2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
drón
Világ

Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 09:32

Amerikai hírszerzési figyelmeztetést kapott Spanyolország, Franciaország és Olaszország lehetséges orosz drónfenyegetések miatt. Moszkva tengeri szállítókonténerekbe rejtett drónokat használhatna mediterrán célpontok elleni támadásokhoz. Az érintett országok azután kapták meg a figyelmeztetést, hogy a CIA igazgatója augusztus végén Moszkvába látogatott, szemlézte a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot is figyelmeztette az amerikai hírszerzés arra, hogy Oroszország tengerről indított drónokkal támadhat mediterrán célpontokat. A drónokat szállítókonténerekben rejthetik el, majd kereskedelmi hajókról indíthatják útnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A litván védelmi minisztériumhoz közel álló forrás szerint az ehhez szükséges technológia nem számít különösebben bonyolultnak. A drónokat akár kereskedelmi hajók konténereiben is el lehet rejteni, így azok észrevétlenül juthatnak el a célpontok közelébe.

Kapcsolódó cikkeink:

Az érintett kormányok azt követően kapták meg az információt, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója augusztus 25-én Moszkvába látogatott,és elképzelhető, hogy éppen ez a fenyegetés állt a látogatás hátterében.

Az ilyen hibrid támadások célja egyebek mellett az Ukrajnának nyújtott európai támogatás gyengítése, a NATO-n belüli nézeteltérések fokozása és a lakosság megfélemlítése lehet.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #olaszország #spanyolország #franciaország #világ #drón #amerikai egyesült államok #orosz-ukrán háború #nato #fenyegetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:43
12:29
12:17
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
1 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
2 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
1 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
3 napja
Veszélyben a magyarok uniós pénzei? Elképesztő követeléssel állt elő az öt leggazdagabb tagállam
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 13:03
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 10:03
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 12:34
Súlyos függőségre derült fény: ezen az országon múlik az európai állatok sorsa?