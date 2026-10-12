A Pénzcentrum 2026. október 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét
Folytatódik az OTP lendületes emelkedése hétfőn, a bankpapír árfolyama már a 41 500 forintos szintet is átlépte. A vezető európai tőzsdék szintén erősödnek, miközben az olaj és az arany ára reggel csökkent. A héten a vállalati gyorsjelentések és az amerikai inflációs adatok kerülhetnek a befektetők figyelmének középpontjába. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az OTP hétfő délelőtt már 3,2 százalékos pluszban járt, így a pénteki 6,3 százalékos ugrás után tovább emelkedett, és 41 500 forint fölé került az árfolyama. Európában is kedvezően indult a hét, a nyitás után a brit FTSE, a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,5 százalékkal erősödött.
A magyar piacon elsősorban az OTP húzta felfelé az indexet. A kereskedés korai szakaszában, amikor a bankrészvény még 1,4 százalékos pluszban állt, a BUX 0,7 százalékkal emelkedett. Ekkor a Richter stagnált, a Magyar Telekom 0,8, a Mol pedig 1,3 százalékos mínuszban járt. Az OTP forgalma már a nyitást követő első húsz percben meghaladta az 1,6 milliárd forintot.
Kedvező nemzetközi hangulat, olcsóbb olaj
A hétfői európai emelkedést az amerikai piacok pénteki erősödése előzte meg. A Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,6, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos pluszban zárt. Hétfő reggel az amerikai határidős indexek is további, nagyjából 0,3–0,4 százalékos emelkedést jeleztek a délutáni nyitásra.
Ázsiában visszafogottabb, vegyes mozgások látszottak a reggeli adatok alapján. A Nikkei 0,43 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,1 százalékos pluszban, a kínai CSI 300 pedig 0,08 százalékos mínuszban állt.
A nyersanyagpiacon a Brent típusú kőolaj ára hétfő reggel 0,8 százalékkal csökkent. Az arany 0,2 százalékkal, unciánként 4188 dollár környékére gyengült, az ezüst viszont ugyanekkora emelkedéssel 60,94 dollárra drágult.
Az olajpiacot több hétvégi fejlemény is befolyásolta. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról. Ezt azonban Moszkva nem erősítette meg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már újabb orosz támadásokról számolt be. Az árakat az is lefelé nyomta, hogy az Egyesült Államok enyhített az orosz üzemanyag-exportra vonatkozó korlátozásokon, ami javíthatja a globális kínálati kilátásokat.
A nemesfémek piacán a dollár mozgása mellett az amerikai kamatkilátások lehetnek meghatározók. A héten érkező inflációs adatok újabb támpontot adhatnak a Federal Reserve következő kamatdöntéséhez.
Saját részvényeket vett az OTP
Az OTP október 9-én 61 667 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként 40 260 forintos átlagáron, a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján. A tranzakció után az OTP Csoport saját részvényeinek állománya 16 220 003 darabra nőtt, ami 5,79 százalékos tulajdoni hányadnak felel meg.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
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Sűrű hét következik a gyorsjelentésekben
Hétfőn az LVMH beszámolója kerülhet előtérbe, kedden pedig több amerikai nagybank, a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Citigroup is jelent. Ugyanezen a napon érkeznek a Johnson & Johnson és a UnitedHealth eredményei.
Szerdán a Bank of America, a Morgan Stanley és a BlackRock mellett az ASML teszi közzé számait. Csütörtökön a TSMC jelentése lehet kiemelten fontos a technológiai szektor számára, de az Alcoa és az Interactive Brokers is beszámol. Pénteken több amerikai regionális bank, köztük a Truist, a Regions Financial és a Citizens Financial következik.
Az Egyesült Államokban hétfőn Columbus Day (Kolumbusz-nap) van. A New York-i tőzsde és a Nasdaq a megszokott rend szerint, magyar idő szerint 15:30-kor nyit, a kötvénypiac viszont zárva tart. Emiatt a részvénykereskedés forgalma is visszafogottabb lehet.
Autóipari egyeztetések és technológiai tervek
Kína és az Európai Unió intenzív tárgyalásokat folytatott az elektromos és hibrid járművek kereskedelméről. A vita hátterében az uniós vámok állnak, amelyeket Brüsszel a kínai elektromosautó-gyártóknak nyújtott, versenytorzítónak tartott állami támogatások miatt vezetett be. Peking visszautasította az uniós érvelést. A legutóbbi egyeztetések konkrét eredményeiről nem közöltek részleteket.
A Revolut eközben a pénzügyi szolgáltatásokon túlmutató technológiai termékkínálaton dolgozik. Nik Sztoronszkij vezérigazgató pénteken arról beszélt, hogy a vállalat saját mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztett, amelyeket ügyfelei tranzakciós adatain tanítottak.
A Revolut piaci értékeltsége idén 115 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi 45 milliárdról egy olyan részvényértékesítés során, amelyben meglévő tulajdonosok adtak el részesedést. Egy esetleges tőzsdei bevezetésnél (IPO) a vezérigazgató az amerikai elsődleges jegyzést részesítené előnyben. A növekedést ugyanakkor felügyeleti és adatbiztonsági problémák is kísérik, köztük a tranzakciófigyelés hiányosságai miatt tavaly kiszabott litván bírság és egy szeptemberben nyilvánosságra került ügyféladat-kiszivárgás.
Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz.
Figyelem! Leállás jön az MBH Banknál: nem lesz használható a netbank és az app, átutalások is szünetelnek
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között több szolgáltatás sem lesz elérhető az MBH Banknál.
Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
Péntek délelőtt folytatódott a forint hét eleje óta tartó erősödése, az euró jegyzése 365 forint alatt maradt.
Erősödéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, az OTP a csütörtöki zuhanás után már 3 százalékos pluszba került.
Nagyot esett csütörtökön a magyar tőzsde, az OTP napközben több mint 5 százalékos mínuszba is került, és az amerikai részvénypiacok is gyengüléssel nyitottak
Nem tudott tartósan erősödni a forint csütörtök délelőtt: dél körül ismét 367 közelébe emelkedett az euró jegyzése.
Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek.
Széles körű eladási hullám söpört végig a piacokon szerdán.
Súlyos pénzt bukik, aki itt tartja a megtakarításait Magyarországon: rengetegen estek bele a csapdába
A magyar gazdaság dinamizálásának és a versenyképesség növelésének kulcsa a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése.
A gyenge kezdés után szerda délelőtt visszakapaszkodott az előző napi záróértéke közelébe a BUX,
Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq kedden, miközben az Nvidia piaci értéke megközelítette a 6000 milliárd dollárt.
Kedd délelőtt a forint teljesített a legjobban a közép-kelet-európai devizák közül, az euró jegyzése 366 alá süllyedt.
Jön a nagy októberi leállás a magyar bankokban: akadozhat átutalás, kártyás fizetés, SZÉP-kártya, de még a készpénzfelvétel is szünetelhet
Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.
Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken kedden reggel, a magyar piac pedig az OTP vezetésével felülteljesít.
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
Ahhoz, hogy a dobozok folyamatosan visszakerüljenek a körforgásba, sűrű hálózatra, könnyen elérhető visszavételi pontokra, profi ipari mosásra és nyomon követésre van szükség.
Erősödéssel közelít a hétfői záráshoz a magyar tőzsde, mind a négy hazai blue chip pluszban áll.
Hétfő délelőtt 368 forint körül jegyezték az eurót, miközben a közös deviza a dollárral szemben 17 hónapos mélypontra esett az ázsiai kereskedésben.
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