Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya sújtotta Magyarországot 2026 nyarán, amely 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt.
Olyan klímakatasztrófa közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: megdőlt a történelmi rekord, pokoli év várhat a bolygóra
Minden korábbi rekordot megdöntött az El Niño szeptemberben a Japán Meteorológiai Ügynökség mérései szerint. A megfigyelési térségben a felszíni vízhőmérséklet-anomália elérte a plusz 4 Celsius-fokot, ami az 1949-ben kezdődött mérések óta a legmagasabb érték. Ez még a Meteorológiai Világszervezet korábbi előrejelzését is meghaladta. A japán ügynökség szerint biztosra vehető, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad, írja a Reuters.
A Japán Meteorológiai Ügynökség pénteki közlése szerint szeptemberben plusz 4,0 Celsius-fokos felszíni vízhőmérséklet-anomáliát mértek a megfigyelési térségben. Ez az 1949-ben kezdődött mérések történetének legmagasabb értéke, és meghaladja az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének korábbi előrejelzését is. A WMO az október és december közötti időszakra legfeljebb 3,7 fokos eltérést prognosztizált.
Ez az előre jelzett érték is jóval meghaladta volna a 2015–2016-os El Niño idején regisztrált 2,6 fokos rekordot. A JMA szerint százszázalékos annak a valószínűsége, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad. A WMO korábbi adatai szintén a gyors erősödést mutatják: a trópusi Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete júniusban 1,6, augusztusban pedig már 2,5 fokkal haladta meg a normál értéket.
Celeste Saulo, a WMO főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az El Niño nem új hőt termel, hanem az óceánban tárolt energiát szabadítja fel. A jelenség azonban olyan víztömegből merít, amely melegebb, mint valaha. A legutóbbi El Niño jelentős szerepet játszott abban is, hogy 2023 a mérések második, 2024 pedig az első legmelegebb éve lett.
2024-ben a globális átlaghőmérséklet mintegy 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. A mostani, minden eddiginél erősebb El Niño hatása a jövő évi hőmérsékleti adatokban mutatkozhat meg igazán, mivel a jelenség következményei jellemzően néhány hónapos késéssel jelentkeznek.
Az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen,
Trump csütörtökön a Truth Socialön közölte, hogy az Egyesült Államok „eredményes megbeszéléseket” folytat az iráni vezetéssel.
A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy az új kormány elköteleződése az európai integráció és az átláthatóbb kormányzás mellett kifejezetten jó piaci fogadtatásra talált.
Ukrajna a jövőben helyben, önállóan javíthatja a Patriot légvédelmi rendszerek meghibásodott alkatrészeit.
Kiderült Peking legújabb sötét terve: olyan helyen bukkantak fel a kínai hadihajók, ahol még soha nem látták őket
Kína Tajvan körüli katonai és parti őrségi aktivitása eddig jellemzően a sziget nyugati és délnyugati térségére koncentrálódott.
Litvánia megerősíti az oroszországi Kalinyingrádi területtel közös határának védelmét, és mintegy száz katonát vezényel a térségbe.
Nagy-Britannia és Németország új együttműködést indít a kibertámadások, a szabotázs és más úgynevezett hibrid fenyegetések visszaszorítására.
Fordulat körvonalazódik az orosz gáz ügyében: Trump emberei már az Északi Áramlat jövőjéről egyeztetnek
Magas rangú orosz és amerikai tisztségviselők amerikai befektetők bevonásáról tárgyalnak az Északi Áramlat-gázvezetékek. kapcsán.
Tisztázatlan körülmények között halt meg egy szibériai pestiskutató, Donald Trump nem gondolja, hogy ez biológiai fegyverrel lenne összefüggésben.
Ruszlan Sztefancsuk házelnök közölte, hogy a törvényhozás várhatóan október 12-én tart ülést, amelyen számos fontos törvényjavaslatot készülnek megvitatni.
Energiaárak, élelmiszer, munkahelyek. Egy friss európai tanulmány szerint egyre inkább valós gazdasági félelmekre épülnek a klímatévhitek.
Az ukrán diplomácia aktívan keresi a konfliktus lezárásának lehetőségeit.
Ledobta a bombát Brüsszel: elképesztő adót vetnek ki a Google-re és az Apple-re, ebből óriási háború lehet
Az Európai Bizottság egy minden ágazatra kiterjedő nagyvállalati adóval adóztatná meg az amerikai technológiai óriásokat.
Kishíján elzárták a magyarok gázcsapját: elképesztő részletek derültek ki a határon talált bombákról
Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját.
Az amerikai alelnök szerint az Iránnal vívott háború befejezésének egyik feltétele, hogy Teherán jelentősen csökkentse urándúsítási kapacitását.
Egy szibériai laboratóriumi dolgozó halála miatt merült fel a gyanú, hogy veszélyes kórokozó kerülhetett ki egy orosz kutatóintézetből.
Letartóztatták August Hanningot, a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) egykori főigazgatóját.
Dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.