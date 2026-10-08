Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?

Nagyot esett csütörtökön a magyar tőzsde, az OTP napközben több mint 5 százalékos mínuszba is került, és az amerikai részvénypiacok is gyengüléssel nyitottak. A befektetői hangulatot a magas kötvényhozamok és az olaj drágulása terhelte, miközben a vállalati hírek között a PepsiCo kilátásainak romlása és a Rába vezetői változásai kerültek előtérbe.

A BUX csütörtök délután 2,4 százalékos mínuszban járt, és mind a négy hazai blue chip gyengült. Az esést az OTP vezette 3,8 százalékos veszteséggel, a Richter 1,9, a Mol 1,1, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. A délelőtti mélyponthoz képest valamelyest enyhült az eladói nyomás, korábban ugyanis a magyar részvényindex 3 százalékot veszített értékéből, és június közepe óta nem látott szintre süllyedt.

Az OTP árfolyama napközben 5,3 százalékos mínuszban is járt, és 37 740 forintig csúszott le, ilyen alacsonyan legutóbb április elején forgott a bankpapír. Kora délután 38 300 forint körül állt a jegyzés, miközben a forgalom már meghaladta a 21,5 milliárd forintot. A szeptemberi, 47 470 forintos történelmi csúcshoz képest ezzel közel ötödével csökkent a részvény értéke. A nyomást az európai bankszektor gyengélkedése mellett az orosz leánybank jövője körüli bizonytalanság is fokozza.

Dráguló olaj és magas hozamok terhelik a piacokat

Az amerikai tőzsdék szintén eséssel kezdték a csütörtöki kereskedést. A nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,4, a Nasdaq pedig 0,5 százalékkal került lejjebb. Az amerikai tízéves állampapír hozama 5,3 százalék felett, 2002 óta nem látott szintek közelében járt. A technológiai szektorban külön aggodalmat okoz az AI-beruházásokhoz kapcsolódó jelentős hitelfelvétel, amely tovább erősítheti a tőkéért folyó versenyt.

Késő délután az olajpiacon már közel 4 százalékos drágulás látszott. A Brent 4,1 százalékos emelkedéssel hordónként 108,4 dollár körül járt, míg a WTI 3,9 százalékkal, 94,2 dollárra került feljebb.

Az áremelkedést elsősorban kínálati félelmek hajtják. A Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros környékén megszaporodó hajótámadások veszélyeztetik az olajszállításokat, miközben egy újabb iráni eszkaláció lehetősége is aggasztja a befektetőket. A Mexikói-öbölben emellett egy közeledő hurrikán miatt fogják vissza a kitermelést, szerdára a térség amerikai olajtermelésének mintegy negyedét leállították.

A PepsiCo felülteljesített, mégis rontott profitkilátásain

A PepsiCo részvényei a nyitás előtti kereskedésben mintegy 2 százalékkal erősödtek, miután a társaság a vártnál jobb harmadik negyedéves számokat közölt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,34 dollár lett a várt 2,29 dollárral szemben. Az árbevétel 5,6 százalékkal, 25,27 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 24,96 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A kedvező negyedéves adatok ellenére a vállalat csökkentette éves profitnövekedési előrejelzését. A menedzsment a korrigált EPS 2,5–3,5 százalékos bővülését várja, míg korábban az 5–7 százalékos sáv alsó részét célozta meg. Az árbevétel-növekedési várakozás ugyanakkor javult, a korábbi 4–6 százalékos tartomány felső végére, mintegy 6 százalékra.

A növekedést főként a nemzetközi piacok támogatták, Észak-Amerikában viszont továbbra is akadozik a talpra állás. Az ottani italüzletág értékesítési volumene 2 százalékkal csökkent, az élelmiszer-üzletágé stagnált. A társaság költségcsökkentéssel teremtene több forrást termékfejlesztésre és marketingre.

Magasabb célár a PannErgynél, új vezetők a Rábánál

Az OTP szerdai elemzésében 3057 forintról 3107 forintra emelte a PannErgy részvényeinek 12 havi célárát, és fenntartotta vételi ajánlását. Az új célár az elemzésben figyelembe vett árfolyamhoz képest közel 8 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az októbertől érvényes hatósági hőtarifák vegyesen változtak a társaság szolgáltatási területein, az OTP szerint azonban az éves eredményre gyakorolt hatásuk korlátozott. A menedzsment továbbra is teljesíthetőnek tartja a 4,3–4,45 milliárd forintos EBITDA-célt. Az OTP idén 4,37 milliárd forintos EBITDA-val számol, a nettó profit ugyanakkor a magasabb adóteher miatt mintegy 7 százalékkal, 1,59 milliárd forintra csökkenhet.

A Rába csütörtöki rendkívüli közgyűlése Kristijan Fiketet, a Tatra Trucks vezérigazgatóját választotta az igazgatóság új tagjává és alelnökévé. A testületbe Vojtěch Kozák, Daniel Bekeš és Jozef Ďuriš is bekerült, Hetzmann Béla pedig távozott. A felügyelőbizottság és az auditbizottság új tagja Pavla Vaculínová Tonnies lett.

A változások a tulajdonosi szerkezet átalakulását követik. A szeptemberben lezárt ügylet révén a CSG Defence 36,55 százalékos közvetett részesedést szerzett a Rábában, míg a 4iG Űr és Védelmi Technológiák közvetett tulajdonrésze 38,04 százalékra csökkent. Az együttműködés részeként a Rába bekapcsolódna a CSG és a Tatra katonai járműveket érintő exportprogramjába, és egy tervezett, 100 milliárd forintos gyárfejlesztési, illetve technológiai korszerűsítési programot is felvázoltak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Dalio szerint fogy a részvénypiacok védőpajzsa

Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő kötvényhozamok és a vállalati szabad cash flow (FCF) romlása egyre sérülékenyebbé teheti a részvénypiacokat. Utóbbi azt a pénzáramlást jelenti, amely a működési kiadások és a beruházások finanszírozása után a vállalatnál marad.

Dalio szerint a profitnövekedés eddig ellensúlyozni tudta a magasabb hozamok kedvezőtlen hatását, ez a védelem azonban gyengülhet. Külön kockázat, ha a cégek ugyan növekvő nyereséget mutatnak ki, de a tőkeberuházások (capex) felemésztik a rendelkezésükre álló készpénzt.

A befektető úgy látja, hogy az államok jelentős finanszírozási igénye és a vállalatok, különösen az AI-fejlesztésekbe beruházó cégek tőkekereslete tovább hajthatja felfelé a hozamokat. Azonnali részvénypiaci korrekciót vagy profitcsökkenést ugyanakkor nem jósolt.

Trump befektetései összeférhetetlenségi kérdéseket vetnek fel

Donald Trump újonnan nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata szerint augusztusban 517 értékpapírügyletet hajtottak végre az amerikai elnök portfóliójában. Az összérték 74,3 és 273,3 millió dollár közé eshet, mivel a dokumentum pontos összegek helyett értéksávokat közöl.

A legnagyobb tétel egy augusztus 21-i, 5–25 millió dollár közötti Meta-részvényvásárlás volt. Ugyanezen a napon többek között AT&T-, ConocoPhillips-, Netflix- és Chevron-részvények is kerültek a portfólióba, míg az eladások AMD-, Nvidia- és más vállalatok papírjait érintették.

Külön figyelmet kapott az augusztus 18-i, 1–5 millió dollár közötti SpaceX-kötvényvásárlás. Két nappal később Trump olyan űripari irányelvet írt alá, amely az amerikai kereskedelmi űrtevékenység bővítését támogatja. A SpaceX a Pentagon és a NASA fontos beszállítójaként kedvezményezettje lehet az intézkedéseknek, ezért az ügylet időzítése összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel.

A geopolitika fékezi a BYD terjeszkedését

A BYD nemzetközi növekedésének legnagyobb akadályát a geopolitikai bizonytalanság jelenti Stella Li alelnök szerint. A vállalat egyelőre nem tervezi személyautók értékesítését az Egyesült Államokban, mert nem látja biztosítottnak a kiszámítható üzleti környezetet.

A munkaerőhiány kezelésére a BYD szélesebb körben alkalmazna ipari robotokat, legfontosabb chippartnerének pedig továbbra is az Nvidiát tekinti. Li szerint a vállalat hongkongi részvénye alulértékelt az amerikai versenytársakhoz képest, mert a befektetők elsősorban autógyártóként kezelik a céget, és nem veszik kellően figyelembe az energiatárolásban és más mérnöki területeken betöltött szerepét.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!