Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek

Amerikai hírszerzési figyelmeztetést kapott Spanyolország, Franciaország és Olaszország lehetséges orosz drónfenyegetések miatt. Moszkva tengeri szállítókonténerekbe rejtett drónokat használhatna mediterrán célpontok elleni támadásokhoz. Az érintett országok azután kapták meg a figyelmeztetést, hogy a CIA igazgatója augusztus végén Moszkvába látogatott, szemlézte a Portfolio.

Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot is figyelmeztette az amerikai hírszerzés arra, hogy Oroszország tengerről indított drónokkal támadhat mediterrán célpontokat. A drónokat szállítókonténerekben rejthetik el, majd kereskedelmi hajókról indíthatják útnak.

A litván védelmi minisztériumhoz közel álló forrás szerint az ehhez szükséges technológia nem számít különösebben bonyolultnak. A drónokat akár kereskedelmi hajók konténereiben is el lehet rejteni, így azok észrevétlenül juthatnak el a célpontok közelébe.

Az érintett kormányok azt követően kapták meg az információt, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója augusztus 25-én Moszkvába látogatott,és elképzelhető, hogy éppen ez a fenyegetés állt a látogatás hátterében.

Az ilyen hibrid támadások célja egyebek mellett az Ukrajnának nyújtott európai támogatás gyengítése, a NATO-n belüli nézeteltérések fokozása és a lakosság megfélemlítése lehet.