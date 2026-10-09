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Világ

Olyan klímakatasztrófa közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: megdőlt a történelmi rekord, pokoli év várhat a bolygóra

Pénzcentrum
2026. október 9. 09:32

Minden korábbi rekordot megdöntött az El Niño szeptemberben a Japán Meteorológiai Ügynökség mérései szerint. A megfigyelési térségben a felszíni vízhőmérséklet-anomália elérte a plusz 4 Celsius-fokot, ami az 1949-ben kezdődött mérések óta a legmagasabb érték. Ez még a Meteorológiai Világszervezet korábbi előrejelzését is meghaladta. A japán ügynökség szerint biztosra vehető, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad, írja a Reuters.

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A Japán Meteorológiai Ügynökség pénteki közlése szerint szeptemberben plusz 4,0 Celsius-fokos felszíni vízhőmérséklet-anomáliát mértek a megfigyelési térségben. Ez az 1949-ben kezdődött mérések történetének legmagasabb értéke, és meghaladja az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének korábbi előrejelzését is. A WMO az október és december közötti időszakra legfeljebb 3,7 fokos eltérést prognosztizált.

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Ez az előre jelzett érték is jóval meghaladta volna a 2015–2016-os El Niño idején regisztrált 2,6 fokos rekordot. A JMA szerint százszázalékos annak a valószínűsége, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad. A WMO korábbi adatai szintén a gyors erősödést mutatják: a trópusi Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete júniusban 1,6, augusztusban pedig már 2,5 fokkal haladta meg a normál értéket.

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Celeste Saulo, a WMO főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az El Niño nem új hőt termel, hanem az óceánban tárolt energiát szabadítja fel. A jelenség azonban olyan víztömegből merít, amely melegebb, mint valaha. A legutóbbi El Niño jelentős szerepet játszott abban is, hogy 2023 a mérések második, 2024 pedig az első legmelegebb éve lett.

2024-ben a globális átlaghőmérséklet mintegy 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. A mostani, minden eddiginél erősebb El Niño hatása a jövő évi hőmérsékleti adatokban mutatkozhat meg igazán, mivel a jelenség következményei jellemzően néhány hónapos késéssel jelentkeznek.
Címlapkép: Getty Images
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