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Dán hírszerzés: Oroszország hónapokon belül megtámadhat egy NATO tagországot
A dán katonai hírszerzés legfrissebb értékelése szerint alacsony, de folyamatosan növekvő a kockázata annak, hogy Oroszország a következő hónapokban korlátozott katonai vagy fokozott hibrid támadást indít egy NATO-tagállam ellen. A műveletek célja a katonai szövetség megosztása és az Ukrajnát támogató logisztika gyengítése lehet, amelyet Moszkva akár a jelenleg is zajló háborúval párhuzamosan is megléphet - számolt be a 24.hu.
A Financial Times által ismertetett jelentés rávilágít arra, hogy bár egy teljes körű orosz invázió egyelőre valószínűtlen, kisebb akciókra sor kerülhet. A lehetséges forgatókönyvek között szerepel, hogy Moszkva kis létszámú, akár felségjelzés nélküli alakulatokat küld egy szomszédos NATO-országba a helyi orosz kisebbség védelmére hivatkozva. Szintén reális veszélyt jelentenek az Ukrajna támogatását biztosító infrastruktúra elleni, nagy hatótávolságú csapások. Thomas Ahrenkiel, a dán hírszerzés vezetője szerint az ilyen akciók elsődleges célja a szövetségen belüli feszültségkeltés.
Az értékelést több, Oroszországhoz köthető incidens előzte meg. Ilyen volt például a lipcsei repülőtér ellen tervezett, ám meghiúsított dróntámadás, vagy az az eset, amikor a Balti-tengeren egy orosz hajó jelzőrakétákat lőtt ki egy dán helikopterre. A hírszerzés arra figyelmeztet, hogy az európai országok elleni hibrid műveletek a jövőben tovább súlyosbodhatnak, így a társadalmi funkciókat megbénító kibertámadásokra és akár emberéleteket követelő szabotázsakciókra is fel kell készülni. Jeppe Bruus dán védelmi miniszter úgy véli, Moszkva azért veszi célba az Ukrajnának nyújtott támogatást, mert komoly nyomás alatt áll, és képtelen elérni a stratégiai céljait.
A korábbi nyugati hírszerzési becslések többnyire azzal számoltak, hogy Oroszország csak az ukrajnai konfliktus lezárása után, három-öt éven belül jelenthet közvetlen fenyegetést a NATO-ra. A dán szolgálat szerint azonban a helyzet ennél jóval sürgetőbb, ugyanis egy korlátozott támadáshoz Moszkvának nem kell megvárnia a harcok végét. Noha egy helyi háború előkészítéséhez fél év, egy regionális konfliktushoz két év, egy átfogó európai háborúhoz pedig öt év csapatösszevonásra lenne szükség, a kisebb léptékű vagy hibrid eszkaláció akár már a következő hónapokban bekövetkezhet.
A jelentés megjegyzi, hogy a 2022 februárjában indított invázió kezdete óta Oroszország jelenleg áll a legnagyobb nyomás alatt. Emiatt a dán katonai hírszerzés a következő fél évben nem számít jelentős orosz katonai áttörésre az ukrán fronton.
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