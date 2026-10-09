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Megtakarítás

Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket

Pénzcentrum
2026. október 9. 10:38

Erősödéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, az OTP a csütörtöki zuhanás után már 3 százalékos pluszba került. Európában is javult a hangulat, a távközlési részvények azonban nagyot estek a SpaceX mobilszolgáltatói terjeszkedésének hírére. Az olaj ára mérséklődött, miközben a befektetők továbbra is a magas kötvényhozamokat és a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülését figyelik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OTP árfolyama péntek délelőttre 3 százalékkal emelkedett, az átlagosnál valamivel magasabb forgalom mellett. A bankpapír a nyitás utáni percekben még 1,7 százalékos pluszban járt, innen erősödött tovább. A BUX a kereskedés elején 0,7–0,8 százalékkal került feljebb, a nyitást követő adatok szerint 138 169 ponton állt. A vezető hazai blue chipek közül a Richter is emelkedéssel kezdett, egyedül a Magyar Telekom gyengült.

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A közepes kapitalizációjú hazai tőzsdei vállalatok között a BIF és az Opus teljesített a legjobban a nyitásban, míg a Duna House indította a leggyengébben a napot. A pénteki felpattanás ellenére a BUX rövidebb távú technikai képe még nem javult érdemben: az index a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alatt, ugyanakkor a hosszabb távú trendet jelző 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodott.

Európában a telekomcégek lógnak ki a sorból

Az európai vezető részvényindexek többsége emelkedett a pénteki nyitást követően, a távközlési szektor viszont jelentősen alulteljesített. A Deutsche Telekom 6,2 százalékot esett, a Vodafone 3 százalékkal, az Orange pedig 2 százalékkal került lejjebb.

Az eladási hullámot a SpaceX csütörtöki bejelentése indította el, amely közelebb viheti a Starlinket ahhoz, hogy önálló mobilszolgáltatóként lépjen piacra az Egyesült Államokban. A Verizon, az AT&T és a T-Mobile US részvényei már a csütörtöki amerikai tőzsdezárás után mintegy 6 százalékot veszítettek értékükből. A Deutsche Telekom különösen érintett, mivel 54 százalékos tulajdonosa a T-Mobile US-nak.

Ázsiában vegyes volt a kép. A reggeli adatok alapján a Nikkei stagnált, a Hang Seng 1,6 százalékkal emelkedett, a Shanghai Composite pedig 0,2 százalékkal csökkent. A Xiaomi Hongkongban napközben több mint 9 százalékos pluszban is járt, miután erős rendelési adatokat közölt új elektromos autójáról. A lendület a BYD és a Li Auto részvényeire is átterjedt.

Az amerikai piac csütörtökön vegyesen zárt. A Dow Jones 0,1 százalékkal emelkedett, az S&P 500 mintegy fél százalékot, a Nasdaq pedig több mint 1 százalékot esett. Az Oracle és az Intel több mint 5 százalékot veszített értékéből, az Nvidia közel 3, az AMD 4 százalékkal gyengült. Péntek reggel ugyanakkor az amerikai határidős indexek már mérsékelt javulást jeleztek: a Dow határidős jegyzése 0,2, az S&P 500-é 0,3, a Nasdaqé pedig 0,6 százalékos emelkedést mutatott.

Enyhült az olajpiaci nyomás

Péntek reggel a WTI ára 0,6 százalékkal, a Brenté 0,7 százalékkal csökkent, miután Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem támadja meg Iránt.

Az olaj csütörtökön még jelentősen drágult, napközben mindkét meghatározó típusnál 4 százalék körüli emelkedés is kialakult. A kínálati aggodalmakat a közel-keleti hajótámadások és a Mexikói-öbölben közeledő hurrikán miatti termeléskiesések erősítették. Az amerikai térségben napi mintegy 500 ezer hordónyi, a helyi kitermelés negyedének megfelelő mennyiséget érintettek a fennakadások.

Nagy esésből kapaszkodik vissza az OTP

A pénteki emelkedés előzménye az OTP több mint 5 százalékos csütörtöki zuhanása volt. Az árfolyam áttörte a technikai szempontból fontos 40 ezer forintos szintet, napközben egészen 37 740 forintig süllyedt. A szeptemberi 47 470 forintos történelmi csúcshoz képest ezzel közel ötödével került lejjebb a bankpapír.

