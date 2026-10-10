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Jól indul a hétvégéje 15 ezer magyarnak: közel 82 millió forintot osztottak szét közöttük
Péntek este ismét kisorsolták az Eurojackpot nyerőszámait, ám ezúttal sem született telitalálat. Az 5+1 találatos szelvényért ugyanakkor két külföldi játékos fejenként több mint 11,5 millió eurót, vagyis mintegy 4,2 milliárd forintot nyert. Magyarországon a legmagasabb nyerőosztály a 4+2 találat volt, amelyet egyetlen játékos ért el, így 2,6 millió forinttal gazdagodott. Emellett 14 játékosnak lett 4+1 találata, ami fejenként 140 ezer forintot ér, miközben több ezer magyar nyertes vihet haza kisebb-nagyobb összeget.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 41. játékhéten, pénteken:
18, 38, 41, 43, 46; 7, 10.
A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 2 külföldi játékos 11 558 579 eurót nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most sem volt szerencsés hetük: a legmagasabb nyeremény hazánkban 2 605 470 forint volt a 4+2 találatért, amit mindössze 1 játékos ért el. Emellett 14 magyar játékosnak sikerült 4+1 találatot elérnie, ezért fejenként 140 525 forintot nyertek. További 15 079 magyar játékos összesen több tízmillió forintot nyert.
Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 400 sorsolás óta!
Így a következő sorsoláson már 43,9 milliárd forint lesz a tét.
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Viszont most az Eurojackpoton mindössze 760 forintba kerül egy játék a forintárfolyam erősödése miatt. Ilyen már évek óta nemigen fordult elő.
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