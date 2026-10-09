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Világ

Megszületett a döntés: a háborús bűnösök üldözője kapta az idei Nobel-békedíjat

Pénzcentrum
2026. október 9. 14:28

Navanethem „Navi” Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa kapta a 2026-os Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken a Norvég Nobel-bizottság. A kitüntetéssel a nemzetközi jog és a béke előmozdításáért, valamint a háborús bűnök és az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásáért végzett munkáját ismerték el. Ezzel már öt kategóriában ismertté váltak az idei Nobel-díjasok, a közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesét október 12-én jelentik be.

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Navi Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel-békedíjat - jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják - jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.

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Hétfőn indult el a 2026-os Nobel-hét. Hétfőn az orvosi, kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj nyerteseit jelentették be, a mai Nobel-békedíj előtt. A közgazdasági Nobel-emlékdíj idei kitüntetettjét október 12-én hozzák majd nyilvánosságra. A díjakat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.

Az orvosi-élettani Nobel-díjat Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel érdemelte ki az optogenetika kifejlesztéséhez vezető felfedezéseikért. A módszer lehetővé teszi, hogy a kutatók fény segítségével kapcsolják be vagy ki az egyes idegsejtek működését, így részletesebben tanulmányozhatják az emlékezet, az érzelmek és a viselkedés idegrendszeri hátterét.

A fizikai Nobel-díjat Francis Halzen nyerte el az IceCube Neutrínó Obszervatórium létrehozásában és a kozmikus eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezésében játszott meghatározó szerepéért. A Déli-sark jegébe telepített érzékelők segítségével a kutatók a világegyetem távoli, rendkívül nagy energiájú folyamatait vizsgálhatják.

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Az orvosi-élettani díjat Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta míg, a fizikai Nobel-díjat pedig Francis Halzen.

A kémiai Nobel-díjat Henri B. Kagan és Kenso Soai kapta az aszimmetrikus szerves szintézisben megfigyelhető nemlineáris hatások és autokatalitikus folyamatok felfedezéséért. Kutatásaik hozzájárultak annak megértéséhez, hogyan alakulhat ki a molekulák egyik tükörképi változatának túlsúlya, ami az élő szervezetek kémiájában is alapvető jelentőségű.

Az irodalmi Nobel-díjat Anne Carson kanadai költő, író és műfordító kapta. Munkásságában a klasszikus irodalmi hagyományokat ötvözi újító nyelvi és műfaji megoldásokkal, miközben a költészet, a fordítás és a filológia határterületeit kutatja.
Címlapkép: Getty Images
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