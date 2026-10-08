Noha a legtöbben középkori járványként ismerik a pestist, a betegség ma sem tűnt el nyomtalanul.
Megszólalt Trump a rejtélyes orosz haláleset után, ezt tudják eddig
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestiskutató intézet munkatársának halála. A 28 éves kutató október 2-án halt meg, az orosz hatóságok szerint ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. A WHO viszont további információkat kért Moszkvától a halál pontos okának tisztázására.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestiskutató intézet munkatársának tisztázatlan halála.
Az elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy az amerikai fél további információkat vár az esetről. Hozzátette: Oroszország kevés tájékoztatást ad, ugyanakkor azt közölte, hogy ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.
Az irkutszki pestiskutató intézet 28 éves munkatársa október 2-án halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta, és a vizsgálatok nem mutatták ki azokat a kórokozókat, amelyekkel munkája során kapcsolatba került. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) további információkat kért Moszkvától a halál pontos okának tisztázására.
Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) rendkívül alacsonynak tartja az Egyesült Államokat fenyegető kockázatot. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély.
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Címlapi kép: a Fehér Ház hivatalos fotója /Daniel Torok
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