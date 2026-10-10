Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest

A világ leggazdagabb embereinek vagyona ma már olyan nagyságrendű, hogy az összehasonlításhoz kézenfekvőnek tűnik elővenni a történelem nagy uralkodóit. Csakhogy egy császár kincstára és egy technológiai milliárdos részvénycsomagja között jóval nagyobb a különbség annál, amit egy inflációs kalkulátor eltüntethet. A történelmi vagyonok átszámítása így is tartogat meglepetéseket: Rockefeller megítélése a választott mércétől függően gyökeresen megváltozik, Magyarországon pedig az egyik legismertebb történelmi gazdag, Széchenyi István helyett, mások között kell keresni a mai szupergazdagok történelmi vetélytársait.

Egy kastély termeiben sétálva könnyű arra gondolni, hogy egykori tulajdonosa szinte felfoghatatlanul gazdag lehetett. A festmények, a hatalmas park és a kiszolgálók egész seregére tervezett épületek olyan életformáról árulkodnak, amely az akkori emberek többségének elérhetetlen volt. Egy mai milliárdos vagyonából közben akár több ilyen birtokot is meg lehetne vásárolni. De vajon ettől valóban gazdagabbnak tekinthető a hajdani uralkodóknál?

A kérdés ma különösen indokolt. A Forbes 2026 szeptemberében megjelent amerikai gazdaglistája Elon Musk vagyonát 908 milliárd dollárra becsülte. Jeff Bezos 378 milliárddal, Larry Page 278 milliárddal szerepelt az összeállításban, amely a szeptember 4-i részvényárfolyamokat használta. Ezek egy meghatározott napra vonatkozó vagyonbecslések: nem bankszámlán heverő készpénzösszegek, és az árfolyamokkal együtt jelentősen változhatnak.

A történelmi összevetésnek mégis van értelme, ha előbb eldöntjük, mire vagyunk kíváncsiak. Arra, hogy mennyi mindent lehetett megvenni egy vagyonból, vagy arra, hogy tulajdonosa mennyire emelkedett ki saját korának társadalmából? A két kérdésre gyakran egészen más válasz adódik.

Mennyit érne ma a 20. század legnagyobb mágnásának vagyona?

John D. Rockefeller esetében nincs szükség középkori krónikákra ahhoz, hogy legalább nagyságrendileg elhelyezzük a vagyonát. Az Investopedia összefoglalója az olajmágnás 1913-as vagyonát mintegy 900 millió dollárra teszi. Ezt kiindulópontnak tekintve két nagyon különböző eredményhez juthatunk.

Ha kizárólag az amerikai fogyasztói árak változását vesszük figyelembe, az összeg 2026 augusztusának árszintjén körülbelül 30 milliárd dollárnak felel meg. A számítás az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal FRED-adatbázisban elérhető fogyasztóiár-indexére épül. Rockefeller e mérce szerint mai szemmel is rendkívül gazdag lenne, de fényévekkel elmaradna Musk, Bezos vagy Page szeptemberi vagyonától.

A gazdaság méretéhez viszonyítva egészen más kép rajzolódik ki. A MeasuringWorth történeti adatsora szerint az Egyesült Államok éves gazdasági teljesítménye 1913-ban mintegy 39,5 milliárd dollár volt. Rockefeller 900 milliója ennek hozzávetőleg 2,3 százalékával ért fel. Ha ugyanezt az arányt a legutóbbi lezárt év, 2025 30 762 milliárd dolláros amerikai GDP-jére vetítjük, nagyjából 700 milliárd dollárt kapunk.

Ez már a mai világ leggazdagabb emberének nagyságrendje. Musk szeptemberi 908 milliárdja ugyan meghaladja ezt az összeget, Rockefeller helyzete azonban egészen másnak látszik, mint az inflációs korrekció után. A különbség oka, hogy az amerikai gazdaság egy évszázad alatt reálértelemben is hatalmasat nőtt: a technológiai fejlődés és a termelés bővülése miatt sokkal több vagyon és jövedelem keletkezhet benne.

A 30 és a 700 milliárd dollár tehát két különböző kérdésre adott válasz. Az első a fogyasztói vásárlóerőt közelíti, a második a gazdaság méretéhez viszonyított súlyt. Utóbbi nem azt jelenti, hogy Rockefeller az amerikai vagyon 2,3 százalékát birtokolta: egy felhalmozott vagyont hasonlítunk egyetlen év termeléséhez. Hasznos arányszám, de nem tulajdoni hányad, és nem teljes történelmi rangsor.

A gazdaságtörténeti összehasonlításokkal foglalkozó MeasuringWorth módszertani útmutatója ezért külön kezeli az árakhoz, a keresetekhez és a gazdasági teljesítményhez viszonyított értéket. Az infláció kiszűrése fontos első lépés, a társadalmi erőviszonyokat azonban önmagában nem mutatja meg.

