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President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Donald Trump: ez lehet a fordulat a háborúban

MTI
2026. október 11. 08:33

 Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

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Trump szombaton a Fehér Házban újságírók előtt azt mondta: "azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni" a háború lezárásáról. Hozzátette, hogy (Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek) "számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást".

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Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az elnök 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. "Nem volt oka ennek a háborúnak, a hozzá nem értés miatt robbant ki" - mondta. Az amerikai elnök közölte azt is, Zelenszkij "jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal". Szavai szerint figyelmeztette is Zelenszkijt, hogy "nagyon sok célpont van, ne támadjon olajfinomítókat". Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump közölte, hogy "igen sikeres" tárgyalást folytatott az orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít "az amerikai és a világpiacra".

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Trump szerint Oroszország "haladéktalanul" szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az amerikai pénzügyminisztérium a szállítás megvalósítása érdekében függesztette fel ideiglenesen az orosz szállításokra elrendelt szankciókat. Az orosz dízel eladására, szállítására, kirakodására és importjára szóló engedély 2027. április 7-éig van érvényben.
Címlapkép: Getty Images
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