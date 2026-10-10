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Egészség

Rendkívüli! Rejtélyes haláleset történt a pestisellenes kutatóintézetben: kevesen tudják az igazságot

Pénzcentrum
2026. október 10. 09:45

Továbbra is tisztázatlan annak a 28 éves laboratóriumi dolgozónak a halála, aki az irkutszki pestisellenes kutatóintézetben vesztette életét. Bár az orosz hatóságok tagadják a tüdőpestis gyanúját és elszigetelt esetről beszélnek, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hiányos tájékoztatás miatt egyelőre nem tud átfogó kockázatértékelést készíteni.

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Október elején még úgy tűnt, hogy a helyzet könnyebben megítélhető. Az Egészségügyi Világszervezet október 6-i előzetes jelentése Irkutszk térségében mérsékelt, Oroszországban és Európában pedig kifejezetten alacsony járványügyi kockázatot jelzett. A helyzet megítélése azonban gyorsan bizonytalanná vált, a szervezet főigazgatója ugyanis másnap már arról számolt be, hogy a megfelelő adatok hiányában lehetetlen pontosan felmérni a fenyegetést. A szakértők jelenleg meghatározatlannak minősítik a kockázatot, hiszen egyelőre az sem bizonyított, hogy a nő halálát valóban tüdőpestis okozta. A fejleményeket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is folyamatosan nyomon követi.- jelentette a Portfolio.

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Az orosz hatóságok eközben igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt. Határozottan állítják, hogy a pestisgyanú nem igazolódott, a járványügyi helyzet stabil, és nem történt továbbfertőzés. A hivatalos kommunikáció egy elszigetelt, egyelőre megmagyarázatlan halálesetről számol be, amely ugyan alapos vizsgálatot igényel, de az illetékesek szerint nincs ok a pánikra.

Ezzel szemben a független források helyi bizonytalanságról és információhiányról számolnak be. A nemzetközi közösség bizalmatlanságát a történelmi tapasztalatok is erősítik. A szovjet és orosz múlt során – elég csak a moszkvai feketehimlő-járványra, a szverdlovszki lépfene-incidensre vagy a csernobili katasztrófára gondolni – többször előfordult, hogy a hatóságok késve vagy hiányosan tájékoztatták a közvéleményt. Ilyen történelmi háttér mellett a mostani, szűkszavú hivatalos közlések is pillanatok alatt globális aggodalmat és bizalmi válságot válthatnak ki.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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