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Megölhették Szabó Győző és Rezes Judit családtagját: itt vannak a részletek a végzetes mérgezésről
Szándékos mérgezés áldozata lett Rezes Judit és Szabó Győző kutyája. A színészházaspár feljelentést tett, miután valaki mérgezett eledelt dobott a kertjükbe, ami végzett az öt éve örökbefogadott állattal. A család feltételezi, hogy az elkövető azonos azzal a személlyel, aki négy évvel ezelőtt már megpróbálta elpusztítani a kedvencüket.
Rezes Judit egy közösségi oldalon közzétett, megrázó bejegyzésben búcsúzott a menhelyről mentett Tokiótól, egyúttal üzent a tettesnek is. A színésznő beszámolója alapján az elkövető alapos helyismerettel rendelkezhetett, ugyanis a nagy mennyiségű mérgezett csalétket egy bokor takarásából, a biztonsági kamerák holtteréből juttatta át a kerítésen.
A kutyát egyszer már majdnem elveszítette a család, 2022-ben Tokió hetekig küzdött az életéért egy hasonló eset után, de az állatorvosok akkor még meg tudták menteni. Szabó Győző korábban beszámolt róla, hogy azt a négy évvel ezelőtti incidenst rögzítette a kamera. A felvételeken egy kutyát sétáltató, zseblámpás alak látszott, amint átdob valamit az udvarukba. Rezes Judit meggyőződése, hogy a mostani és a korábbi mérgezés mögött ugyanaz az ember áll - közölte a nlc.hu.
A történtek miatt a család a rendőrséghez fordult. Bár a színésznő a posztja alapján kevés esélyt lát a felelős kézre kerítésére, mégis bízik abban, hogy a hatósági eljárás eredményre vezet, és az elkövető végül börtönbe kerül a tettéért.
Állatkínzásért börtön jár
Magyarországon egy kutya szándékos elpusztítása jellemzően a Büntető Törvénykönyv szerinti állatkínzás bűncselekményének minősül. A büntetés alapesetben akár két évig terjedő szabadságvesztés is lehet, de ha az állat különös szenvedését okozva követték el a cselekményt, vagy más súlyosító körülmények is fennállnak, a büntetési tétel három évre, egyes minősített esetekben pedig akár öt évre is emelkedhet. A jogszabály a gerinces állatokra, így a kutyákra is kiterjed. A vonatkozó szabályokat a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 244. §-a tartalmazza
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