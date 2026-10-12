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Döbbenetes részletek derültek ki: a Deloitte is segíthetett Abramovics vagyonának eltüntetésében
A BBC Panorama és a Bureau of Investigative Journalism szervezet közös vizsgálata szerint a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló társasága, a Deloitte tevékenyen közreműködött Roman Abramovics vagyonának elrejtésében és az adóelkerülésben, egyebek mellett dokumentumok visszadátumozásával és pénzügyi kimutatások meghamisításával, írta meg a BBC.
A feltárás a MeritServus nevű ciprusi vagyonkezelő társaságtól kiszivárgott, az 1995 és 2022 közötti időszakot felölelő több ezer dokumentumon alapul. A Deloitte – amely 2005-ig a MeritServus tulajdonosa volt, de azt követően is szorosan együttműködött a céggel – úgy hagyta jóvá Abramovics ciprusi vállalata, az Amiscan Investments éves beszámolóját, hogy abból 672 millió dollár értékű vagyon – köztük luxusingatlanok, magánrepülők, helikopterek és szuperjachtok – nyomtalanul eltűnt.
Mindezt a 2006-ban bevezetett ciprusi átláthatósági törvény kijátszására tették: az eszközöket papíron egy Brit Virgin-szigeteki anyavállalathoz helyezték át, az iratokat pedig három évvel visszadátumozták, hogy úgy tűnjön, az átruházás már 2003-ban megtörtént. A Deloitte a visszadátumozott dokumentumokat megfelelőnek minősítette.
Egy másik Abramovics-érdekeltség, a Kravin Investments esetében a szakértők szerint az alkalmazott módszer már egyértelmű adócsalásnak számít. A cég 2003-ban közel kétmilliárd dollárt tartott a bankszámláján, amelynek kamatjövedelme után adót kellett volna fizetnie Cipruson. Egy 2005-ös belső levelezés alapján a Deloitte-tal egyeztetett terv szerint visszamenőlegesen módosították a 2003-as és 2004-es pénzügyi kimutatásokat, így azt a látszatot keltették, hogy a Kravin csupán a Virgin-szigeteki anyavállalat nevében kezelte a pénzt, vagyis nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. A Deloitte egy e-mailben maga is jelezte, hogy a visszadátumozás miatt bizonyos módosításokat kell végrehajtani a könyvelésben.
Egy harmadik ügylet során az Electus Investments nevű ciprusi társaság több mint tízmilliárd dolláros eszközállományát tüntették el hasonló módszerrel: a MeritServus egy azonos nevű, de a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégre ruházta át papíron a tulajdonjogot, a dokumentumokat szintén három évvel visszadátumozva. Így a ciprusi társaság nyilvános beszámolójában mindössze 145 ezer dollár szerepelt.
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Andrew Mitchell királyi tanácsos és pénzügyi jogi szakértő szerint a feltárt bizonyítékok egyértelmű adócsalásra utalnak, és ennyire nyílt jogsértéssel ritkán találkozni. Lord Sikka, a Sheffieldi Egyetem számviteli professzora a könyvvizsgálói kötelezettségek súlyos megsértéséről és botrányos gyakorlatról beszélt. Hrisztosz Hrisztofidisz ciprusi parlamenti képviselő közölte, hogy ha adócsalás történt, az államnak vissza kell szereznie a pénzét, a felelősöket pedig a törvények értelmében számon kell kérni.
Abramovics ügyvédei tagadták, hogy megbízójuk adót csalt volna vagy elrejtette volna a vagyonát. Állításuk szerint Abramovics nem vett részt cégei napi működtetésében, és megalapozottan támaszkodott szakmai tanácsadóinak javaslataira. A Deloitte Ciprus arra hivatkozott, hogy a húsz évnél régebbi dokumentumok már nem hozzáférhetők, ezért nem tud érdemben nyilatkozni az egyedi ügyekről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el. A MeritServus a dokumentumok kiszivárgását követően megszüntette működését.
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