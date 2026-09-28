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Kiszivárgott a titkos lista: ennyi orosz katona halhatott meg valójában az ukrajnai háborúban
Mindössze két hét alatt tízezer fővel nőtt, és ezzel elérte a 258 ezer főt az orosz–ukrán háborúban azonosított, elesett orosz katonák száma. A hirtelen ugrást elsősorban a Kijev és Moszkva közötti holttestcserékből származó adatok magyarázzák, ám a valós orosz veszteség ennél jóval magasabb lehet.
A független orosz hírportál, a Mediazona a háború kitörése óta folyamatosan dokumentálja a fronton elesett orosz katonák adatait. A legfrissebb összesítésükben tapasztalható, kéthetes időszak alatt regisztrált tízezres emelkedés nem a harcok hirtelen fellángolásának következménye. A háttérben a két ország közötti holttestcserék állnak, ugyanis egy kiszivárgott listának köszönhetően az elmúlt időszakban rengeteg új névvel bővült a nyilvántartásuk. A portál szigorú módszertan alapján dolgozik, adatbázisukba kizárólag azok kerülhetnek be, akiknek a személyazonosságát és halálát minden kétséget kizáróan sikerült megerősíteni.
Bár a 258 ezres megerősített szám önmagában is magas, az elemzők hangsúlyozzák, hogy a valóságban az áldozatok száma ennek a többszöröse lehet. Mivel Oroszország nem tesz közzé hivatalos és átlátható adatbázist a veszteségeiről, a tényfeltáróknak a nyilvánosan elérhető forrásokra – gyászjelentésekre, közösségi médiás bejegyzésekre és a hozzátartozók beszámolóira – kell támaszkodniuk. A helyzetet tovább nehezíti az az egyre erősödő tendencia, hogy a hatóságok az utóbbi időben egyre gyakrabban próbálják eltitkolni a halálesetek pontos okát - tudósított a Portfolio.
Az évek óta húzódó konfliktus során Kijev és Moszkva egyaránt rendszeresen közöl adatokat az ellenség vélt veszteségeiről, miközben saját áldozataik számát szigorúan titkolják. Ezeket a hivatalos harctéri jelentéseket érdemes erős fenntartással kezelni, hiszen az információs és pszichológiai hadviselés alapvető eszköze az ellenfél veszteségeinek felnagyítása, illetve a saját kudarcok elhallgatása.
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