Az árfolyamot egyszerre terhelte az európai bankszektor gyengélkedése, az emelkedő kötvényhozamok és az orosz leánybank jövője körüli bizonytalanság. Az oroszországi kivonulás jelentős profitkieséssel és egyszeri leírással járhatna, miközben az ottani jelenlét a balti Luminor tervezett felvásárlása szempontjából is érzékeny kérdés.

Az európai bankoknál a francia államadósság körüli aggodalmak is rontották a hangulatot. A magasabb hozamok átértékelési veszteséget okozhatnak az állampapír-portfóliókon, és a befektetők a feszültségek más euróövezeti perifériaországokra való átterjedésétől is tartanak.

Önálló mobilszolgáltatóvá válhat a Starlink

A SpaceX a Grain Managementtől vásárolna országos frekvenciaportfóliót az Egyesült Államokban. A 800 MHz-es sávban elérhető csomag a társaság szerint az egyik utolsó fontos technikai hiányt pótolná a Starlink Mobile önálló szolgáltatásának kiépítéséhez. Az ügylethez még szükséges az amerikai távközlési hatóság (FCC) jóváhagyása.

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A lépés kiélezheti a versenyt a hagyományos mobilszolgáltatókkal. A T-Mobile, az AT&T és a Verizon a múlt héten a SpaceX bevonása nélkül hozott létre közös vállalatot a műholdak és a mobilkészülékek közötti közvetlen kapcsolatot (direct-to-cell) biztosító szolgáltatások fejlesztésére.

A frekvenciavásárlás ugyanakkor önmagában nem old meg minden műszaki kérdést. A megszerezhető kapacitás korlátozott, a megbízható beltéri és sűrű városi lefedettséghez a SpaceX-nek földi bázisállomásokra is szüksége lehet.

Az AI körüli bizonytalanság több ágazatot is elér

Az amerikai technológiai részvények csütörtöki eséséhez hozzájárult, hogy az OpenAI szeptember végi évesített árbevétele (run rate) mintegy 50 milliárd dollár volt, szemben a korábban a piacon forgó 68 milliárd dolláros várakozással. Az évesített összeg az aktuális bevételi ütem egész évre vetített értékét jelenti, nem egy lezárt év tényleges árbevételét. A két szám ráadásul nem feltétlenül összehasonlítható, a magasabb érték a céghez közel álló források szerint a partnereknek továbbított jutalékokat is tartalmazta.

A bizonytalanság ismét ráirányította a figyelmet az AI-beruházások megtérülésére és a szektor hatalmas tőkeigényére (capex). A részvénypiacokat közben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják, az amerikai tízéves benchmark állampapír hozama csütörtökön 5,3 százalék felett járt.

Az AI-infrastruktúra gyors bővítése az elektronikai gyártóknál is feszültséget okoz. Értesülések szerint az Apple legalább 15 százalékkal vágta vissza az iPhone 18 Pro és Pro Max októberi alkatrész-megrendeléseit az eredeti tervekhez képest. A memóriachipek drágulása áremelést hozott, ami visszafoghatta a keresletet. A kép azonban nem egyértelmű, mert a modellek módosított bevezetési ütemezése is befolyásolhatta a számokat. A vállalat egyelőre nem kommentálta a piaci híreket.

A Xiaomi ezzel szemben kedvező hírt közölt: új SkyNomad modelljére az első hónapban több mint 70 ezer megrendelés érkezett. A kínai autóipari részvények emelkedését shortzárások is fűthették, miután a shortosok a pozícióik zárásához kénytelenek voltak részvényeket visszavásárolni.

A megtérülés és a diverzifikáció kerül előtérbe

Az MBH Befektetési Bank elemzői szerint az ígéretes technológia önmagában még nem garantálja a jó befektetést. Az AI mellett a defenzív, hagyományos iparágakban – például az egészségügyben, a fogyasztási cikkek szektorában és bizonyos ipari vállalatoknál – is komoly értékeltségi lehetőségek adódhatnak.

A megemelkedett hozamszintek a fix kamatozású eszközöket is vonzóbbá teszik, ám egy további hozamemelkedés esetén rövid távon árfolyamveszteséggel kell kalkulálni. A szakértők ezért a fokozatos pozícióépítést és a megfelelően diverzifikált portfóliókat hangsúlyozzák. A magyar részvénypiac hosszabb távú kilátásait kedvezőnek tartják, ugyanakkor a korábbi nyomott árazásra már jóval kevésbé lehet építeni.

A pénteki makrogazdasági naptár viszonylag szegényes, a nap folyamán az Egyesült Államokból érkező Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata kerülhet a befektetők fókuszába.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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