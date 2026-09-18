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A háború elméleti ábrázolása: katona sziluettje naplemente előtt
Világ

Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a lengyel kormányfő: olyan támadás érheti a NATO-t, amire senki sincs felkészülve

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 09:28

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapokban nőhet annak a veszélye, hogy Oroszország a NATO keleti tagállamainak területét is támadás éri. A lengyel kormányfő szerint Moszkva akár úgy is végrehajthatna egy ilyen akciót, hogy azt később balesetként állítaná be. Ezzel szerinte azt próbálhatná elérni, hogy a NATO-tagállamok bizonytalanok legyenek abban, szükséges-e közös választ adniuk. Tusk szerint Lengyelország és a három balti állam lehet különösen érintett, írja a Politico.

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Donald Tusk felvázolt egy forgatókönyvet, amelyben Oroszország a NATO ellen támad. A lengyel miniszterelnök szerint a Kreml célja az lehet, hogy meggyengítse a NATO összetartását, és a tagállamokban kétségeket ébresszen az észak-atlanti szerződés 5. cikkelyének jelentőségével kapcsolatban.

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Ez a rendelkezés kimondja, hogy egy NATO-tagállam elleni fegyveres támadást a szövetség egésze elleni támadásként kell értékelni. Tusk szerint Moszkva azt szeretné elhitetni a tagállamokkal, hogy ez a garancia inkább csak elméletben létezik.

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A lengyel kormányfő által felvázolt forgatókönyv szerint drónok vagy más típusú rakéták juthatnak be egy vagy több keleti NATO-tagállam területére, és akár károkat is okozhatnak. A támadást ezt követően Oroszország balesetként állíthatná be, ami Tusk szerint megoszthatná az európai politikai közösséget, és megnehezíthetné az egységes NATO-választ.

A lengyel miniszterelnök szerint erre Lengyelország mellett a három balti államban, Észtországban, Lettországban és Litvániában lehet különösen nagy veszély. Tusk úgy látja, egy ilyen helyzetben egyes nyugati politikusok nem feltétlenül gondolkodnának az érintett országok védelméről, ami tovább növelhetné a szövetségen belüli megosztottságot.
Címlapkép: Getty Images
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