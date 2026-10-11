Újabb támadás érte szombaton a rijádi nemzetközi repülőteret, ahol hangos robbanás hallatszott, az utasokat az épület egyes részeiből kimenekítették, a légi forgalmat pedig leállították.
Kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Donald Trump: ez lehet a fordulat a háborúban
Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
Trump szombaton a Fehér Házban újságírók előtt azt mondta: "azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni" a háború lezárásáról. Hozzátette, hogy (Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek) "számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást".
Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az elnök 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. "Nem volt oka ennek a háborúnak, a hozzá nem értés miatt robbant ki" - mondta. Az amerikai elnök közölte azt is, Zelenszkij "jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal". Szavai szerint figyelmeztette is Zelenszkijt, hogy "nagyon sok célpont van, ne támadjon olajfinomítókat". Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump közölte, hogy "igen sikeres" tárgyalást folytatott az orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít "az amerikai és a világpiacra".
Trump szerint Oroszország "haladéktalanul" szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az amerikai pénzügyminisztérium a szállítás megvalósítása érdekében függesztette fel ideiglenesen az orosz szállításokra elrendelt szankciókat. Az orosz dízel eladására, szállítására, kirakodására és importjára szóló engedély 2027. április 7-éig van érvényben.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
A világ leggazdagabb embereinek vagyona ma már olyan nagyságrendű, hogy az összehasonlításhoz kézenfekvőnek tűnik elővenni a történelem nagy uralkodóit.
Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások
Ukrajna két egymást követő napon is csapást mért az orosz technológiai vállalat adatközpontjaira, jelentős károkat okozva az ország meghatározó digitális infrastruktúrájában.
A legfrissebb, 2025-ös PISA-felmérés alapján a 15 éves francia diákok matematikai és szövegértési eredményei történelmi mélypontra zuhantak.
Várhatóan hamarosan létrejön Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtónak.
Navanethem „Navi” Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa kapta a 2026-os Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken a Norvég Nobel-bizottság.
Filmbe illő milliárdos rablás rázta meg a luxusvilágot: így pakolták ki a neves borászatot a profi tolvajok
Körülbelül ötmillió euró értékben loptak el harmincezer palack bort az egyik legnevesebb olasz borászattól,
Az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen,
Olyan klímakatasztrófa közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: megdőlt a történelmi rekord, pokoli év várhat a bolygóra
Minden korábbi rekordot felülmúlt az El Niño egyik fontos mutatója, a jelenség hatása jövőre mutatkozhat meg igazán.
Az Európai Unió jelentős, akár 15 százalékos gázhiánnyal is szembesülhet egy esetlegesen kemény tél során, mivel a tárolók töltöttsége jócskán elmarad a tavalyi szinttől.
Nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter értékelésével Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Trump csütörtökön a Truth Socialön közölte, hogy az Egyesült Államok „eredményes megbeszéléseket” folytat az iráni vezetéssel.
A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy az új kormány elköteleződése az európai integráció és az átláthatóbb kormányzás mellett kifejezetten jó piaci fogadtatásra talált.
Ukrajna a jövőben helyben, önállóan javíthatja a Patriot légvédelmi rendszerek meghibásodott alkatrészeit.
Kiderült Peking legújabb sötét terve: olyan helyen bukkantak fel a kínai hadihajók, ahol még soha nem látták őket
Kína Tajvan körüli katonai és parti őrségi aktivitása eddig jellemzően a sziget nyugati és délnyugati térségére koncentrálódott.
Litvánia megerősíti az oroszországi Kalinyingrádi területtel közös határának védelmét, és mintegy száz katonát vezényel a térségbe.
Nagy-Britannia és Németország új együttműködést indít a kibertámadások, a szabotázs és más úgynevezett hibrid fenyegetések visszaszorítására.
Fordulat körvonalazódik az orosz gáz ügyében: Trump emberei már az Északi Áramlat jövőjéről egyeztetnek
Magas rangú orosz és amerikai tisztségviselők amerikai befektetők bevonásáról tárgyalnak az Északi Áramlat-gázvezetékek. kapcsán.
Tisztázatlan körülmények között halt meg egy szibériai pestiskutató, Donald Trump nem gondolja, hogy ez biológiai fegyverrel lenne összefüggésben.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!