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A Rijádi repülőtér mecsetje
Világ

Most érkezett: újabb támadás érte a nemzetközi repülőteret, azonnal leállították a járatokat

MTI
2026. október 10. 18:29

Újabb támadás érte szombaton a rijádi nemzetközi repülőteret, ahol hangos robbanás hallatszott, az utasokat az épület egyes részeiből kimenekítették, a légi forgalmat pedig leállították.

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A robbanást követően több mint egy tucat mentőautó sietett a helyszínre. A Flightradar24 járatkövető oldal adatai szerint a Rijádba tartó valamennyi repülőjáratot törölték vagy más repülőtérre irányították. Az Etihad Airways és a Qatar Airways is több járatot törölt, egyes járatok hétfőig nem közlekednek.

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A repülőtér arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt légitársaságuknál tájékozódjanak járatuk közlekedéséről. A Halid király nemzetközi repülőtér ellen a héten már két támadást is végrehajtottak, amelyekben négyen meghaltak, többen megsebesültek, és egy repülőgép súlyosan megrongálódott. A korábbi támadásokért az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók vállalták a felelősséget.

A húszik a hónap elején ellenük indított jemeni kormányzati offenzíva után bejelentették, hogy a szaúdi légteret katonai műveleti területnek tekintik, és felszólították a légitársaságokat, hogy kerüljék el. Rijádban a következő napokban energetikai és befektetési konferenciákat rendeznek. A szervezők szombaton közölték, hogy a tanácskozásokat a támadások ellenére megtartják, és biztosították a résztvevőket arról, hogy gondoskodnak a biztonságukról.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
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