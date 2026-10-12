Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét

Folytatódik az OTP lendületes emelkedése hétfőn, a bankpapír árfolyama már a 41 500 forintos szintet is átlépte. A vezető európai tőzsdék szintén erősödnek, miközben az olaj és az arany ára reggel csökkent. A héten a vállalati gyorsjelentések és az amerikai inflációs adatok kerülhetnek a befektetők figyelmének középpontjába. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Az OTP hétfő délelőtt már 3,2 százalékos pluszban járt, így a pénteki 6,3 százalékos ugrás után tovább emelkedett, és 41 500 forint fölé került az árfolyama. Európában is kedvezően indult a hét, a nyitás után a brit FTSE, a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,5 százalékkal erősödött.

A magyar piacon elsősorban az OTP húzta felfelé az indexet. A kereskedés korai szakaszában, amikor a bankrészvény még 1,4 százalékos pluszban állt, a BUX 0,7 százalékkal emelkedett. Ekkor a Richter stagnált, a Magyar Telekom 0,8, a Mol pedig 1,3 százalékos mínuszban járt. Az OTP forgalma már a nyitást követő első húsz percben meghaladta az 1,6 milliárd forintot.

Kedvező nemzetközi hangulat, olcsóbb olaj

A hétfői európai emelkedést az amerikai piacok pénteki erősödése előzte meg. A Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,6, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos pluszban zárt. Hétfő reggel az amerikai határidős indexek is további, nagyjából 0,3–0,4 százalékos emelkedést jeleztek a délutáni nyitásra.

Ázsiában visszafogottabb, vegyes mozgások látszottak a reggeli adatok alapján. A Nikkei 0,43 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,1 százalékos pluszban, a kínai CSI 300 pedig 0,08 százalékos mínuszban állt.

A nyersanyagpiacon a Brent típusú kőolaj ára hétfő reggel 0,8 százalékkal csökkent. Az arany 0,2 százalékkal, unciánként 4188 dollár környékére gyengült, az ezüst viszont ugyanekkora emelkedéssel 60,94 dollárra drágult.

Az olajpiacot több hétvégi fejlemény is befolyásolta. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról. Ezt azonban Moszkva nem erősítette meg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már újabb orosz támadásokról számolt be. Az árakat az is lefelé nyomta, hogy az Egyesült Államok enyhített az orosz üzemanyag-exportra vonatkozó korlátozásokon, ami javíthatja a globális kínálati kilátásokat.

A nemesfémek piacán a dollár mozgása mellett az amerikai kamatkilátások lehetnek meghatározók. A héten érkező inflációs adatok újabb támpontot adhatnak a Federal Reserve következő kamatdöntéséhez.

Saját részvényeket vett az OTP

Az OTP október 9-én 61 667 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként 40 260 forintos átlagáron, a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján. A tranzakció után az OTP Csoport saját részvényeinek állománya 16 220 003 darabra nőtt, ami 5,79 százalékos tulajdoni hányadnak felel meg.

Sűrű hét következik a gyorsjelentésekben

Hétfőn az LVMH beszámolója kerülhet előtérbe, kedden pedig több amerikai nagybank, a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Citigroup is jelent. Ugyanezen a napon érkeznek a Johnson & Johnson és a UnitedHealth eredményei.

Szerdán a Bank of America, a Morgan Stanley és a BlackRock mellett az ASML teszi közzé számait. Csütörtökön a TSMC jelentése lehet kiemelten fontos a technológiai szektor számára, de az Alcoa és az Interactive Brokers is beszámol. Pénteken több amerikai regionális bank, köztük a Truist, a Regions Financial és a Citizens Financial következik.

Az Egyesült Államokban hétfőn Columbus Day (Kolumbusz-nap) van. A New York-i tőzsde és a Nasdaq a megszokott rend szerint, magyar idő szerint 15:30-kor nyit, a kötvénypiac viszont zárva tart. Emiatt a részvénykereskedés forgalma is visszafogottabb lehet.

Autóipari egyeztetések és technológiai tervek

Kína és az Európai Unió intenzív tárgyalásokat folytatott az elektromos és hibrid járművek kereskedelméről. A vita hátterében az uniós vámok állnak, amelyeket Brüsszel a kínai elektromosautó-gyártóknak nyújtott, versenytorzítónak tartott állami támogatások miatt vezetett be. Peking visszautasította az uniós érvelést. A legutóbbi egyeztetések konkrét eredményeiről nem közöltek részleteket.

A Revolut eközben a pénzügyi szolgáltatásokon túlmutató technológiai termékkínálaton dolgozik. Nik Sztoronszkij vezérigazgató pénteken arról beszélt, hogy a vállalat saját mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztett, amelyeket ügyfelei tranzakciós adatain tanítottak.

A Revolut piaci értékeltsége idén 115 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi 45 milliárdról egy olyan részvényértékesítés során, amelyben meglévő tulajdonosok adtak el részesedést. Egy esetleges tőzsdei bevezetésnél (IPO) a vezérigazgató az amerikai elsődleges jegyzést részesítené előnyben. A növekedést ugyanakkor felügyeleti és adatbiztonsági problémák is kísérik, köztük a tranzakciófigyelés hiányosságai miatt tavaly kiszabott litván bírság és egy szeptemberben nyilvánosságra került ügyféladat-kiszivárgás.