Augustus és a billiódolláros császári vagyon

Az ókori uralkodóknál már maga a kiinduló vagyonösszeg is sokkal bizonytalanabb. Augustus neve mellett például gyakran szerepel 4,6 billió dollár, vagyis 4600 milliárd dollár. A szám egy 2015-ös, a Money oldalán elérhető összeállításból ismert: Ian Morris, a Stanford történésze olyan becslést ismertetett, amely szerint a császár személyes vagyona egy időben a birodalom éves gazdasági teljesítményének ötödével lehetett egyenértékű. Az írás ebből vezetett le egy 2014-re vonatkozó dollárösszeget.

Ez az adat nem egy kétezer éves vagyonleltár inflációval felszorzott végösszege. A becslés már az alapjainál történészi feltevésekre épül, a birodalom gazdasági teljesítményének meghatározásától egészen addig, mit sorolunk a császár személyes rendelkezése alatt álló javak közé. Emiatt nem lehet úgy Musk mellé tenni, mintha két azonos módszerrel elkészített vagyonnyilatkozatot olvasnánk.

Augustus anyagi lehetőségeiről ugyanakkor konkrétabb adat is fennmaradt. A saját tetteit felsoroló, politikai önreprezentációként is szolgáló Res Gestae szerint összesen 150 millió sestertiusszal segítette az államkincstárt, a katonai kincstárba pedig további 170 milliót fizetett saját vagyonából. Utóbbi a hosszú szolgálat után leszerelő katonák juttatásait biztosította.

Az ilyen adat többet mond a császár tényleges gazdasági szerepéről, mint egy látványos, dollárra átszámított mutató. Egy uralkodó személyes pénzéből állami kiadásokat fedezhetett, miközben maga is meghatározta a birodalom működését. A magántulajdon, az államkincstár és a politikai rendelkezési jog kapcsolatát ezért külön kell vizsgálni. Ha egy birodalom minden földjét és minden alattvalójának teljesítményét az uralkodó vagyonaként számoljuk el, már egészen más fogalmat mérünk, mint egy mai részvényes esetében.

Mansa Musa: a király, akinek gazdagsága az aranypiacon is meglátszott

A mali uralkodó, Mansa Musa története azért maradt fenn a gazdagság egyik legerősebb jelképeként, mert vagyonának híre messze túljutott országa határain. A 14. századi Mali felemelkedésében az arany és a távolsági kereskedelem játszott meghatározó szerepet. Musa 1324-ben indult mekkai zarándoklatra, és útja közben Kairóban is megjelent.

A Metropolitan Museum of Art történeti összefoglalója szerint a kíséretével érkező arany mennyisége felborította a helyi aranypiacot. A történet jelentőségét a korabeli pénzügyi környezet adja: ahol a nemesfém a fizetési rendszer egyik alapja, ott egy kiugró kínálati hullámnak messzemenő hatásai lehetnek. Az 1375-ös katalán atlasz már aranyrögöt tartó uralkodóként ábrázolta Musát.

Ebből azonban nem következik, hogy pontosan megmondható lenne a teljes vagyona. A History összefoglalója is hangsúlyozza, hogy gazdagságának számszerűsítése gyakorlatilag lehetetlen. Egy uralkodó utazásáról és bőkezűségéről fennmaradt beszámoló nem helyettesít teljes vagyonkimutatást, a hozzáférhető aranyforrások pedig nem azonosak egyetlen ember eladható aranykészletével.

Musa ezért hitelesen szerepelhet a történelem rendkívüli gazdasági hatalmú uralkodói között. Azt viszont a fennmaradt adatokból nem lehet bizonyítani, hogy mai pénzben pontosan mennyivel előzné meg Elon Muskot – vagy egyáltalán megelőzné-e egy következetesen alkalmazott magánvagyon-mérce szerint.

A bankár, aki a császárválasztásba is beleszólt

A mai vállalkozókhoz közelebb álló történelmi párhuzam Jakob Fugger. Az augsburgi kereskedő és bankár nem uralkodóként jutott óriási gazdasági befolyáshoz. A Deutschlandmuseum ismertetése szerint több mint félmillió guldent biztosított ahhoz, hogy a választófejedelmek 1519-ben a későbbi V. Károlyt támogassák a német királyválasztáson.

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Fugger esetében a fennmaradt üzleti elszámolások is óvatosságra intenek. A Fugger-alapítványok hivatalos honlapja felhívja a figyelmet arra, hogy a vállalkozás pénze nem volt teljes egészében Jakob személyes vagyona. Az 1527-es, már a halála után elkészített leltárban a személyes kiadások levonása után hozzá rendelt vagyonrész mintegy 668 ezer gulden volt.

A szervezet az aranytartalom és a korabeli kézműveskeresetek alapján is bemutatja az átszámítás problémáját. Ugyanannyi arany ára és ugyanannyi ember munkájának ellenértéke évszázadok alatt nagyon eltérően változhat. Ezért egy ma szerényebbnek tűnő, nemesfémre átszámított összeg mögött a maga korában kivételes gazdasági és politikai befolyás állhatott.

Mészáros és Csányi mellett hol állnának a régi magyar vagyonok?

