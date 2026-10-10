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Világ

Most érkezett: óriási csapás érte a lakónegyedet, gyerekek is életüket vesztették a bombázásban

MTI
2026. október 10. 15:44

Sok civil, köztük gyerekek is életüket vesztették az ukrajnai Zaporizzsja városát szombat hajnalban ért orosz légitámadásban - közölték a helyi hatóságok.

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Mihajlo Szemikin, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy a támadásban legkevesebb tizenegy ember, köztük három gyerek vesztette életét. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább tizenhatan megsebesültek. A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt.

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Az ukrán rendőrség közlése szerint az orosz erők öt irányított légibombát dobtak a város lakónegyedeire, amelyek közül kettő lakóépületeket talált el. Zaporizzsja városában több lakóház súlyosan megrongálódott vagy összedőlt, és gépkocsik is kiégtek.

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Címlapkép: Getty Images
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