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Most érkezett: óriási csapás érte a lakónegyedet, gyerekek is életüket vesztették a bombázásban
Sok civil, köztük gyerekek is életüket vesztették az ukrajnai Zaporizzsja városát szombat hajnalban ért orosz légitámadásban - közölték a helyi hatóságok.
Mihajlo Szemikin, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy a támadásban legkevesebb tizenegy ember, köztük három gyerek vesztette életét. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább tizenhatan megsebesültek. A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt.
Az ukrán rendőrség közlése szerint az orosz erők öt irányított légibombát dobtak a város lakónegyedeire, amelyek közül kettő lakóépületeket talált el. Zaporizzsja városában több lakóház súlyosan megrongálódott vagy összedőlt, és gépkocsik is kiégtek.
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