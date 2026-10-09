Körülbelül ötmillió euró értékben loptak el harmincezer palack bort az egyik legnevesebb olasz borászattól,
Megszületett a döntés: a háborús bűnösök üldözője kapta az idei Nobel-békedíjat
Navanethem „Navi” Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa kapta a 2026-os Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken a Norvég Nobel-bizottság. A kitüntetéssel a nemzetközi jog és a béke előmozdításáért, valamint a háborús bűnök és az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásáért végzett munkáját ismerték el. Ezzel már öt kategóriában ismertté váltak az idei Nobel-díjasok, a közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesét október 12-én jelentik be.
Navi Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel-békedíjat - jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják - jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.
Hétfőn indult el a 2026-os Nobel-hét. Hétfőn az orvosi, kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj nyerteseit jelentették be, a mai Nobel-békedíj előtt. A közgazdasági Nobel-emlékdíj idei kitüntetettjét október 12-én hozzák majd nyilvánosságra. A díjakat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
Az orvosi-élettani Nobel-díjat Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel érdemelte ki az optogenetika kifejlesztéséhez vezető felfedezéseikért. A módszer lehetővé teszi, hogy a kutatók fény segítségével kapcsolják be vagy ki az egyes idegsejtek működését, így részletesebben tanulmányozhatják az emlékezet, az érzelmek és a viselkedés idegrendszeri hátterét.
A fizikai Nobel-díjat Francis Halzen nyerte el az IceCube Neutrínó Obszervatórium létrehozásában és a kozmikus eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezésében játszott meghatározó szerepéért. A Déli-sark jegébe telepített érzékelők segítségével a kutatók a világegyetem távoli, rendkívül nagy energiájú folyamatait vizsgálhatják.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kémiai Nobel-díjat Henri B. Kagan és Kenso Soai kapta az aszimmetrikus szerves szintézisben megfigyelhető nemlineáris hatások és autokatalitikus folyamatok felfedezéséért. Kutatásaik hozzájárultak annak megértéséhez, hogyan alakulhat ki a molekulák egyik tükörképi változatának túlsúlya, ami az élő szervezetek kémiájában is alapvető jelentőségű.
Az irodalmi Nobel-díjat Anne Carson kanadai költő, író és műfordító kapta. Munkásságában a klasszikus irodalmi hagyományokat ötvözi újító nyelvi és műfaji megoldásokkal, miközben a költészet, a fordítás és a filológia határterületeit kutatja.
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