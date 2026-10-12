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Kiderült, hol nyaraltak a magyarok augusztusban: elképesztő növekedés ezen a tengerparti helyen
Idén augusztusban ismét növekedést mutatott a horvátországi turizmus, a közel ötmillió érkező vendég ugyanis összesen 26,9 millió vendégéjszakát töltött az országban. A forgalom túlnyomó részét a külföldiek adták, a magyar utazók által eltöltött éjszakák száma pedig kiugró mértékben, 14,5 százalékkal emelkedett - írja a Croatia Week.
A horvát statisztikai hivatal adatai szerint az augusztusi 4,8 millió turistaérkezés 2,3 százalékos, míg a 26,9 millió vendégéjszaka 0,5 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A turisztikai forgalom több mint 90 százalékát a külföldi utazók adták, akik egy-egy út során átlagosan 5,7 éjszakát töltöttek az országban.
A legfontosabb küldőpiac továbbra is Németország, ahonnan az érkezők 6,3 millió vendégéjszakája a teljes külföldi forgalom több mint negyedét tette ki. Őket a lengyelek, a szlovének, valamint az osztrák és olasz turisták követték a sorban. Bár Magyarország a hatodik helyen állt hatszázalékos részesedéssel, a magyar piac mutatta a legdinamikusabb növekedést, miután a hazai utazók 14,5 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek a szomszédos országban, mint egy évvel korábban.
A külföldiek körében egyértelműen Rovinj volt a nyár végi kedvenc, ahol egymillió vendégéjszakát regisztráltak, de rendkívül népszerűnek bizonyult Medulin, Poreč, Dubrovnik és Umag is.
A horvát belföldi turisták ezzel szemben más úti célokat részesítettek előnyben, így ők elsősorban Vodicét, Biograd na Morut, Crikvenicát és Šibeniket választották. Régiós szinten a vendégéjszakák összesített száma alapján továbbra is az Isztriai-félsziget maradt Horvátország leglátogatottabb térsége.
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