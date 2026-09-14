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Két kilométerre a NATO-tól csapott le egy vonatra orosz drón: nem sokkal korábban magas rangú biztonsági vezetők jártak ott
Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán–lengyel határ közelében, mindössze két kilométerre Lengyelországtól, nem sokkal azután, hogy Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és több európai nemzetbiztonsági tanácsadó ugyanazon a vasútvonalon haladt át egy másik szerelvénnyel. A támadásban senki sem sérült meg, de az incidens komoly diplomáciai feszültséget váltott ki - jelentette a BBC.
A dróncsapás a jahodini vasútállomáson érte a vonat mozdonyát. Az ukrán hatóságok közlése szerint az összes utast még időben kimenekítették, az Ukrzaliznyicja vasúttársaság tájékoztatása alapján mindössze tizenöt perccel a becsapódás előtt adták ki a kiürítési parancsot. A társaság hozzátette, hogy a diplomáciai szerelvény az állandó orosz támadások miatti menetrendváltozás következtében a tervezettnél korábban hagyta el az állomást, így könnyen lehet, hogy eredetileg az volt a drón célpontja.
Johnson és más vezető európai nemzetbiztonsági tanácsadók – köztük a brit Jonathan Powell – a kijevi Jaltai Európai Stratégia (YES) konferenciájáról tartottak hazafelé. A becsapódáskor a jahodini állomáson tartózkodott David Petraeus, a CIA korábbi igazgatója is. Carl Bildt volt svéd miniszterelnök a lapnak elmondta, hogy az ő vonatán is felkészítették az utasokat a kimenekítésre, végül azonban folytathatták az utat a lengyelországi Dorohusk felé.
Oroszország már hivatalosan is közölte a támadást, szavaik szerint vasúti infrastruktúrát támadott Nyugat-Ukrajnában. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azonban a jahodini támadás is jelzi, hogy "Putyin terrorja közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtat", ezért újabb szankciókat sürgetett Moszkva ellen. Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli megbeszélést hívott össze, hangsúlyozva, hogy az orosz eszkaláció egyre közelebbi valósággá válik.
A vasúthálózat elleni orosz támadások az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak. A héten két ember meghalt, amikor orosz drónok egy ukrán–moldovai határátkelőt találtak el, egy másik dróncsapásban pedig egy jegyvizsgáló vesztette életét egy dél-ukrajnai személyvonaton. A hónap elején hat vasúti dolgozó halt meg egy kijevi vasúti telephely elleni támadásban. Az ország kiterjedt vasúthálózata a légi közlekedés 2022-es leállítása óta milliók számára jelent egyetlen közlekedési lehetőséget, az orosz csapások pedig egyre súlyosabb károkat okoznak az infrastruktúrában.
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