzetértékelését, amely szerint az ukrajnai háború stratégiai patthelyzetbe került, és jelenleg nincs kilátás tárgyalásos rendezésre.

Rubio a görög Kathimerini című lapnak adott interjújában azt mondta, hogy az amerikai diplomáciai erőfeszítések eddig nem vezettek áttöréshez. Szerinte a legnagyobb akadály Moszkva követelése, amely szerint Oroszországnak teljes ellenőrzést kellene szereznie a Donbasz felett, ezt viszont Ukrajna elfogadhatatlannak tartja. Rubio ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is kész konstruktív szerepet vállalni egy diplomáciai megoldás elérésében.

Zelenszkij szerint nincs zsákutca

Az ukrán elnök szerint a „patthelyzet” nem megváltoztathatatlan állapot. Úgy látja, Oroszországra nagyobb gazdasági nyomást kell helyezni, miközben Ukrajnának további katonai segítségre van szüksége.

Zelenszkij mindenekelőtt a légvédelem megerősítését és az ukrán légifölény megteremtését sürgette. Szerinte Vlagyimir Putyint akkor lehetne igazán tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, ha Ukrajna az Egyesült Államok támogatásával képes lenne javítani saját légi helyzetén. A kérés nem előzmény nélküli. Zelenszkij az elmúlt napokban is azt hangsúlyozta, hogy az F–16-osok és a hozzájuk szükséges lőszerek kulcsszerepet játszanak az orosz támadások kivédésében, miközben újabb légvédelmi rendszereket és elfogórakétákat sürgetett a szövetségesektől.

Zelenszkij szerint a diplomáciai folyamatot nem feladni kell, hanem olyan helyzetet kell teremteni, amelyben Moszkva érdekeltté válik az érdemi tárgyalásokban. Ennek részeként az ukrán elnök az Oroszország elleni gazdasági szankciók további szigorítását követeli. Azt is kifogásolta, hogy miközben Washington tárgyalásos rendezést keres, közben felmerülnek az Oroszországgal folytatott esetleges gazdasági együttműködés lehetőségei. Az ukrán elnök elmondása szerint ez ellentmondásos. Véleménye szerint Moszkvát nem gazdasági engedményekkel, hanem az exportból és a fegyverkezésből származó bevételeinek visszaszorításával kellene nyomás alá helyezni.

Pénteken Washingtonban folytatódhatnak az egyeztetések

Közben az ukrán tárgyalóküldöttség pénteken az Egyesült Államokba utazik. Zelenszkij szerint az ukrán fél kész technikai szintű tárgyalásokra, akár az Egyesült Arab Emírségekben, akár más, Washington által javasolt helyszínen. A Reuters szerint az ukrán delegáció pénteken és szombaton folytathat megbeszéléseket amerikai illetékesekkel.

Kijev ugyanakkor arra vár, hogy Oroszország is mutassa jelét a tárgyalási készségnek. Zelenszkij korábban azt mondta, hogy ukrán oldalon nincs akadálya a technikai szintű háromoldalú egyeztetéseknek, de Moszkvának is készen kell állnia.

Közben egyre súlyosabb orosz támadások jönnek

A vita hátterében közben fokozódik a háborús eszkaláció. Oroszország október 7-én nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna több régiója ellen. Prilukiban egy lakóépületet ért rakétatalálat, amelynek az áldozatai miatt Zelenszkij személyesen is felkereste a térséget. A Reuters szerint a támadássorozatban legalább 32 ember halt meg, több mint százan pedig megsebesültek.

Az ukrán elnök közben arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a tél közeledtével tovább támadhatja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Kijev ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyez a légvédelemre, az elektronikai hadviselésre és a kritikus infrastruktúra védelmére.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA