Történelmi megállapodás született: azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között

Donald Trump bejelentése szerint azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyre mindkét fél rábólintott. Bár a megállapodás nem jelent általános fegyvernyugvást, a közeledő tél miatt kulcsfontosságú lehet, emellett a novemberi amerikai kongresszusi választások előtt a kiugró üzemanyagárak letörését is szolgálja.

Az amerikai elnök a Truth Social felületén tette közzé rövid üzenetét, amelyben felszólította a feleket az egyezség betartására. Trump ugyanakkor nem tért ki a részletekre, így egyelőre nem tudni, pontosan meddig érvényes a megállapodás, mely létesítményekre vonatkozik, és hogyan ellenőrzik majd a végrehajtását.

A bejelentést megelőzően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy Kijev kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, feltéve, hogy Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat pusztításával. Az államfő ugyanakkor valódi garanciákat követelt a kölcsönös lépésekhez, és arra kérte Trumpot, hogy egyértelműen szólítsa fel Oroszországot a támadások beszüntetésére - közölte a Portfolio.

Az energetikai tűzszünet mögött komoly amerikai belpolitikai érdekek is húzódnak. A november 3-i kongresszusi választásokhoz közeledve Washingtonnak égető szüksége van az üzemanyagárak csökkentésére, az amerikai dízel átlagára ugyanis az iráni háború február végi kitörése óta mintegy hetven százalékkal ugrott meg. Ennek érdekében az Egyesült Államok a napokban már megegyezett Moszkvával az orosz dízelexport növeléséről. Ezt Zelenszkij élesen bírálta, mondván, a szankciók enyhítése jelentős pluszbevételekhez juttatja Oroszországot, miközben az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az orosz szállítmányok önmagukban nem garantálják a tartós árcsökkenést.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló egyezségről hallani, hiszen Trump már szeptember közepén is bejelentett egy energetikai megállapodást. Akkor azonban a felek ezt nem erősítették meg egyértelműen, a Kreml újabb feltételekkel – a szankciók feloldásával és a tengeri export védelmével – állt elő, az infrastruktúrát érő támadások pedig a bejelentés után is folytatódtak.

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A mostani tűzszünet betartása a közelgő tél miatt mindkét országnak létfontosságú lenne. Az orosz csapások eddig is súlyos károkat okoztak az ukrán áram- és fűtési hálózatban, míg az ukrán drónok az orosz üzemanyag-ellátást vetették vissza. A megállapodás valódi súlyát az mutatja majd meg, hogy a harctéren valóban elhallgatnak-e a fegyverek ezeknél a létesítményeknél.