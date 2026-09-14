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Világ

Két kilométerre a NATO-tól csapott le egy vonatra orosz drón: nem sokkal korábban magas rangú biztonsági vezetők jártak ott

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 09:32

Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán–lengyel határ közelében, mindössze két kilométerre Lengyelországtól, nem sokkal azután, hogy Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és több európai nemzetbiztonsági tanácsadó ugyanazon a vasútvonalon haladt át egy másik szerelvénnyel. A támadásban senki sem sérült meg, de az incidens komoly diplomáciai feszültséget váltott ki - jelentette a BBC.

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A dróncsapás a jahodini vasútállomáson érte a vonat mozdonyát. Az ukrán hatóságok közlése szerint az összes utast még időben kimenekítették, az Ukrzaliznyicja vasúttársaság tájékoztatása alapján mindössze tizenöt perccel a becsapódás előtt adták ki a kiürítési parancsot. A társaság hozzátette, hogy a diplomáciai szerelvény az állandó orosz támadások miatti menetrendváltozás következtében a tervezettnél korábban hagyta el az állomást, így könnyen lehet, hogy eredetileg az volt a drón célpontja.

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Johnson és más vezető európai nemzetbiztonsági tanácsadók – köztük a brit Jonathan Powell – a kijevi Jaltai Európai Stratégia (YES) konferenciájáról tartottak hazafelé. A becsapódáskor a jahodini állomáson tartózkodott David Petraeus, a CIA korábbi igazgatója is. Carl Bildt volt svéd miniszterelnök a lapnak elmondta, hogy az ő vonatán is felkészítették az utasokat a kimenekítésre, végül azonban folytathatták az utat a lengyelországi Dorohusk felé.

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Oroszország már hivatalosan is közölte a támadást, szavaik szerint vasúti infrastruktúrát támadott Nyugat-Ukrajnában. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azonban a jahodini támadás is jelzi, hogy "Putyin terrorja közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtat", ezért újabb szankciókat sürgetett Moszkva ellen. Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli megbeszélést hívott össze, hangsúlyozva, hogy az orosz eszkaláció egyre közelebbi valósággá válik.

A vasúthálózat elleni orosz támadások az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak. A héten két ember meghalt, amikor orosz drónok egy ukrán–moldovai határátkelőt találtak el, egy másik dróncsapásban pedig egy jegyvizsgáló vesztette életét egy dél-ukrajnai személyvonaton. A hónap elején hat vasúti dolgozó halt meg egy kijevi vasúti telephely elleni támadásban. Az ország kiterjedt vasúthálózata a légi közlekedés 2022-es leállítása óta milliók számára jelent egyetlen közlekedési lehetőséget, az orosz csapások pedig egyre súlyosabb károkat okoznak az infrastruktúrában.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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