Nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter értékelésével Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Brutális gázár-robbanás rázza meg a piacot: csaknem háromszorosára drágult az európai gáz
Az Európai Unió jelentős, akár 15 százalékos gázhiánnyal is szembesülhet egy esetlegesen kemény tél során, mivel a tárolók töltöttsége jócskán elmarad a tavalyi szinttől. Az orosz gázról való leválás és a közel-keleti konfliktus miatt az európai energiaellátás soha nem látott mértékben függ a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacától, ami komoly próbára teheti a tagállamok közötti szolidaritást a következő hónapokban - írta meg az euronews.
Az Európai Gázszállítási Rendszerirányítók Hálózata (ENTSOG) közzétett jelentése szerint a kontinens energiarendszere rendkívül sebezhetővé vált az idei fűtési szezon kezdetére. Október 1-jén az uniós gáztárolók töltöttsége mindössze 72 százalékos volt, ami jelentős visszaesés a 2025-ös év azonos időszakában mért 83 százalékhoz képest.
A nehézkes feltöltési időszakot követően a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Európa energiabiztonságát súlyosan veszélyeztetné egy esetleges üzemzavar a kontinenst ellátó nagyobb tengeri gázinfrastruktúrákban, vagy az Algériából érkező import leállása. A jelentés már az orosz vezetékes gázszállítások teljes hiányával számol, noha néhány tengerparttal nem rendelkező ország – mint Magyarország és Szlovákia – esetében még élnek a mentességek.
Az orosz gáz kivezetésével az EU első számú beszállítójává az Egyesült Államok lépett elő, ez azonban azzal is jár, hogy Európa még inkább kiszolgáltatottá vált a hullámzó globális LNG-piacnak. A helyzetet tovább élezte a február végén kirobbant amerikai–izraeli háború Irán ellen. A világ LNG-kereskedelmének ötödét lebonyolító Hormuzi-szoros szállítási korlátozásai miatt jelentősen visszaesett a katari és az emírségekbeli export. Bár az európai piac közvetlen függősége ettől a régiótól alacsony, a kialakult helyzet éles árversenyt indított el Európa és Ázsia között. Ennek hatására az európai irányadó gázár, a holland TTF jegyzése a háború kitörése óta csaknem megháromszorozódott, és jelenleg 80 euró/MWh körül mozog.
A szakértők szerint átlagos téli időjárás mellett is előfordulhat, hogy 2027 márciusára mindössze 13 százalékra apadnak az európai tartalékok, ami az energiaintenzív iparágak termelésének visszafogását vonhatja maga után. A kontinensen belül ráadásul komoly egyenlőtlenségek figyelhetők meg. Miközben Nyugat-Európa az új LNG-terminálok és a norvég csővezetékes gáz révén kedvezőbb helyzetben van, a tengerparttal nem rendelkező közép-, kelet- és délkelet-európai országok jóval kitettebbek az ellátási zavaroknak. A nyugatról keletre tartó gázáramlás infrastrukturális korlátai miatt a délkelet-európai régióban csúcsidőszakokban akár 12 százalékos helyi ellátási hiány is felléphet egy kemény tél esetén.
Brüsszel az esetleges hiány igazságos elosztása érdekében szorosabb együttműködésre szólította fel a tagállamokat, hiszen a tartalékok csökkenésével a kormányokra egyre nagyobb nyomás nehezedhet, hogy a hazai fogyasztókat részesítsék előnyben a szomszédos országokkal szemben. A pánikvásárlások és a további áremelkedések elkerülése érdekében az EU átmenetileg engedélyezte a tagállamoknak, hogy a megszokott 90 százalékos novemberi célkitűzés helyett 75–80 százalékos tárolási szinttel vágjanak neki a télnek.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!
Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!Create your own user feedback survey
Kiderült Peking legújabb sötét terve: olyan helyen bukkantak fel a kínai hadihajók, ahol még soha nem látták őket
Kína Tajvan körüli katonai és parti őrségi aktivitása eddig jellemzően a sziget nyugati és délnyugati térségére koncentrálódott.
Litvánia megerősíti az oroszországi Kalinyingrádi területtel közös határának védelmét, és mintegy száz katonát vezényel a térségbe.
Nagy-Britannia és Németország új együttműködést indít a kibertámadások, a szabotázs és más úgynevezett hibrid fenyegetések visszaszorítására.
Fordulat körvonalazódik az orosz gáz ügyében: Trump emberei már az Északi Áramlat jövőjéről egyeztetnek
Magas rangú orosz és amerikai tisztségviselők amerikai befektetők bevonásáról tárgyalnak az Északi Áramlat-gázvezetékek. kapcsán.
Tisztázatlan körülmények között halt meg egy szibériai pestiskutató, Donald Trump nem gondolja, hogy ez biológiai fegyverrel lenne összefüggésben.
Ruszlan Sztefancsuk házelnök közölte, hogy a törvényhozás várhatóan október 12-én tart ülést, amelyen számos fontos törvényjavaslatot készülnek megvitatni.
Energiaárak, élelmiszer, munkahelyek. Egy friss európai tanulmány szerint egyre inkább valós gazdasági félelmekre épülnek a klímatévhitek.
Az ukrán diplomácia aktívan keresi a konfliktus lezárásának lehetőségeit.
Ledobta a bombát Brüsszel: elképesztő adót vetnek ki a Google-re és az Apple-re, ebből óriási háború lehet
Az Európai Bizottság egy minden ágazatra kiterjedő nagyvállalati adóval adóztatná meg az amerikai technológiai óriásokat.
Kishíján elzárták a magyarok gázcsapját: elképesztő részletek derültek ki a határon talált bombákról
Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját.
Az amerikai alelnök szerint az Iránnal vívott háború befejezésének egyik feltétele, hogy Teherán jelentősen csökkentse urándúsítási kapacitását.
Egy szibériai laboratóriumi dolgozó halála miatt merült fel a gyanú, hogy veszélyes kórokozó kerülhetett ki egy orosz kutatóintézetből.
Letartóztatták August Hanningot, a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) egykori főigazgatóját.
Dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett.
Súlyos jelentés látott napvilágott Magyarországról: drámai a helyzet Kelet-Közép-Európában - Kegyetlen világ jön, ha ez így megy tovább
A vízkészletek állapota egyre szélsőségesebb képet mutat: egyes térségekben súlyos aszály és vízhiány, máshol pusztító árvizek jelentkeznek.
Szeptemberre a 2025 elején kitört háború előtti szint nagyjából 80 százalékára állt helyre a Perzsa-öböl olajexportja.
Hamarosan teljesen átrajzolódhat a szupergazdagok térképe: errefelé robban be a jólét a közeljövőben?
A rangsorban az Egyesült Államok ugyan továbbra is meghatározó szereplő, a leggyorsabban gyarapodó vagyonos réteg azonban egyre inkább az új gazdasági központokban jelenhet meg.
Újabb részletek derültek ki: már a munkába állása előtt készült a terrortámadásra a Flydubai másodpilótája
A másodpilóta már korábban is tervezhette egy Tel-Avivba tartó járat eltérítését.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.