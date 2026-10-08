Brutális gázár-robbanás rázza meg a piacot: csaknem háromszorosára drágult az európai gáz

Az Európai Unió jelentős, akár 15 százalékos gázhiánnyal is szembesülhet egy esetlegesen kemény tél során, mivel a tárolók töltöttsége jócskán elmarad a tavalyi szinttől. Az orosz gázról való leválás és a közel-keleti konfliktus miatt az európai energiaellátás soha nem látott mértékben függ a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacától, ami komoly próbára teheti a tagállamok közötti szolidaritást a következő hónapokban - írta meg az euronews.

Az Európai Gázszállítási Rendszerirányítók Hálózata (ENTSOG) közzétett jelentése szerint a kontinens energiarendszere rendkívül sebezhetővé vált az idei fűtési szezon kezdetére. Október 1-jén az uniós gáztárolók töltöttsége mindössze 72 százalékos volt, ami jelentős visszaesés a 2025-ös év azonos időszakában mért 83 százalékhoz képest.

A nehézkes feltöltési időszakot követően a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Európa energiabiztonságát súlyosan veszélyeztetné egy esetleges üzemzavar a kontinenst ellátó nagyobb tengeri gázinfrastruktúrákban, vagy az Algériából érkező import leállása. A jelentés már az orosz vezetékes gázszállítások teljes hiányával számol, noha néhány tengerparttal nem rendelkező ország – mint Magyarország és Szlovákia – esetében még élnek a mentességek.

Az orosz gáz kivezetésével az EU első számú beszállítójává az Egyesült Államok lépett elő, ez azonban azzal is jár, hogy Európa még inkább kiszolgáltatottá vált a hullámzó globális LNG-piacnak. A helyzetet tovább élezte a február végén kirobbant amerikai–izraeli háború Irán ellen. A világ LNG-kereskedelmének ötödét lebonyolító Hormuzi-szoros szállítási korlátozásai miatt jelentősen visszaesett a katari és az emírségekbeli export. Bár az európai piac közvetlen függősége ettől a régiótól alacsony, a kialakult helyzet éles árversenyt indított el Európa és Ázsia között. Ennek hatására az európai irányadó gázár, a holland TTF jegyzése a háború kitörése óta csaknem megháromszorozódott, és jelenleg 80 euró/MWh körül mozog.

A szakértők szerint átlagos téli időjárás mellett is előfordulhat, hogy 2027 márciusára mindössze 13 százalékra apadnak az európai tartalékok, ami az energiaintenzív iparágak termelésének visszafogását vonhatja maga után. A kontinensen belül ráadásul komoly egyenlőtlenségek figyelhetők meg. Miközben Nyugat-Európa az új LNG-terminálok és a norvég csővezetékes gáz révén kedvezőbb helyzetben van, a tengerparttal nem rendelkező közép-, kelet- és délkelet-európai országok jóval kitettebbek az ellátási zavaroknak. A nyugatról keletre tartó gázáramlás infrastrukturális korlátai miatt a délkelet-európai régióban csúcsidőszakokban akár 12 százalékos helyi ellátási hiány is felléphet egy kemény tél esetén.

Brüsszel az esetleges hiány igazságos elosztása érdekében szorosabb együttműködésre szólította fel a tagállamokat, hiszen a tartalékok csökkenésével a kormányokra egyre nagyobb nyomás nehezedhet, hogy a hazai fogyasztókat részesítsék előnyben a szomszédos országokkal szemben. A pánikvásárlások és a további áremelkedések elkerülése érdekében az EU átmenetileg engedélyezte a tagállamoknak, hogy a megszokott 90 százalékos novemberi célkitűzés helyett 75–80 százalékos tárolási szinttel vágjanak neki a télnek.

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