Magyarországon legalább ilyen érdekes az összevetés, mert a történelmi emlékezetben élő gazdagság és a mai pénzre átszámított vagyon nem feltétlenül esik egybe. Széchenyi István neve például szorosan összekapcsolódik a nagybirtokkal és a bőkezű közéleti szerepvállalással, de ebből még nem következik, hogy a legnagyobb hazai magánvagyonok egyikét birtokolta.

A mai viszonyítási pontot A 100 leggazdagabb magyar 2026-os összeállítása adhatja. A HVG által ismertetett lista Mészáros Lőrinc vagyonát 1604 milliárd, Csányi Sándorét 935 milliárd, Felcsuti Zsoltét 594 milliárd forintra becsülte. A százfős mezőnybe 20 milliárddal lehetett bekerülni. Ezeket az éves rangsorban közölt becsléseket használjuk, nem szeptemberi, naponta frissített értékeket.

A történelmi oldalon Danyi Pál 2019-es ártörténeti számítása kínál összevetési alapot. Az áralapú eredményeket a KSH éves és havi fogyasztóiár-indexeivel 2026 augusztusának árszintjére frissítve az alábbi, erősen kerekített összegek adódnak.

Ezzel a módszerrel Mészáros és Csányi a felsorolt történelmi vagyonok fölé kerül. Széchenyi a mai százas lista küszöbét sem érné el, Weiss Manfréd és az Esterházy-hitbizomány pedig Felcsuti Zsolt vagyonának nagyságrendjében jelenne meg.

Danyi béralapú számítása ugyanakkor Weissnél 1320, az Esterházy-hitbizománynál 1205 milliárd 2019-es forintot adott. Ezek nem friss, 2026-os értékek: azt szemléltetik, mennyivel nagyobb történelmi súlyt mutathat a munkabérekhez viszonyítás.

Széchenyi gazdagságáról sokat elárul az akadémiai felajánlása

Széchenyi jelentőségét aligha magyarázza meg egy utólagos gazdaglistás helyezés. Az Akadémia alapításához kapcsolódó felajánlása viszont különösen jól megmutatja, hogyan működött egy főúri vagyon a gyakorlatban.

A közismert történet szerint 1825-ben birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel a tudós társaság létrehozására. Az MTA honlapján megjelent történeti elemzés alapján az alapítólevél ezt 60 ezer konvenciós forintban rögzítette. Ez nem Széchenyi teljes vagyonát jelentette, és a birtokjövedelem sem feleltethető meg automatikusan a mai értelemben vett, adósságszolgálat után fennmaradó nyereségnek.

A gróf a tőkét magánál tarthatta, annak évi 6 százalékos kamatát, 3600 forintot vállalt befizetni. A kötelezettséget birtokaira is betáblázták. A felajánlás nagyságát érzékelteti, hogy az Akadémia kezdeti időszakában a fizetést kapó, Pest-Budán élő rendes tagok évi 500, a vidékiek 300 forintot kaptak. Széchenyi éves hozzájárulása tehát több tudós teljes évi javadalmazásával ért fel.

Az MTA összefoglalója arra is kitér, hogy Széchenyi messze nem volt a leggazdagabb magyar nagybirtokos. A történet így egyszerre mutatja vagyonának korlátait és felajánlásának jelentőségét: egy tartós intézmény működéséhez biztosított rendszeres bevételt.

Üzleti gondolkodása közben jóval közelebb állt a mai befektetőkéhez, mint azt a pusztán örökölt birtokaiból élő arisztokrata képe sugallná. Fónagy Zoltán Magyar Tudományban megjelent tanulmánya bemutatja, hogy Széchenyi Pest-Buda fejlődésében bízva telkeket vásárolt, és a Lipótvárosban bérházat építtetett. A cenki kastély felújításánál személyesen foglalkozott a költségekkel, egyes munkákhoz több ajánlatot is kért.

A róla kialakult kép tehát akkor lesz pontosabb, ha az összegeken túl a döntéseit is nézzük. Örökölt vagyont kezelt, hozamot keresett, kiadásokat ellenőrzött, és közérdekű célokra vállalt hosszú távú fizetési kötelezettséget. Gazdasági és történelmi jelentősége akkor sem tűnne el, ha egy mai listán nem tartozna az élmezőnyhöz.

Ki lehet tehát minden idők leggazdagabb embere? Verdikt.

Az ellenőrizhető adatok alapján a mai legnagyobb magánvagyonokat nem lehet egyszerűen az infláció melléktermékének tekinteni. Rockefeller példája azt mutatja, hogy Musk már a gazdaság méretéhez igazított összehasonlításban is történelmi nagyságrendet képvisel. A magyar számítás pedig jelzi, hogy a mai élmezőny egyes hajdani óriásvagyonokat fogyasztói vásárlóerőben valóban meghaladhat.

Egy császárnál azonban az uralkodói rendelkezési jog, egy nagybirtokosnál a kötött öröklési rendszer, egy iparmágnásnál a családi és vállalati tulajdon elhatárolása változtatja meg az összehasonlítást. Az árindex ezek egyikét sem oldja meg. Egyetlen, minden korszakra érvényes dobogó ezért nagyobb bizonyosságot sugallna, mint amennyit a források megengednek.